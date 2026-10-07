СК «Синтез» возвращается в Европу

Ватерпольный клуб «КОС-Синтез» стал первым клубом командных видов спорта, который вернули на международную арену под родным флагом и гимном

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Спортивный клуб «Синтез» провел традиционную предсезонную пресс-конференцию, на которой были озвучены цели и задачи на новый сезон.



Главным обсуждаемым событием стало то, что ватерпольный клуб «КОС-Синтез» стал первым клубом командных видов спорта, который вернули на международную арену под родным флагом и гимном.

— Постараемся полностью использовать этот шанс, показать максимально качественную игру на международной арене, — рассказал главный тренер «КОС-Синтез» Евгений Ярощук.

В межсезонье команда упорно готовилась к новым соревнованиям и провела несколько трансферов на усиление. К команде присоединился вратарь национальной сборной Петр Федотов и нападающий Константин Шейкин. Оба перешли в казанский клуб из волгоградского «Спартака».

— Команда стала сильнее и уже успела выиграть Спартакиаду. Думаю, что при поддержке наших спонсоров и региона у нас все получится, — сказал генеральный директор СК «Синтез» Максим Осмоловский.

Напомним, что первый этап Кубка Европы «КОС-Синтез» проведет в Афинах с 9 по 11 октября. А старт чемпионата Евразийской ватерпольной лиги назначен на 14 октября, первый тур пройдет в Казани.

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