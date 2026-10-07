Конноспортивный комплекс в Мирном задействуют в подготовке к Играм кочевников

Первый этап строительства проекта, включающий манеж для иппотерапии площадью 3 тыс. кв. метров и две конюшни на 60 лошадей, завершен на 85%

Новый конноспортивный комплекс, строящийся в жилом массиве Мирный, задействуют в подготовке к Играм кочевников. Первый этап строительства проекта, включающий манеж для иппотерапии площадью 3 тыс. кв. метров и две конюшни на 60 лошадей, завершен на 85%. Объект проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Комплекс проектируется с учетом инклюзивности: внутри отсутствуют ступени, а маршруты от раздевалок до манежа обеспечивают беспрепятственный доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В тренировочной зоне укладывается профессиональное покрытие с автоматизированной системой «прилив-отлив» для поддержания оптимальной влажности грунта. Для ухода за животными предусмотрены солярий, моечная зона и кормовой цех.

По словам Метшина, объект станет точкой притяжения для туристов и базой для размещения гостевых лошадей на Играх кочевников.

— Мы ставим перед собой задачу вырасти до 7 миллионов туристов, для этого нужны новые магниты. В Мирном мы планируем создать современный конноспортивный туристический комплекс мирового уровня. Строительство идет по плану. Близость к Матюшинскому лесу позволяет обустроить прогулочные трассы разной протяженности, что выведет туристическую отрасль города на качественно новый уровень, — заявил градоначальник.

В рамках второй очереди строительства возведут крытый двухэтажный манеж площадью почти 5 тыс. кв. метров, три тренажера для лошадей и визит-центр.

Всемирные игры кочевников пройдут в Казани в 2028 году.

Зульфат Шафигуллин