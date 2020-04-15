Топам опорной компании империи Роберта Мусина предъявили многомиллиардные иски

Трио директоров

Как выяснило «Реальное время», конкурсный управляющий ООО «Новая нефтехимия» — одной из центральных компаний рухнувшей бизнес-империи опального банкира Роберта Мусина — намерен привлечь бывших гендиректоров компании к ответственности по ее долгам. Сумма исков, поданных в Арбитражный суд Татарстана, составляет свыше 7 млрд рублей.

Иски о субсидиарной ответственности поданы в отношении трех лиц: Айрата Тукмаева (иск на 1,9 млрд рублей), Рамиля Сафина (1,82 млрд рублей) и Сергея Тайгина (265,5 млн рублей). Кроме того, к Тукмаеву конкурсник подал еще один иск — о взыскании убытков в размере 3 млрд рублей.

Все трое в период с июля 2013 по февраль 2017 поочередно занимали пост генерального директора «Новой нефтехимии»

Именно на «Новой нефтехимии» был полностью или частично завязан контроль над рядом банков «группы ТФБ» Роберта Мусина, а также некоторыми другими активами — например, обувной фабрикой «Спартак». Фото Drbis (kazan-photo.ru)

А где же Мусин?

Напомним, что именно на «Новой нефтехимии» был полностью или частично завязан контроль над рядом банков «группы ТФБ» Роберта Мусина, а также некоторыми другими активами — например, обувной фабрикой «Спартак». Саму компанию суд признал банкротом в марте 2018 года. Сейчас на балансе компании находится имущество, оцененное в 9 млрд рублей. В большинстве своем это права требования к различным компаниям. Среди них «Татфондбанк», «Татагропромбанк», «ТФБ Финанс».

«Новая нефтехимия» на 72,1% принадлежит кипрской компании «Панмир Сервисез Лимитед», еще 17,9% владеет ООО «Траверз Компани» (Татарстан), а также доля в 9,9% принадлежит ООО «Газовик» (Татарстан). Однако, как неоднократно отмечали СМИ, фактическим бенефициаром компании является сам глава «Татфондбанка» Роберт Мусин. Такие заявления звучали и на судебных процессах по делу бывшего банкира.

Однако, судя по всему, этой информации для суда недостаточно — Мусин в числе привлекаемых к ответственности по долгам «Новой нефтехимии» лиц не числится. Конкурсный управляющий компании-должника Артур Зайнутдинов отказался комментировать поданные иски.

Чем ответчики занимались в «Новой нефтихимии»?

Рассмотрим состав ответчиков по многомиллиардным искам «Татфондбанка». Сергей Тайгин сейчас проходит свидетелем по уголовному делу Мусина, на процессах он раскрывал суду свою трудовую биографию и историю взаимоотношений с «Татфондбанком». Выяснилось, что Тайгин с Мусиным — одногруппники, и в структуры ТФБ он попал фактически «по знакомству». Начинал он как финансовый директор сети магазинов электроники «Белый ветер Цифровой», подконтрольной Мусину.

Сергей Тайгин начинал как финансовый директор сети магазинов электроники «Белый ветер Цифровой», подконтрольной Мусину. Фото kapitoliy.ru

Позже он получил от банкира предложение возглавить «Новую нефтехимию» за 60 тысяч рублей в месяц. Правда, по словам Тайгина, главой он был лишь номинальным, фактически же всем рулил главный юрист ТФБ Ренат Долотин. Он же и попросил Тайгина в 2015 году покинуть этот пост.



О поданном в отношении него иске Тайгин узнал от корреспондента «Реального времени», заявление стало для него полной неожиданностью. Комментировать иск он не стал, при этом выяснилось, что Тайгин даже не был знаком с понятием «субсидиарная ответственность».

Тайгина в кресле гендиректора сменил Рамиль Сафин. Он также фигурирует в деле Роберта Мусина и даже был по этому поводу задержан — позже его отпустили в статусе свидетеля. В других проектах Сафин замечен не был. Связаться с ним «Реальному времени» не удалось.

Айрат Тумакаев возглавил «Новую нефтехимию» уже в феврале 2017 года, когда над бизнесом Мусина нависла серьезная угроза (мораторий на выплаты вкладчикам в ТФБ ввели в декабре 2016 года). В уголовном деле Мусина он, судя по всему, не фигурирует — однако уже в период его руководства проходили сделки с выводом недвижимости из «Новой нефтехимии», которые позже отменил Верховный суд Татарстана. Он также числится бывшим гендиректором компаний «Роял Тайм» и «Роял тайм менеджмент» — юрлиц, связанных с рухнувшим застройщиком в игорных зонах «Роял тайм Групп».

Предъявленный к нему иск Тумакаев комментировать отказался.

Александр Артемьев