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АО Клиника Городская стоматология

Медицина, Стоматология
АО Клиника Городская стоматология Фото: www.gorstom.ru

Общая информация

«Городская стоматология» предоставляет полный комплекс услуг. Можно пройти следующих специалистов-стоматологов:

  • имплантолог;
  • ортопед;
  • пародонтолог;
  • ортодонт;
  • хирург.

В сети клиник «Городская стоматология» есть детский стоматологический комплекс, расположенный на ул. Мавлютова. Клиника имеет все, что может понравиться детям и их родителям:

  • современное диагностическое и медицинское оборудование;
  • проверенные методики лечения;
  • инновационные материалы;
  • эффективное обезболивание с применением азота-кислородной седации;
  • и самое главное – отзывчивые и добрые врачи, способные подружиться с малышом.
Директор — Шакиров Расуль Мунирович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Чернышевского, 10/6
  • Телефон: (843) 555-44-44
  • Email: info@gorstom.ru
  • Сайт: www.gorstom.ru

Дата последнего обновления: 25.10.2018

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