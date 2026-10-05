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«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ

21:22, 05.10.2026

Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославцев

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославцев.

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Никита Кирьянов и Артем Кузин.

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет дома против «Северстали» 10 октября. В последних четырех встречах у казанского клуба три поражения.

Евгений Романов

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