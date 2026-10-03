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«Рубин» обыграл «Балтику» в товарищеском матче

15:25, 03.10.2026

Матч завершился со счетом 1:0

«Рубин» обыграл «Балтику» в товарищеском матче
Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» победил калининградскую «Балтику» в товарищеской встрече. Матч прошел в Казани на базе «Рубина» и завершился со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

Автором победного гола стал Назми Грипши на 28-й минуте.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает шестое место с 12 очками.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о подписании экс-игрока итальянского «Интера» Сальседо.

Алсу Сабирзанова

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