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АО Клиника АВА-Казань

Медицина, Частные клиники
АО Клиника АВА-Казань Фото: ava-kazan.ru

Общая информация

Многопрофильная клиника «АВА-Казань» оказывает услуги в области педиатрии, пластической хирургии, стационара и эко в Казани.

«АВА Казань» — это новая клиника в составе международной сети клиник АВА. Одна из клиник этой сети — АВА-ПЕТЕР — уже много лет, с 1990 года, работает в Санкт-Петербурге. При создании клиники «АВА Казань» использован опыт европейских лечебных учреждений, в том числе — сети финских клиник «Михиляйнен».

Генеральный директор — Сабирова Фирая Маратовна, заслуженный врач РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Профсоюзная/Астрономическая, д. 19/15
  • Телефон: (843) 200-10-65
  • Email: info@avakazan.ru
  • Сайт: www.ava-kazan.ru

Дата последнего обновления: 25.10.2018

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