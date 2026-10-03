Мишина и Галлямов заняли второе место на турнире ISU в Батуми

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 206,31 балла

Фото: Динар Фатыхов

Трехкратные чемпионы России в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 206,31 балла, передает РБК.

Победили серебряные призеры Олимпиады-2026 и последнего чемпионата мира Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии (215,83). Третье место у Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова (196,63), четвертое — у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева (185,06).

Для Мишиной и Галлямова это первый международный турнир за четыре года. Они являются чемпионами мира 2021 года и Европы 2022 года, а на Олимпиаде в Пекине завоевали две бронзы: в парном катании и командном турнире.

Напомним, ISU допустил россиян на свои соревнования в нейтральном статусе, но пока у них ограниченное число квот на главные турниры из-за отсутствия рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин подали апелляцию в CAS на отказ ISU в нейтральном статусе.

Алсу Сабирзанова