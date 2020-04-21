Следком заподозрил ректора КНИТУ в управлении несуществующим факультетом

Следователи СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2004—2017 годы он работал в «Инновационно-производственном технопарке «Идея» и одновременно числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ на условиях полной занятости.

Следователи установили, что фактически данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки.

Правоохранители полагают, что подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму не менее 1 млн рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Следователи изъяли всю необходимую документацию, ведутся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ректором КНИТУ является Сергей Юшко.