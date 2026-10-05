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Зубов покинул пост главного тренера «Лады»

12:54, 05.10.2026

Исполняющим обязанности главного тренера станет Игорь Горбенко

Зубов покинул пост главного тренера «Лады»
Фото: взято с сайта КХЛ

Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера станет Игорь Горбенко. Уход Зубова стал первой отставкой в текущем сезоне.

Отметим, «Лада» занимает предпоследнее место в Западной конференции, на счету команды 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» расторгла контракт с Кузнецовым без компенсации. В нынешнем сезоне хоккеист провел за клуб восемь матчей.

Алсу Сабирзанова

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