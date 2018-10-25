АО Клиника АВА-Казань
Общая информация
Многопрофильная клиника «АВА-Казань» оказывает услуги в области педиатрии, пластической хирургии, стационара и эко в Казани.
«АВА Казань» — это новая клиника в составе международной сети клиник АВА. Одна из клиник этой сети — АВА-ПЕТЕР — уже много лет, с 1990 года, работает в Санкт-Петербурге. При создании клиники «АВА Казань» использован опыт европейских лечебных учреждений, в том числе — сети финских клиник «Михиляйнен».
Генеральный директор — Сабирова Фирая Маратовна, заслуженный врач РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Профсоюзная/Астрономическая, д. 19/15
- Телефон: (843) 200-10-65
- Email: info@avakazan.ru
- Сайт: www.ava-kazan.ru
Дата последнего обновления: 25.10.2018