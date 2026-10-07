Размещение флага Татарстана станет обязательным для школ и спортобъектов республики
Флаг также будут размещать в государственных и муниципальных учреждениях, занимающихся реализацией молодежной политики, либо устанавливать на их территориях
Размещение государственного флага Татарстана стало обязательным на объектах спорта, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также в зданиях образовательных организаций независимо от формы собственности.
Соответствующие изменения внесены в закон республики «О государственных символах Республики Татарстан», документ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Флаг также будут постоянно размещать в государственных и муниципальных учреждениях, занимающихся реализацией молодежной политики, либо устанавливать на их территориях.
Кроме того, флаг республики будут поднимать или устанавливать во время массовых мероприятий, проводимых образовательными организациями и учреждениями молодежной политики. Это требование также распространяется на официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования.
Закон вступает в силу через десять дней после его официальной публикации.
Напомним, с весны 2024 года в России действует закон, обязывающий образовательные учреждения размещать на зданиях российский флаг. При этом ранее сообщалось, что образовательные учреждения Татарстана оснастят государственной символикой России и республики в равном объеме.
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