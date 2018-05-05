Сорокин Валерий Юрьевич
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1986 г. — Механико-математический факультет Казанского государственного университета по специальности «механик».
Карьера:
1986 по 1989 гг. — работа в системе комсомольских органов Республики Татарстан.
1989 по 1994 гг. — председатель совета Татарского филиала Молодежного коммерческого банка (затем — Волжско-Камский акционерный банк).
1995 по 1996 гг. — президент АОЗТ «Центр современных финансовых технологий».
С апреля 2003 г. — генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим».
2012 по 2015 гг. — президент ФК «Рубин».
С 31 мая 2013 года — председатель совета директоров «АК БАРС» Банка.
Член Совета при Президенте Республики Татарстан по взаимодействию с международными финансовыми организациями.
Заслуженный экономист Республики Татарстан (2000 г.).
Женат, воспитывает двоих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15
- Телефон: +7(843) 221-02-00
- Email: office@sin-x.ru
- Сайт: www.sin-x.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018