АО Связьинвестнефтехим

Общая информация

АО «Связьинвестнефтехим» учреждено в соответствии с постановлением правительства Республики Татарстан (от 11 апреля 2003 № 20), направленным на стимулирование инвестиционных процессов в экономике Республики Татарстан за счет более эффективного использования государственных пакетов акций ведущих предприятий республики.

В собственность АО «Связьинвестнефтехим» в качестве вклада в его уставный капитал Правительством Республики Татарстан переданы государственные пакеты акций крупнейших республиканских предприятий. Уставный капитал АО «Связьинвестнефтехим» составляет 38 108 700 000 рублей и разделен на 381 087 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 000 рублей каждая.

Основными видами деятельности АО «Связьинвестнефтехим» являются:

отлаживание механизмов взаимодействия с органами государственного управления, в первую очередь, Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Министерством экономики РТ и Министерством промышленности и торговли РТ, в вопросах проведения через органы управления акционерных обществ, акции которых переданы АО «Связьинвестнефтехим», государственной промышленной политики;

поиск и привлечение с использованием различных инструментов рынков денег и капитала долгосрочного финансирования для осуществления проектов и программ, реализуемых предприятиями Республики Татарстан, отвечающих приоритетным направлениям развития экономики, определяемым Правительством РТ.

Генеральный директор — Сорокин Валерий Юрьевич



Председатель совета директоров — Минниханов Рустам Нургалиевич

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