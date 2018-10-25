АО Клиника Городская стоматология
Медицина, Стоматология
Общая информация
«Городская стоматология» предоставляет полный комплекс услуг. Можно пройти следующих специалистов-стоматологов:
- имплантолог;
- ортопед;
- пародонтолог;
- ортодонт;
- хирург.
В сети клиник «Городская стоматология» есть детский стоматологический комплекс, расположенный на ул. Мавлютова. Клиника имеет все, что может понравиться детям и их родителям:
- современное диагностическое и медицинское оборудование;
- проверенные методики лечения;
- инновационные материалы;
- эффективное обезболивание с применением азота-кислородной седации;
- и самое главное – отзывчивые и добрые врачи, способные подружиться с малышом.
Директор — Шакиров Расуль Мунирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Чернышевского, 10/6
- Телефон: (843) 555-44-44
- Email: info@gorstom.ru
- Сайт: www.gorstom.ru
Дата последнего обновления: 25.10.2018