«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославцев
«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославцев.
В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Никита Кирьянов и Артем Кузин.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет дома против «Северстали» 10 октября. В последних четырех встречах у казанского клуба три поражения.
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