Список персон

Сорокин Валерий Юрьевич

Гос. ведомства
Сорокин Валерий Юрьевич Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1986 г. — Механико-математический факультет Казанского государственного университета по специальности «механик».

Карьера:

1986 по 1989 гг. — работа в системе комсомольских органов Республики Татарстан.

1989 по 1994 гг. — председатель совета Татарского филиала Молодежного коммерческого банка (затем — Волжско-Камский акционерный банк).

1995 по 1996 гг. — президент АОЗТ «Центр современных финансовых технологий».

С апреля 2003 г. — генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим».

2012 по 2015 гг. — президент ФК «Рубин».

С 31 мая 2013 года — председатель совета директоров «АК БАРС» Банка.

Член Совета при Президенте Республики Татарстан по взаимодействию с международными финансовыми организациями.

Заслуженный экономист Республики Татарстан (2000 г.).

Женат, воспитывает двоих детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15
  • Телефон: +7(843) 221-02-00
  • Email: office@sin-x.ru
  • Сайт: www.sin-x.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам