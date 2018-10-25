АО Клиника АВА-Казань

Общая информация

Многопрофильная клиника «АВА-Казань» оказывает услуги в области педиатрии, пластической хирургии, стационара и эко в Казани.



«АВА Казань» — это новая клиника в составе международной сети клиник АВА. Одна из клиник этой сети — АВА-ПЕТЕР — уже много лет, с 1990 года, работает в Санкт-Петербурге. При создании клиники «АВА Казань» использован опыт европейских лечебных учреждений, в том числе — сети финских клиник «Михиляйнен».



Генеральный директор — Сабирова Фирая Маратовна, заслуженный врач РТ.

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