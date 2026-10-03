Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
В 1/8 финала он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:3
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. В 1/8 финала он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:3, передает «Газета.ру».
За выход в полуфинал Медведев поспорит с победителем пары Якуб Меншик (Чехия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
29 сентября Медведев стал победителем турнира в Ханчжоу, обыграв в финале Андрея Рублева (7:5, 6:4).
Напомним, с 2022 года российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA только в нейтральном статусе и отстранены от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.
Ранее сообщалось, что Рублев победил Сафиуллина и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. Следующим соперником Рублева станет австралиец Алекс де Минаур.
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