«Рубин» обыграл «Балтику» в товарищеском матче
Матч завершился со счетом 1:0
Казанский «Рубин» победил калининградскую «Балтику» в товарищеской встрече. Матч прошел в Казани на базе «Рубина» и завершился со счетом 1:0, передает РИА «Новости».
Автором победного гола стал Назми Грипши на 28-й минуте.
Напомним, в турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает шестое место с 12 очками.
Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о подписании экс-игрока итальянского «Интера» Сальседо.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».