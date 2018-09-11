ОАО Адонис
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Компания была основана в 1930 году. Основной ассортимент выпускаемой продукции — это мужские и детские костюмы, школьная одежды для мальчиков и подростков. По данным 2016 года швейная фабрика ОАО «Адонис» занимает около 65% регионального рынка сбыта школьной формы.
Генеральный директор — Муслахов Олег Анасович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Профсоюзная, 3
- Телефон: (843) 290-85-29
- Email: Adonis@bk.ru
- Сайт: www.adonis-kazan.ru
Дата последнего обновления: 11.09.2018