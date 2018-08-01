АО Связьинвестнефтехим
Общая информация
АО «Связьинвестнефтехим» учреждено в соответствии с постановлением правительства Республики Татарстан (от 11 апреля 2003 № 20), направленным на стимулирование инвестиционных процессов в экономике Республики Татарстан за счет более эффективного использования государственных пакетов акций ведущих предприятий республики.
В собственность АО «Связьинвестнефтехим» в качестве вклада в его уставный капитал Правительством Республики Татарстан переданы государственные пакеты акций крупнейших республиканских предприятий. Уставный капитал АО «Связьинвестнефтехим» составляет 38 108 700 000 рублей и разделен на 381 087 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 000 рублей каждая.
Основными видами деятельности АО «Связьинвестнефтехим» являются:
- отлаживание механизмов взаимодействия с органами государственного управления, в первую очередь, Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Министерством экономики РТ и Министерством промышленности и торговли РТ, в вопросах проведения через органы управления акционерных обществ, акции которых переданы АО «Связьинвестнефтехим», государственной промышленной политики;
- поиск и привлечение с использованием различных инструментов рынков денег и капитала долгосрочного финансирования для осуществления проектов и программ, реализуемых предприятиями Республики Татарстан, отвечающих приоритетным направлениям развития экономики, определяемым Правительством РТ.
Генеральный директор — Сорокин Валерий Юрьевич
Председатель совета директоров — Минниханов Рустам Нургалиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15
- Телефон: (843) 221-02-00
- Email: office@sin-x.ru
- Сайт: www.sin-x.ru
Дата последнего обновления: 01.08.2018