«Золотые зубы»: птенцы экс-главы «Татнефти» вернули миллиардный оборот своим зубным клиникам

Ирек Галиев вышел из состава учредителей «Стомуса» и полностью посвятил себя развитию сети «Жар-Свежар»

Совокупная выручка 100 крупнейших стоматологических сетей и клиник Татарстана по итогам 2017 года составила 3,8 млрд рублей, увеличившись сразу на 21,6%. В прошлом году она составляла 3,1 млрд рублей. Если в прошлом году из сети клиник, входящих в топ-10 крупнейших по РТ, две показали спад оборота, то в этом году каждая увеличила свою выручку. Однако совокупная прибыль 10 крупнейших стоматологических клиник и сетей с общим оборотом в 2,35 млрд рублей составила всего 52,5 млн рублей. Даже крупнейшие игроки чувствуют себя неуверенно: 8 из 19 клиник родственников экс-главы «Татнефти» показали убыток, а братья Сабировы могли и вовсе оказаться в минусе из-за не приносящей пока прибыли недавно приобретенной детской поликлиники. По этой или какой другой причине небольшие челнинские клиники Шайгумановых опередили по прибыльности две самые крупные стоматологические сети РТ. Аналитическая служба «Реального времени» составила очередной рейтинг рынка стоматологии РТ.

«Птенцы» «Татнефти» вернули миллиардный оборот, но восемь клиник их сети убыточны

Крупнейшая сеть Татарстана, принадлежащая зятю экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова Айрату Галлямову и его сыну Рустему Тахаутдинову, вернула себе миллиардный оборот и по выручке достигла отметки в 1,136 млрд рублей. Убыток материнской компании АО «Городская стоматология» сократился с 2,6 млн рублей до 1,15 млн рублей. Основными драйверами роста выручки сети стали компании ООО «Стоматология-Центр» (рост на 16,3% до 87,7 млн рублей), ООО «Эксклюзив-Дент» (рост на 38,2% до 76 млн рублей), ООО «Эксклюзив-Дент К» (рост на 62,2% до 67,3 млн рублей) и «Центр челюстно-лицевой хирургии и пародонтологии», увеличивший свой оборот на 64,5% (27 млн рублей). Еще год назад сеть состояла из 20 клиник, но одна из них, ООО «Денталюкс», показав очень маленький оборот в 12,6 млн рублей, закрылась. Еще одна, ООО «Эксклюзив Дент Престиж», была переименована в «Стоматологию на проспекте» (41,8 млн рублей).

Однако восемь клиник сети, почти половина — убыточны. Совокупная прибыль их составила при миллиардном обороте всего 7,7 млн рублей. Самые большие убытки у ООО «Эксклюзив-Дент» (-12 млн рублей), ООО «Эксклюзив-Дент К» (-18,7 млн рублей) и ООО «Центр челюстно-лицевой хирургии и пародонтологии» (-6,6 млн рублей).

Сейчас «Горстом» работает и по ОМС, и как коммерческий игрок. Фото gorstom.ru



Сын Шафагата Тахаутдинова вложил более 2,5 млрд рублей в строительство медцентра, вызвав негодование жителей окрестных домов

АО «Городская стоматология» возникло на базе государственных клиник, которые были приватизированы. Сейчас «Горстом» работает и по ОМС, и как коммерческий игрок. В числе учредителей «Городской стоматологии» можно найти как Комитет земельных имущественных отношений Казани, так и ООО «Промнефтесервис» (трейдер «Татнефти», прибыль в 2017 году составила 333 млн рублей) Владимира Полякова. Галлямов с Тахаутдиновым также являются собственниками АО «Лекс-Ойл», занимающегося оптовой торговлей топливом, и ООО «Дион», которое управляет принадлежащим родственникам ООО «Эстетик-Сити Фитнес».

Ранее Айрата Галлямова можно было встретить и в списке собственников ПАО «Геолого-разведочный исследовательский центр» (ему принадлежало 10% компании), добывавшей нефть с 1990-х годов. В настоящее время ГРИЦ выкуплен «Татнефтью». Среди собственников сети компаний АО «Городская стоматология» была компания «Дион», также входящая в орбиту влияния «птенцов» «Татнефти» — 90% девелоперской компании «Дион медикал групп», например, принадлежит также и дочке экс-главы «Татнефти» Светлане Галлямовой. Эта компания Галлямова и Шахаутдинова-младшего строит 20-этажный частный медицинский центр в Казани, из-за чего жители соседних домов жалуются Роспотребнадзору на шум из-за вбивания свай. Стоимость проекта — более 2,5 млрд рублей, ориентировочно он должен открыться в 2020—2021 году.

Новый актив братьев Сабировых — детская стоматологическая клиника — принес сети убыток в 15 млн рублей

Вторая по величине сеть стоматологических клиник с общим названием — «Стоматологическая поликлиника №9» (бренд «9С»), принадлежащая профессиональному стоматологу Азату Сабирову. Она увеличила оборот в 2017 году на 7,4%, до 305,1 млн рублей.

В сети шесть клиник, по данным официального сайта, записанных на пять юридических лиц (сегодня в сети — семь поликлиник, см. ниже). Часть поликлиник Сабирову досталась тоже результате приватизации: в мае 2013 года главврач ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 Азино» Сабиров на торгах за 11,8 млн рублей (вдвое дешевле начальной цены) выкупил 31,62% муниципального пакета акций медучреждения, признавшись, что привлек заемные средства, а поддержку ему оказал брат Рустам Сабиров (совладелец сети). В 2016 году Минземимущество за 23,2 млн рублей продало пакет акций ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 Дербышки» — который ушел также Сабировым. Интересно, что на тот момент братья Сабировы контролировали 56,1% заведения (Рустаму принадлежало 29,17%, Азату — 22,43%). Рустам Сабиров известен как бессменный глава «Татнефтепродукта», богатейший депутат Госсовета РТ и владелец строительной компании «РС-Инвестмент». За 2017 год он задекларировал 42,5 млн рублей. Депутату принадлежат доли от 27 до 50% в сети Азата Сабирова.

Депутату принадлежат доли от 27 до 50% в сети Азата Сабирова. Фото Романа Хасаева

В апреле 2017 года стало известно, что в «корзине» Сабировых оказалась еще одна клиника — «Детская стоматологическая поликлиника №2»: Минздрав акционировал клинику, государство оставило за собой 25%, остальное продав на сторону. Приобрел пакет акций Азат Сабиров, заявивший «Реальному времени», что собирается инвестировать 45 млн рублей в ремонт здания и в обновление стоматологического оборудования будущей клиники. Закупка одного стандартного стоматологического комплекса могла обойтись в 800 тыс. рублей.

Главной причиной передачи в частные руки госполиклиники стало снижение финансирования здравоохранения государством и доступности ОМС. Минздрав РТ заверил, что будущая частная клиника получит государственное задание на уровне 2016 года и войдет в программу ОМС (объем госзаказа в ведомстве не назвали) и продолжит принимать пациентов и по полису ОМС, и по коммерческим договорам.

Чистая прибыль крупнейшей клиники в Азино составила 5,3 млн рублей, в 2016 году она составляла почти 10 млн рублей. Вторая крупная клиника сети закрыла прошлый год с прибылью в 6,1 млн рублей. Совокупная прибыль сети, впрочем, составила лишь 4 млн рублей, так как на ту самую детскую поликлинику пришелся убыток в размере 15 млн рублей. А могла бы составить почти 19 млн рублей.

Братьям Сабировым также принадлежат три компании — ООО «Чулпан АЗС», ООО «Драйв» и «ООО Чулпан», занимающиеся торговлей топливом.

Ирек Галиев полностью посвятит себя сети «Жар-Свежар»

На третьем месте — сеть клиник «Стомус», начавшая свою деятельность рынке в 1998 году и превратившаяся в сеть из шести клиник в двух городах Татарстана: Казани и Альметьевске. В 2017 году в сети стало уже восемь клиник, оборот которых вырос на 35,6%, составив 250,5 млн рублей. Прибыль одной крупнейшей клиники сети — ООО «Стомус-К» — выросла с 3 млн рублей до 4 млн рублей. Вторая крупнейшая клиника ООО «Стомус-Элит» увеличила прибыль с 8,2 до 8,6 млн рублей. Совокупная прибыль сети составила 23 млн рублей. Это лучший результат среди 10 крупнейших сетей Татарстана.

Выпускник КГМУ 1995 года, будущий основатель сети Ирек Галиев, пройдя обучение в интернатуре по специальности «челюстно-лицевая хирургия» в БСМП Набережных Челнов, переехал в Альметьевск, где в медсанчасти ОАО «Татнефть» трудоустроился челюстно-лицевым хирургом. В 1997 году познакомился с будущим компаньоном Ильдаром Галимовым. Вместе они открыли стоматологический бизнес в 1998 году, при этом сам Галиев продолжал работать в «татнефтевском» стационаре до 2002 года. В 2010 году Галиев внезапно занялся и хлебным бизнесом, основав компанию «Жар-Свежар»: к настоящему времени открыто 160 пекарен по производству хлебобулочной продукции в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Лениногорске и Заинске (всего в 23 городах). Для сравнения, оборот управляющей компании «Жар-Свежар» Ирека Галиева под его же руководством в 2017 году составил 52,4 млн рублей, чистая прибыль 7,5 млн рублей.

В 2017 году сооснователь «Стомуса» Ирек Галиев неожиданно вышел из состава учредителей, теперь его долями в стоматологических клиниках сети (42—66%) распоряжается Райхана Алгатовна Галиева (возможно, супруга). Ильдару Галимову и Иреку Галиеву принадлежит также гостиница «Берисон Худякова» (бывшая «Колви»).

Четвертая крупнейшая сеть в Татарстане — набережночелнинская «Дентал Форте», оборот которой в 2017 году вырос на 30%, составив 245,4 млн рублей. Фото yandex.ru



Чудеса челнинской сети «Дентал Форте»

Четвертая крупнейшая сеть в Татарстане — набережночелнинская «Дентал Форте», оборот которой в 2017 году вырос на 30%, составив 245,4 млн рублей. Убыток крупнейшей клиники ООО «Дентал Форте Элит» сократился с 2016 года с 22 до 13,3 млн рублей. Зато лаборатория сети прибыльна: чистая прибыль выросла в 2017 году с 17,2 млн рублей до 26,2 млн рублей. Убыток ООО «Дентал Форте Престиж» составил 10 млн рублей. Прибыль ООО «Дентал-Форте» — 2,3 млн рублей. Итог — 5,2 млн рублей прибыли.

Сеть основал тоже выпускник КГМУ Рустем Габдрафиков, проработав в челнинской детской стоматологической клинике №1 стоматологом и еще 4 года стоматологом в ПО энергетики и электрификации «Татэнерго» с 1999 года. Сегодня в состав сети входят три клиники и две зуботехнические лаборатории, клиника эстетической медицины WellnessClinic, многопрофильная клиника MedicalForte и собственная клинико-диагностическая лаборатория. При этом сам Габдрафиков продолжает работать в своих же клиниках врачом.

В 2016 году Габдрафиков решил расширить одну из своих клиник в 27-м комплексе Набережных Челнов, где собирался выстроить четырехэтажный медицинский центр площадью 1696 кв. м, создав многопрофильную клинику с собственной лабораторией анализов и парковкой на 50 машиномест. Проект встретил сначала сопротивление архитекторов на градостроительном совете Челнов, а после утверждения проекта против строительства центра выступили жители 27-го комплекса. Габдрафиков после встречи с жителями согласился «ужаться»: «Летом мы встречались с жителями, и из четырех запланированных этажей я оставил только два». Но отказываться от строительства совсем он не собирался.

Сетью из двух альметьевских клиник «ЛорСтом» и «Зубной лекарь», руководит главврач Наиль Ханбиков, совладелец сети. Фото lorstom.ru



Стоматолог из Екатеринбурга и альметьевский «единоросс» ворвались со своей сетью в топ-10, увеличив выручку в 4 раза

Пятерку крупнейших стоматологических сетей Татарстана замыкает сеть Ленара Гафурова, оборот которой после падения в 2016 году на 3,2% выросла на 4,8%, составив 83,2 млн рублей. Ленар Гафуров, владеющий стоматологическими клиниками, по основному месту работы возглавляет елабужский филиал «Татнефтепродукта» — «Татнефтепродукт-Закамье». Был депутатом от «Единой России» Совета Елабужского муниципального района. Ряд наблюдателей связывают Ленара Гафурова с семьей ректора КФУ Ильшата Гафурова, который до этого достаточно долго возглавлял Елабужский район. В 2016 году немалая доля крупнейшего актива сети АО «Стоматологическая поликлиника «Алстом» принадлежала совету Елабужского муниципального района и ЗАО «Елабужский пищекомбинат». Впрочем, при обороте в 62,8 млн рублей прибыль ее составила в 2017 году всего 124 тыс. рублей. Наиболее прибыльная — казанская клиника сети, ООО «Витар», чистая прибыль которой составила 2,5 млн рублей. Еще одна елабужская клиника, ООО «Дантел», закрыла прошлый год с прибылью всего в 426 тыс. рублей.

На шестом месте »компания-новичок, ООО «ЛорСтом», оборот которой вырос более чем в четыре раза, составив 80,7 млн рублей. В прошлом рейтинге «Реального времени» эта клиника занимала лишь 27-е место. Это сеть из двух альметьевских клиник «ЛорСтом» и «Зубной лекарь», руководит которыми главврач Наиль Ханбиков, совладелец сети. Ему же принадлежит ООО «Семейный медицинский центр» (СМЦ), тоже расположенный в Альметьевске. В 2015 году Ханбиков был избран в сельсовет Нижнеабдулловского поселения Альметьевского района от «Единой России». Другой совладелец как стоматологических клиник, так и СМЦ, — Александр Ионов, стоматолог-хирург из Екатеринбурга, судя по отзывам в сети, работавший на Урале и летом 2017 года. Ионов же занимает должность замглавврача по медицинским вопросам АНО «Объединение «Стоматология», расположенного в Екатеринбурге. Чистая прибыль СМЦ в прошлом году составила при обороте в 10,8 млн рублей 2,3 млн рублей (в 2016 году был убыток в 2 млн рублей). Чистая прибыль же стоматологической компании сократилась с 1,8 млн рублей до… 13 тысяч.

Клиники дочки экс-мэра Набережных Челнов в 2017 году стали убыточными

С шестого на седьмое в рейтинге «Реального времени» опустилась нижнекамская клиника «Радент», которая в одиночку показала увеличение оборота в 2016 году на 1,2% до почти 60 млн рублей — она принадлежит семье Пискаревых. Юрий Пискарев — кандидат медицинских наук, сам врач-стоматолог (тоже выпускник КГМУ), работает в своей же клинике. Основана клиника была еще в 2001 году. В 2017 году оборот вырос еще на 10 млн рублей, составив 70 млн. Прибыль за год сократилась, впрочем, с 5,4 до 1,4 млн рублей.

На восьмом месте — набережночелнинская «Академия Стоматологии» (судя по данным официального сайта, ей принадлежит две клиники в Набережных Челнах), основанная дочкой экс-мэра автограда Рафгата Алтынбаева — Региной Алтынбаевой в 2005 году. Оборот клиники в 2016 году вырос на 7,3%, составив 52,4 млн рублей. В 2017 году выручка алтынбаевской клиники выросла на треть, составив уже 67,6 млн рублей. Успешность клиники позволяет Регине спонсировать начинания отца: так «Академия Стоматологии» спонсировала мероприятия Федерации комбат самообороны, президентом которой является Рафгат Алтынбаев.

Несмотря на рост оборота, убыток «Академии Стоматологии» в 2017 году составил 9 тыс. рублей, при том что в 2016 году компания показала прибыль в 3,5 млн рублей.

Еще один новичок рейтинга — компания ООО «Таланид», поднявшаяся с 18-го на 9-е место: оборот компании вырос более чем в два раза. Фото doctu.ru



Казанская клиника главврача Пестречинской ЦРБ увеличила оборот в 2 раза, попав в топ-10 крупнейших по РТ

Еще один новичок рейтинга «Реального времени» — компания ООО «Таланид», поднявшаяся с 18-го на 9-е место: оборот компании вырос более чем в два раза, составив 61,8 млн рублей. Клиника принадлежит выпускнику RUVE Алмазу Хакимуллину, который в 2001 году начал заниматься бизнесом в стоматологической клинике «Ильдан», в 2002 открыл собственную клинику «Таланид». В 2009 году министром здравоохранения РТ Айратом Фарраховым был назначен главврачом Пестречинской ЦРБ — и остается в этой должности по сей день, пока казанской стоматологической клиникой руководит его супруга Диляра Хакимуллина. В биографии Хакимуллина есть любопытный факт: по его словам, он в 2002 году поехал в Москву за современным стоматологическим оборудованием для открытия своей клиники, «но средств не хватало. Помогла встреча с сибирским татарином Сагдатуллиным Ф.Ф., который, поверив первому встречному, продал все необходимое в рассрочку».

При чистой прибыли в 2016 году в размере 560 тыс. рублей и эта клиника показала в 2017 году убыток в размере 1,8 млн рублей. Впрочем, в других принадлежащих главврачу Пестречинской ЦРБ, все неплохо: в ООО «Таланид-Эко» (торговля, грузоперевозки), которой руководит сам Хакимуллин, при выручке в 26,4 млн рублей прибыль составила 7 млн. В ООО «Таланид-Премиум» (розничная торговля) под руководством Диляры Хакимуллиной хотя бы не было убытка, прибыль — всего 96 тыс. рублей.

Небольшие челнинские клиники Шайгумановых опередили по прибыльности две самые крупные сети

С восьмого на десятое место опустилась сеть из двух клиник «Стоматология для вас!», несмотря на рост выручки на 10,6% — до 55 млн рублей. Клиники находятся в Набережных Челнах и принадлежат семье Шайгумановых, Рамиль Шайгуманов — сам хирург-имплантолог и стоматолог. Это, пожалуй, если говорить о прибыльности, одна из самых успешных сетей, входящих в топ-10 по Татарстану: чистая прибыль компании в 2017 году выросла с 6,6 млн до 10 млн рублей. Это второй результат среди крупнейших сетей, по прибыльности челнинские клиники опередили в итоге даже таких монстров, как сеть «птенцов «Татнефти» (напомним, совокупная прибыль всего 7,7 млн рублей) и сеть братьев Сабировых (менее 4 млн рублей).

Топ-100 стоматологических клиник РТ, 2017 год

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Регистрационный номер УЧРЕДИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Объем выручки за 2017 год, руб. Объем выручки за 2016 год, руб. 1 ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, АО 1081690043918 Галлямов Айрат Габдульбарович 50%

Тахаутдинов Рустем Шафагатович 50% 206 766 000 204 377 000 СТОМАТОЛОГИЯ-ЦЕНТР, ООО 1081690066810 Галлямов Айрат Габдульбарович 100% 87 730 000 75 403 000 СТОМАТОЛОГИЯ НА ВОССТАНИЯ, ООО 1081690066820 Галлямов Айрат Габдульбарович 100% 77 618 000 74 973 000 ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ, ООО 1021602853106 Галлямов Айрат Габдульбарович 100% 75 944 000 54 946 000 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ НА МАВЛЮТОВА, ООО 1081690066370 Галлямов Айрат Габдульбарович 100% 71 975 000 65 988 000 ЭКСКЛЮЗИВ-ДЕНТ К, ООО 1041625407581 Галлямов Айрат Габдульбарович 100% 67 329 000 41 508 000 СТОМАТОЛОГИЯ НА ЧУЙКОВА, ООО 1081690066809 Галлямов Айрат Габдульбарович 100% 63 773 000 63 547 000 СТОМАТОЛОГИЯ НА КРАСНОКОКШАЙСКОЙ, ООО 1111690041011 Галлямов Айрат Габдульбарович 100% 58 568 000 50 797 000 СТОМАТОЛОГИЯ НА МАВЛЮТОВА, ООО 1081690066787 Галлямов Айрат Габдульбарович 100% 52 267 000 47 729 000