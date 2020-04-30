«В сговоре с неустановленными лицами»: ректору КНИТУ-КХТИ предъявили обвинение в афере

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Статус обвиняемого в деле о фиктивном факультете получил накануне ректор казанского вуза Сергей Юшко. Сегодня суд по ходатайству Следкома по РТ будет решать, заключать ли ВИП-фигуранта под стражу.



Обвинение руководителю КНИТУ-КХТИ предъявили по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог, совершенные в сговоре с неустановленными должностными лицами вуза. Как выяснило «Реальное время», вину на допросе он не признал, утверждая, что зарплату на постах завкафедрой инженерной и компьютерной графики и декана факультета инновационных технологий КХТИ в 2004—2017 годах он получал за реальную работу.

По результатам допроса следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Вадим Максимов направил в суд ходатайство об аресте Юшко. Срок его задержания на 48 часов истекает сегодня в первой половине дня.

Напомним, уголовное дело против действующего ректора возбудили в начале прошлой недели. Причем сам фигурант узнал об этом из публикаций СМИ.

Претензии сотрудников Следкома и УФСБ по РТ связаны с тем, что на протяжении 13 лет Сергей Юшко работал в режиме полной занятости и в технопарке «Идея», и на двух руководящих должностях в КНИТУ. По версии следствия, возглавляемый Юшко деканат существовал лишь на бумаге, а на деле его функции выполняли сотрудники другого подразделения вуза.

За неделю расследования предполагаемый ущерб по делу в виде незаконно полученной зарплаты вырос до 7,9 млн рублей.

28 апреля подозреваемого, что так и не дождался вызова на допрос, задержали на рабочем месте. На пост ректора Юшко был избран в 2018 году, после добровольной отставки Германа Дьяконова — ныне подсудимого по делу об аферах в КХТИ на 64 млн рублей.