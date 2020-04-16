Глава Минэкономразвития РФ решил проверить, как банки дают кредиты бизнесу, и не смог получить заем

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки выдают «нулевые» кредиты малому и среднему бизнесу. Результатом проверки он поделился в своем «Инстаграме».

Позвонив на горячие линии двух крупнейших банков (каких именно — Решетников не уточнил), он получил отказ в предоставлении кредита.

«Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — написал глава Минэкономразвития.