Зубов покинул пост главного тренера «Лады»
Исполняющим обязанности главного тренера станет Игорь Горбенко
Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Исполняющим обязанности главного тренера станет Игорь Горбенко. Уход Зубова стал первой отставкой в текущем сезоне.
Отметим, «Лада» занимает предпоследнее место в Западной конференции, на счету команды 12 очков.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» расторгла контракт с Кузнецовым без компенсации. В нынешнем сезоне хоккеист провел за клуб восемь матчей.
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