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Глава Минэкономразвития РФ решил проверить, как банки дают кредиты бизнесу, и не смог получить заем

12:30, 16.04.2020 1
Глава Минэкономразвития РФ решил проверить, как банки дают кредиты бизнесу, и не смог получить заем
Фото: government.ru

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки выдают «нулевые» кредиты малому и среднему бизнесу. Результатом проверки он поделился в своем «Инстаграме».

Позвонив на горячие линии двух крупнейших банков (каких именно — Решетников не уточнил), он получил отказ в предоставлении кредита.

«Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — написал глава Минэкономразвития.

ОбществоВластьБизнес
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:05
    Вот такая она- жизнь- на самом деле. Надо было обязать банки выдавать кредиты МСБ. А безвозмездно деньги раздавать людям. И напомнить всем, как в прошлый "кризис" раздали огромные деньги комбанкам, а никто ничего не вернул. Многие, как говорилось, накупили доллары и угнали за рубеж.
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