Скоблионок Михаил Абрамович
Общая информация
Родился 7 ноября 1946 в г. Харьков.
Образование
1971 г. — окончил Казанский химико-технологический институт.
Трудовая деятельность
1971-1987 гг. — работа на государственных предприятиях, в научно-исследовательском институте.
С 1987 г. — основатель, генеральный директор ЗАО «ТАКПО».
С 2008 г. — президент еврейской национально-культурной автономии РТ.
С 2011 г. — ООО Санаторий «Нехама».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420053, ул Поперечно-Ноксинская, 46
- Телефон: (843) 234-94-53
- Email: takpo.kazan@yandex.ru
Дата последнего обновления: 21.10.2020