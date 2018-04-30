Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Общая информация

Родился в с. Абдрахманово Альметьевского района ТАССР.

Образование:

Нефтяной техникум, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина.

Трудовая деятельность:

1965 по 1978 гг. — помощник бурильщика Альметьевского управления буровых работ, оператор по добыче нефти, мастер подземного ремонта скважин, начальник цеха.

1978 по 1985 гг. — начальник управления «Джалильнефть», начальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть».

1985 по 1990 гг. — первый секретарь Лениногорского горкома КПСС.

1990 г. — главный инженер-первый заместитель гендиректора АО «Татнефть».

1995 г. — депутат Государственного Совета Татарстана от округа № 93 (Территориальный Нефтяной), член Комиссии Госсовета по вопросам экономического развития и реформ.

1997 г. — член Совета банка «Зенит».

1999 по 2013 гг. — генеральный директор ОАО «Татнефть».

1999 г. — член Совета директоров банка «АК БАРС» (г. Казань), председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамский НПЗ».

2000 г. — член Совета директоров ОАО «РИТЭК», председатель совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».

2000 по 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

2004 по 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.

2004 по 2016 гг. — президент ХК «АК БАРС», президент Федерации хоккея РТ.

2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию и аграрным вопросам.

2013 г. — член совета директоров ОАО «Татнефть» (ныне ПАО «Татнефть»).

Помощник президента РТ по вопросам нефтяной промышленности.



Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ.

Доктор экономических наук. Действительный член Международной Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Лауреат государственной премии РТ в области науки и техники, премии Правительства РФ в области науки и техники. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Заслуженный нефтянник РТ. Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.

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