«Зенит-Казань» провалил групповой этап Лиги чемпионов и должен вылететь из турнира

Разбираемся в причинах и считаем расклады перед последним туром

Такого отвратительного сезона на международном уровне в истории казанского волейбольного клуба еще не было. Сначала фиаско на клубном чемпионате мира в декабре, теперь — развязка группового этапа Лиги чемпионов. Обычно он превращался для «Зенита» чуть ли не в обкатку дублеров, однако в этом сезоне все изменилось: после пяти туров подопечные Алексея Вербова имеют на своем счету всего две победы и три поражения. При этом группа у казанцев была вполне проходимая, однако спасти лигочемпионский сезон теперь может только чудо. О том, почему случился нынешний провал, как Сергей Гранкин теоретически еще может помочь «Зениту» и какие выводы должны извлечь из случившегося Вербов и компания, — в материале «Реального времени».

Пропал инстинкт убийцы

Ничто не предвещало такого краха. Наоборот, в последнее время казанцы набрали сумасшедший ход и в пяти матчах подряд не проиграли ни партии. Правда, в середине января тревожные звоночки звучали, а один из матчей буквально забил в набат, что от команды Вербова в этом сезоне можно ожидать чего угодно. Как с положительной стороны, так и с отрицательной. Никто не ожидал 0:3 от «Факела» в первом домашнем матче сезона. Но они случились. Никто не ожидал уверенных 6:0 в Финале четырех Кубка России. И они произошли.

В Лиге чемпионов, казалось, все обойдется. Группа казанцам досталась проходимая, однако трудности начались уже с первой игры. В Бельгии против «Маасейка» «Зенит» вел 2:0 по партиям, но неожиданно проиграл на тай-брейке, измученный атаками невысокого норвежского диагонального. Далее была немного нервная победа в Турции над «Халкбанком», а затем январский матч с «Ястшембски», который стал настоящей катастрофой. «Зенит» второй раз в своей истории и второй раз за год с лишним проиграл со счета 14:9. Но если поражение от «Чивитановы» на позапрошлом чемпионате мира среди клубов еще как-то можно было объяснить силой соперника или неуверенной игрой на съеме того же Нгапета, то поражение на своей площадке при пяти матчболах от поляков не поддается никакой логике. Его нужно было просто принять, сделать выводы и попытаться дать ответ в ответной игре в Польше.

В оправдание «Зениту» можно сказать об объективном факторе — клубный чемпионат мира серьезно изменил календарь сезона. Прав был Владимир Алекно, который говорил о том, что поездка в Бразилию в начале зимы совершенно не нужна была команде. Однако она случилась и внесла губительные коррективы. Но все же, справедливости ради, стоит признать, что причина такого неутешительного выступления совсем не в дополнительном турнире, перекроившем расписание. Команда уровня «Зенита» вряд ли должна была испытывать такие трудности. Эта причина лежит на поверхности — в клубе в этом сезоне прошла перестройка, и у казанцев пропал инстинкт убийцы в матчах, когда нужно выкладываться больше чем на сто процентов. Победное десятилетие при Алекно зарекомендовало «Зенит» настоящим волейбольным киллером, который, когда нужно, не оставляет сопернику шансов. Выстрелить могли как Михайлов, так и Леон. Как Андерсон, так и совсем еще молодой Полетаев. Команда Вербова может выдать классные серии, здорово настроиться на отдельные матчи, но инстинкта суперпобедителя, который прививался годами, у нее уже нет.



В минувшую субботу «Зенит» одержал очень легкую победу со счетом 3:0 над «Динамо» в Москве. Фото vk.com/vcdynamomoscow

Вдохновение Нгапета и провал Соколова

В минувшую субботу «Зенит» одержал очень легкую победу со счетом 3:0 над «Динамо» в Москве. Буквально накануне этой игры Алексей Вербов в третий раз стал отцом. Казанские волейболисты после той встречи говорили о том, что хотели сыграть для своего тренера, порадовать его в такой день. Говорили они об игре для тренера и после победного финала Кубка России в той же Москве.

Накануне в Польше состоялся ответный матч с «Ястшембски», и речи о мотивации вряд ли поднимались. Все всё прекрасно понимали: поражение сулило досрочный вылет из Лиги чемпионов, победа оставляла казанцев в игре и давала отличные шансы на выход из группы. «Зенит» у букмекеров был безоговорочным фаворитом встречи, учитывая, какой ход набрала команда в февральских матчах.

В стартовом составе Вербов выпустил уже привычных игроков: Бутько — Соколов, Нгапет — Михайлов, Вольвич — Лихошерстов, Голубев — либеро. Матч начался с точного пайпа Михайлова, хотя уже в следующей атаке ошибся Соколов. Казанцы вышли на матч в Польше в пурпурно-фиолетовой форме, которая в этом сезоне смотрится особенно ярко и броско. Хозяева довольно быстро сделали себе задел в два очка — 5:3, 6:4. «Зенит» не сразу включился в игру и набирал темп по ходу первого сета.

На подаче Бутько удалось догнать соперника в счете, но поляки с видимой легкостью, как по заказу, продолжали набирать брейковые очки — 11:8 после эйса опытного диагонального Давида Конарски. «Зенитовцы» снова довольно быстро восстановили паритет благодаря отличной защите — 11:11. Однако подопечные Слободана Ковача, похоже, после первой игры в Казани получили солидный багаж уверенности и продолжили классно подавать. Два раза подряд в приеме был вынужден поучаствовать даже Цветан Соколов, после ошибок которого счет стал 12:16 не в пользу «зенитовцев». В концовке сета Вербов использовал двух своих джокеров на подаче, однако и с Сурмачевским, и с Лихошерстовым поляки без особого труда справились — 21:17. После очередной ошибки Соколова, который пробил за антенной, и классной игры хозяев в защите «Ястшембски» быстро и по делу выиграл стартовый отрезок — 25:18.

Во второй партии поляки снова быстро сделали себе необходимый очковый задел — 4:1. Снова у них классно летела подача, а у «Зенита» продолжал ошибаться Соколов. Наверняка Вербов держал в уме вариант с переводом Михайлова в диагональ, однако в нужный момент Цветан все-таки стал намного меньше ошибаться и даже помог команде в защите. После ошибки Фромма в атаке «Зенит» наконец-то вышел вперед — 10:9. Позже на подаче Михайлова удалось даже сделать двухочковый задел — 14:12. Вдохновенно заиграл Эрвин Нгапет, однако продолжил ошибаться Соколов — 16:17. В концовке сета началась игра нервов, в которой преуспели поляки — 30:28 и 2:0 по сетам. «Зенит-Казань» оказался на грани катастрофы. Для выхода в плей-офф необходимо было выигрывать три оставшихся партии.



Теоретические шансы попасть в кубковую восьмерку у казанцев пока остаются

Михайлов вернулся в диагональ

По итогам двух сетов на счету «Зенита» была сразу 21 собственная ошибка (9 — в первом и 12 — во втором). Третья партия ознаменовалась кардинальными переменами от Вербова — в диагональ был переведен Михайлов, в запас отправился провалившийся Соколов, в доигровку в пару к Нгапету вышел Федор Воронков. И поначалу замены дали положительный эффект — казанцы уверенно повели со счетом 3:0, однако постепенно поляки начали подстраиваться под замены и смену тактического плана соперника. Но «Зенит» перетерпел и продолжил гнуть свою линию — 18:15 к середине партии. Еще лучше заиграл Нгапет, неплохо вошел в игру Воронков, вспомнил былую диагональную мощь Михайлов. Все это не обеспечило суперлегкой победы в сете, но позволило победить в достойной борьбе с игровым перевесом и абсолютно не нервной концовкой — 25:19 и 1:2 по сетам.

Четвертая партия становилась ключевой в матче. Началась она с эйса Воронкова. Федор с выходом на площадку в предыдущем сете заметно укрепил прием (83 процента положительной доводки), однако в атаке набрал всего одно очко. «Зенит» сделал уверенный рывок в счете — 4:1, однако постепенно все преимущество растерял. Вербов в перерыве делал упор на игру связующего и просил Бутько чаще заигрывать центральных нападающих, так как прием стал позволять это делать. Александр же много играл через Воронкова, который продолжал ошибаться в атаке. Поляки к этому времени даже вышли вперед — 12:11. В концовку партии команды заходили при равном счете. Тренерский штаб казанцев пошел на радикальные меры, выпустив Лорана Алекно и вернув на площадку Соколова. В это время Воронков сделал эйс и вывел свою команду вперед — 22:21. Однако через один розыгрыш поляки уже снова получили преимущество, закрыв блоком Максима Михайлова. При счете 23:23 на подачу, которая в отчетной игре не стала секретным оружием, вышел Сурмачевский. Завершилось же все на подаче поляков, которые сделали брейк в такой нужный момент — 3:1, и досрочное первое место в группе команде Ковача теперь гарантировано.



Спасти может только чудо

Ну а на что теперь может рассчитывать «Зенит»? Понятно, что в заключительной встрече группового этапа казанцы не дадут шансов в домашней встрече «Халкбанку». Однако после шести туров команда Вербова будет иметь на своем счету лишь 3 победы и 11 очков. В плей-офф выходят победители всех пяти групп и три лучшие команды со вторых мест. Такие показатели не позволяют рассчитывать на благосклонность фортуны, хотя теоретические шансы попасть в кубковую восьмерку у казанцев пока остаются.

Но для этого должно случиться самое настоящее волейбольное чудо. Вариантов, при которых «Зенит» еще может попасть в трио лучших клубов, занявших вторые места, очень мало. Самый реалистичный из них выглядит следующим образом: испытывающий объективные игровые трудности кемеровский «Кузбасс» в заключительном матче группового этапа на своей площадке проигрывает немецкому «Берлину», за который выступает Сергей Гранкин. Незадача заключается в том, что берлинцы уже совершенно ни на что не претендуют и выше третьего места в группе не поднимутся никак. Скорее всего, и в Россию они отправят второй состав, с которым действующие чемпионы России должны будут справиться в любом случае. Тем более, в их составе наконец-то выздоровел диагональный Виктор Полетаев. Накануне в матче против «Факела» он набрал всего одно очко в 12 попытках атаки (8% реализации), но все равно даже с лидером в такой форме «Кузбасс» обыгрывать «Берлин» обязан.

К Вербову-тренеру не так много претензий на длинной дистанции, однако не забываем, что с окончательным переходом Алексея Игоревича в новую должность казанский клуб лишился Вербова-игрока

Совсем теоретический расклад остается и при двух поражениях итальянского «Трентино» и домашнем фиаско бельгийского «Кнака» в матче со скромной сербской «Войводиной». В любом случае, от казанцев уже ничего не зависит — нужно просто уверенно обыгрывать турков в трех сетах и верить в чудеса. В командных видах спорта они случаются и на более высоком уровне. Чего стоит хотя бы история с выходом сборной России на Евро-2008, когда хорваты в ничего для них не значащем матче обыграли в гостях англичан, тем самым обеспечив удачный турнирный расклад для Гуса Хиддинка и его подопечных.

Но как бы не закончилась лигочемпионская эпопея «Зенита», уже сейчас стоит признать, что сезон выдался неоднозначный и пока что провальный — упущено три титула, завоеван лишь один. К Вербову-тренеру не так много претензий на длинной дистанции, однако не забываем, что с окончательным переходом Алексея Игоревича в новую должность казанский клуб лишился Вербова-игрока. Либеро его уровня в стране сейчас просто нет — Валентин Голубев выглядит совершенно неубедительно, а Валентин Кротков не навязывает ему достойной конкуренции.

Стоит признать, что окончательно провалился эксперимент с переводом Михайлова в доигровку. В нужный момент дал осечку Соколов, Максима вернули в диагональ, а достойных доигровщиков за его спиной уже не оказалось. Тот же Воронков, понятно, шел в глубокий казанский запас. Так и получилось. А вот выстрелить по заказу он уже не сумел. Это не сборная, где есть возможность ошибиться в некоторых матчах уровня Лиги наций или группового этапа чемпионата Европы, где уровень соперников крайне невысок. В играх, в которых нужен результат, Федор толком себя ничем не проявил, кроме игры на приеме. Тот же Сурмачевский выстрелил подачей в финале Кубка России, но, например, накануне в Польше даже она не помогла.

После вылета из Лиги чемпионов у «Зенита» останутся в этом сезоне только игры Суперлиги. В регулярном сезоне их предстоит всего пять — есть шанс побороться за первое место, которое гарантирует досрочный выход в Финал шести и его проведение на своей площадке. 22 февраля в очной битве с «Локомотивом» в Новосибирске казанцы должны будут решить судьбу и первой позиции, и места проведения финального этапа чемпионата России. Для «Зенита» выиграть нынешний сезон Суперлиги теперь дело большого принципа. Но даже возвращение титула вряд ли спасет клуб от больших трансферных изменений в межсезонье.