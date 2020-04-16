Эксперты спрогнозировали пик эпидемии в Татарстане и возможность итальянского сценария

Будем оптимистами?

Группа компаний InnoSTage с головным офисом в Казани разработала математические модели, которые прогнозируют темп развития новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Татарстане.

Они построены на платформе Ситуационного центра РТ. В них учитываются данные от Минздрава РТ и от ЦЭСИ РТ при кабинете министров РТ — о возрасте населения, числе самоизолированных и тех, кто продолжает работать (это врачи, аптекари, сотрудники магазинов, полицейские и т. д.). Для построения прогноза использовали и данные о том, как распространяется вирус в других странах (особенно там, где ситуация развивается по самым тяжелым сценариям).

Модели были рассчитаны исходя из данных на 15 апреля, когда в Татарстане было зарегистрировано только 107 случаев. За последние сутки зафиксирован 21 новый случай заражения, то есть общее число заболевших увеличилось до 128.

Эксперты выявили два варианта развития событий. Оптимистичный вариант, очевидно, возможен только при соблюдении режима самоизоляции и ограничительных мер, которые официально действуют в РТ с конца марта. По данным модели, пика нужно ждать между 11 и 18 мая — тогда в Татарстане заболеют 12 800 человек.



Эксперты не нагнетают панику: их модель показывает, что сейчас у Татарстана собственный сценарий распространения COVID-19, и сравнивать его с Италией или США, по крайней мере, преждевременно — у нас пока все гораздо лучше.

Хуже может быть, если не соблюдать предписаний

Но вариант развития ситуации в Татарстане по итальянскому пути все-таки возможен. И тогда могут заразиться 358 252 жителя республики, а пик эпидемии придется на 23 мая.

Если исходить из немецкого сценария, заболевших в РТ будет 88 006 человек, пик придется на 26 мая.

По мнению экспертов, при развитии пессимистического сценария смертность от COVID-19 может составить до 200 человек в день. Но при этом нужно учитывать, что в Италии и Германии другая численность и плотность населения, и самое главное — там, в отличие от Татарстана, далеко не сразу ввели режим социального дистанцирования.



Все зависит от людей

Руководитель направления бизнес-решений группы компаний InnoSTage Федор Селезнев прокомментировал «Реальному времени» ситуацию. Он говорит, что ключевым фактором в сдерживании эпидемии все-таки становится самоизоляция.

«Модель также подтвердила, что принятые меры значительно снижают темп распространения вируса в республике. Это говорит о том, что у Татарстана есть возможность пойти по оптимистичному сценарию, но это зависит именно от самих жителей, от того, продолжат ли они соблюдать режим самоизоляции, ограничивать контакты друг с другом. В результате этого на пике заболеваемости может быть до 12 800 зараженных и даже ниже», — сообщил Селезнев «Реальному времени».

Он уверен, что сохранение дистанцирования позволит сгладить пик заболеваемости и нагрузку на медицинскую систему. Тогда медики смогут спасти максимум людей, и последствия не будут такими катастрофическими, как в других странах.

Дарья Пинегина