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Скоблионок Михаил Абрамович

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Скоблионок Михаил Абрамович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 7 ноября 1946 в г. Харьков.

Образование

1971 г. — окончил Казанский химико-технологический институт.

Трудовая деятельность

1971-1987 гг. — работа на государственных предприятиях, в научно-исследовательском институте.
С 1987 г. — основатель, генеральный директор ЗАО «ТАКПО».
С 2008 г. — президент еврейской национально-культурной автономии РТ.
С 2011 г. — ООО Санаторий «Нехама».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420053, ул Поперечно-Ноксинская, 46
  • Телефон: (843) 234-94-53
  • Email: takpo.kazan@yandex.ru

Дата последнего обновления: 21.10.2020

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