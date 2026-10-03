Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

В 1/8 финала он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:3

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. В 1/8 финала он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:3, передает «Газета.ру».

За выход в полуфинал Медведев поспорит с победителем пары Якуб Меншик (Чехия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

29 сентября Медведев стал победителем турнира в Ханчжоу, обыграв в финале Андрея Рублева (7:5, 6:4).

Напомним, с 2022 года российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA только в нейтральном статусе и отстранены от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее сообщалось, что Рублев победил Сафиуллина и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. Следующим соперником Рублева станет австралиец Алекс де Минаур.

Алсу Сабирзанова