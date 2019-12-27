Казанское добро победило питерское зло: первый тренерский трофей Вербова

«Зенит-Казань» выиграл Кубок России в Москве

Подопечные Алексея Вербова в первые месяцы сезона упустили уже два трофея, проиграв в матче за Суперкубок России и потерпев фиаско на клубном чемпионате мира. По большому счету, судьба сразу нескольких рискованных изменений, предпринятых руководством казанского клуба в межсезонье, зависела от результата Финала четырех Кубка России, который прошел 25—26 декабря в Москве. Этот турнир дал много ответов, но в первую очередь снял все вопросы относительно того, кто будет тренировать «Зенит-Казань» дальше и на какой позиции играть Максиму Михайлову. О том, как казанский «Зенит» второй год подряд ставит на место питерский, как Вербов при поддержке Алекно выиграл первый тренерский трофей, а Михайлов впервые стал лучшим игроком турнира в роли доигровщика — в репортаже «Реального времени» из Москвы.

Алекно: «Я знал, что выиграем. Сел на скамейку, чтобы примазаться к славе»

В бесснежную Москву команды прибывали в разное время и практически все заселились в разные отели. Только «Зенит-Казань» и номинальный хозяин Финала четырех, «Динамо», жили вместе в презентабельном «Хилтоне». «Кузбасс» отправился в «Ибис», а питерский «Зенит», прилетевший позже всех, остановился в бывшей гостинице «Союз», которая теперь носит название «Холидей Инн Ховрино» и находится ближе всех к арене, где проходили матчи.

Старенький Дворец спорта на улице Лавочкина был одним из ключевых спортивных объектов во время Олимпиады-80 в СССР. Да и построен он был именно к ней. Кажется, что некоторые помещения внутри стадиона не приводились в порядок как раз с тех пор. Внутри многое напоминает о главном спортивном соревновании, проводившемся на территории бывшего Советского Союза: всюду олимпийская символика, рисунки талисмана Мишки и фото победителей той самой Олимпиады.

Сейчас арена вмещает 5 тысяч зрителей и принимает в основном волейбольные матчи. Московское «Динамо» играет здесь последний сезон и совсем скоро переедет в новый зал. Казалось, что преимущество площадки сыграет роль для команды, которая отдала чуть более 10 миллионов рублей для того, чтобы выиграть право проведения Финала четырех. Да и вообще, именно нынешний розыгрыш Кубка России казался самым непредсказуемым за долгие годы. Явного фаворита не было, ожидалось много длинных встреч, а в итоге все три игры турнира закончились со счетом 3:0.

Перед первой полуфинальной встречей, в которой встречались «Зенит-Казань» и «Кузбасс», главный вопрос был: сыграет ли лучший волейболист в составе кемеровчан — Виктор Полетаев? Сибиряки изначально говорили об этом уверенно, так как с 5 декабря — дня, когда он получил травму, прошло достаточно времени. Полетаев должен был восстановиться, но так и не восстановился, на разминке лишь подавая мячи партнерам по команде. «Динамовский» терафлекс так и не прочувствовал на себе ни одного прыжка Виктора, а зрители расстроились, не увидев игрока в заявке. Уже даже забылось, что диагональный несколько лет подряд пропускал матчи «Кузбасса» и казанского «Зенита». Однако весной он помог кемеровчанам отобрать титул чемпиона у Казани, а в Суперкубке этой осенью набрал отличный ход и помог выиграть у бывшей команды еще один трофей. Без него подопечные Вербова становились явным фаворитом, что и вылилось в итоговый счет — 3:0 (25:20, 25:15, 25:18). Любопытно, что сразу пять игроков в составе казанского клуба набрали по 10 и более очков (Соколов — 15, Вольвич — 10, Нгапет — 10, Михайлов — 10, Лихошерстов — 11). Это говорит в первую очередь о том, что в «Зените» нет одного лидера, казанцы сильны командой, а вот «Кузбасс» отсутствие Полетаева надломило.

Самое главное, что удивило в этой игре, это присутствие Владимира Алекно на тренерской скамейке. Нет, Алексей Вербов продолжал руководить командой, проводил тайм-ауты, однако за его спиной был то жутко серьезный, то улыбающийся Владимир Романович. Психологически это производило эффект и на самого Вербова, и на команду, а уже после окончания финального матча Алекно в общении с журналистами иронично сказал:

— Если бы мы приехали сюда за шестым-седьмым, не знаю, каким по счету титулом, то у нас бы ничего не вышло. Нам было важно снять напряжение. После адского графика, с учетом Бразилии и всего остального, меня берет гордость за эту команду.

Это все от подготовки команды, Вербов хорошо ее подготовил. Я знал, что мы выиграем и специально спустился к скамейке, чтобы примазаться к славе. На трибунах к победам не примажешься.

Как Саммельвуо изменил питерский «Зенит»

Во втором полуфинале с тем же счетом 3:0 питерцы разобрались с номинальными хозяевами из московского «Динамо». Эта игра получилась зрелищнее первой, так как в каждой из партий была борьба (25:23, 25:22, 25:21). Столичная команда во втором сете уверенно вела в 4 очка, однако подачи Георга Грозера и Игоря Филиппова сделали свое дело.

По сравнению с прошлым годом состав питерского «Зенита» точечно усилился. К сыгранной связке легионеров (кубинец с российским паспортом Ореол Камехо в доигровке и немец Георг Грозер в диагонали) добавились сразу несколько игроков сборной России: связующий Дмитрий Ковалев, либеро Евгений Андреев, блокирующие Иван Яковлев и Игорь Филиппов. Пожалуй, откровенно слабым звеном команды можно назвать только игру словака с русским паспортом Лукаша Дивиша. Некогда лучший игрок финальной части Лиги чемпионов (проходившей, кстати, в Москве в 2007 году) серьезно сдал в последние годы. В приеме Лукаш много ошибается, а в атаке в основном переходит на скидки, с которыми легко справляются защищающиеся соперника. Пропала и знаменитая подача Дивиша, которой он пугал всех принимающих Суперлиги в пору выступления за новосибирский «Локомотив».

Но самое важное приобретение питерцев в межсезонье — это финн Туомас Саммельвуо. Главный тренер сборной России присоединился к «Зениту» лишь в середине октября, как раз тогда, когда освободился от затяжных дел в национальной команде. В первых играх чемпионата «зенитовцы» играли очень нестабильно, однако полуфинал Кубка в Москве показал, что постепенно Туомас находит нужные ключи в работе с клубом. Так, сразу бросилось в глаза, что из Кемерова в Санкт-Петербург он перевез командную дисциплину, при которой никто из игроков публично не выражает недовольства партнерами по команде. Какая бы степень вины в проигранном мяче ни была, у Саммельвуо все подбадривают друг друга, а не высказывают претензии. Кстати, в оставленном им «Кузбассе» эта «фишка» пропала, Георге Крецу не так внимательно следит за этим элементом.

Против «динамовцев» «Зенит» выставил свой мощнейший состав, великолепную форму набрали в последних матчах Камехо и Грозер. Они же, по большому счету, и сделали результат в первой партии. Кубковые хозяева выглядели предсказуемо слабее. Лишь бельгийский доигровщик Сэм Деру временами выдавал игру высокого уровня, в остальном москвичи не преподнесли сопернику никаких сюрпризов. Особенно «просела» у подопечных Брянского игра в диагонали — ни Романас Шкулявичус, ни Максим Жигалов не показали ровным счетом ничего. Питер победил, но получал на три часа меньше подготовки к финалу — небольшое преимущество казанцы все-таки заведомо получили, так как выиграли свой полуфинал первыми и отправились в отель готовиться к главной встрече.

Михайлов и Бутько выдали лучший матч в сезоне

Матча за третье место в мужском Финале четырех не было предусмотрено, поэтому игроки «Кузбасса» и «Динамо» уже отправились на новогодние выходные, а вот два «Зенита», как и год назад, выявляли лучшего в финале. Любопытно, что большинство нейтральных болельщиков в нынешнем году были явно на стороне Казани. Все из-за агрессивной трансферной политики Питера, который летом буквально выдергивал некоторых игроков на контрактах (история с Саммельвуо как апофеоз такого поведения «Зенита» на рынке). Когда-то такое отношение было и к казанскому клубу, но после появления питерской команды вопросов о главном «злодее» в нашем волейболе даже не стоит. Казанцы, наоборот, удивили своими рискованными ходами: здесь и доверие молодому тренеру Вербову, и перевод Максима Михайлова из диагонали в доигровку в интересах не только клуба, но и сборной России. Многие недоумевают, зачем все это нужно, но нынешний Финал четырех показательно дал ответы на многие вопросы.

Стартовые составы никаких сюрпризов не преподнесли. Команды сразу же обменялись уверенными точными действиями диагональных — на атаку Соколова ответил Грозер. Первый рывок в стартовом сете удался казанцам, которые на подаче Нгапета повели 6:2. Лишь третье очко Грозера в матче помогло сняться «Зениту». После этого произошел эпизод, который заставил немца нарушить ту самую дисциплину поддержки, о которой мы рассказывали выше. Георгу не понравилось, что либеро Андреев сделал третье касание в одном из розыгрышей и отправил фрибол («свободный мяч», который обычно легко доигрывается соперником) на сторону казанцев. Саммельвуо даже вынужден был взять тайм-аут, чтобы успокоить подопечных.

«Зенит-Казань» после подачи Филиппова в аут, тем временем, повел 11:5. Потихонечку питерцы начали догонять соперника, делая брейк за брейком, однако на подаче Сурмачевского казанцы вновь получили преимущество в 6 очков — 18:12. Саммельвуо заменил Дивиша на Кирилла Урсова, однако в первой партии должных плодов это не принесло — прием у «Зенита» продолжал хромать, а Сурмачевский все подавал и подавал — 23:12. На площадку даже вернулся Дивиш, а снялись питерцы лишь благодаря удачной атаке Камехо. Казанцы благодаря добытому преимущество спокойно довели сет до победы — 25:14.

Вторая партия началась с эйса Лихошерстова. Финский тренер ничего не поменял в питерских рядах. Хотя было очевидно, что с отвратительным приемом нужно было что-то делать. Две подачи Александра Бутько делают счет 4:1, и только съем Грозера помог «Зениту» по ту сторону сетки. Казанцы только добавили оборотов: удар Соколова по рукам — и 8:4. При счете 5:10 Туомас все-таки решился на замену связующего. Александр Бутько, который на старте сезона переживал определенный игровой спад, полностью переиграл своего визави, Дмитрия Ковалева. Вышедший Роман Порошин принципиально в игре ничего не мог изменить — с таким приемом питерцам не помог бы и Ллой Болл в лучшие годы. Но стоит отдать должное и казанцам — в финале подача стала чуть ли не главным козырем подопечных Вербова. Этот тезис продолжил утверждаться и после серии классных вводов мяча в игру от Нгапета. Лишь после этого в игре казанцев произошел спад на пару розыгрышей, вынудивший Алексея Игоревича взять первый тайм-аут в игре.

На большом экране Дворца спорта «Динамо» крупным планом показали Присциллу Камехо — супругу доигровщика питерского клуба. По лицу избранницы Ореола можно было понять, что на площадке для ее мужа все очень плохо. Однако при счете 21:15 начал пижонить Нгапет, который сначала нанес удар крюком далеко не в самой очевидной ситуации, а затем его прикрыл питерский блок. Помог только уверенный съем от Соколова, который пробил точно по линии — 22:17. В конце партии не доиграл эпизод Артем Вольвич, который почему-то не стал пластаться в защите. Вербов тут же взял тайм-аут и сразу после него Вольвич исправился, уверенно реализовав атаку первым темпом — 25:21.

Заключительный сет начался с очередных перестановок от Саммельвуо — вместо Яковлева на блок вышел Сафонов. При счете 2:5 Дивиша снова сменил Урсов, но особых дивидендов это не принесло. Хотя свою мощную эмоциональную подпитку питерцы все равно получили — в затяжном розыгрыше был точен Камехо, сравнявший счет (7:7). При счете 8:8 был шанс проявить себя как раз у Урсова, однако доигровщик на пустой сетке атаковал в аут по длине. «Зенит-Казань» только продолжал наращивать преимущество — 14:10 после классного удара Нгапета. Однако в середине партии питерцы начали погоню и после эйса Ореола вплотную приблизились к сопернику — 16:17. Но один из лучших сетов в этом сезоне провел Максим Михайлов, который был хорош и на приеме, и в атаке, и на блоке. Как раз после удачного блокирования Макса казанцы вновь повели уверенно — 19:16. На подачу успел выйти даже Дени Земченко, после эйса которого счет стал 23:17. Последним в игре подавал Георг Грозер. Два брейковых очка подача немца все-таки принесла, а вот в третьей попытке Жора, как называют игрока в российском волейболе, подал в аут — 20:25 и 3:0 в пользу Казани. Есть первый тренерский трофей Алексея Вербова.

Вербов: «Пора бы точно повесить кроссовки на гвоздик»

Многие игроки питерского клуба по окончании финала не скрывали эмоций, закрывая лицо руками. Даже Саммельвуо с большой грустью отправился в обязательную микст-зону:

— Мы заслуженно проиграли. Сегодня у нас были моменты, когда игроки вдруг начали предъявлять претензии друг другу. Это непозволительно. Мы готовились к матчу, разбирали соперника, но не пошла ни подача, ни прием. Наш «Зенит» с первых розыгрышей был очень нервным, куда-то торопились, совершали много ошибок. Но надо принять это как опыт, пусть и негативный.

Алексей Вербов выглядел после игры самым счастливым. На его первый тренерский триумф пришел посмотреть весь столичный волейбольный бомонд. Одним из первых его поздравил генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин. На трибунах был бывший напарник и по классическому, и по пляжному волейболу Антон Куликовский. Из Белгорода прилетел спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей. И многие-многие другие, помимо супруги и детей Алексея Игоревича.

— В последние месяцы внутри была какая-то недосказанность, — говорил Вербов после финала. — Было много разных объективных и субъективных причин, но сейчас я увидел команду, которая положила все на алтарь победы. Как много раз говорил, надо подставить плечу друг другу, а здесь они где-то помогли и мне. Спасибо всем, кто поддерживал нас и верил в наш проект. Я благодарен руководству, что они пошли на сумасшедший риск. Не каждый бы осмелился на такой шаг в такой команде. Спасибо им за доверие, для меня это было важно. В какой-то момент были сомнения, правильно ли я поступил, но сейчас счастлив, что все так закончилось.

— Вы два раза выиграли со счетом 3:0. Это «Зенит-Казань» настолько силен, или соперники слишком слабо сыграли?

— Давайте вначале вспомним «Кузбасс» и потерю их основного игрока. Им было тяжело без Полетаева. Сегодня мы играли очень хорошо, агрессивно, с эмоциями и уверенно по всем показателям. Даже Питер надломился, хотя я не думаю, что Казань была фаворитом. Это две равные команды, с прекрасными игроками, но сегодня сильнее была казанская семья. Мы добились того, чего ждали все три месяца.

— Перед началом чемпионата поднималась тема Вербова-игрока. Сейчас можно закрыть эту тему навсегда?

— Это решение было для меня сложным. Знаете, я уже боюсь делать какие-то публичные объявления. Как ни сделаешь, сразу что-то происходит в жизни и все получается наоборот. Поэтому пусть закончится определенный период в моей жизни, и я, конечно же, сделаю официальное объявление. Но давайте не сейчас, отложим эту тему на другой момент.

— Можете представить ситуацию, что тренер сборной России попросит вас поехать на Олимпиаду в качестве игрока?

— Вы сами понимаете, что говорите какие-то фантастические вещи. Чудес не бывает. Если честно, когда я стою в 10 сантиметрах от площадки, то у меня уже нет какого-то желания выскочить и сыграть в мяч. И, наверное, это уже сигнал, что пора бы точно повесить кроссовки на гвоздик.



Лучшим игроком Финала четырех был признан Максим Михайлов — и абсолютно заслуженно, хотя после игры Макс привычно выглядел стеснительным и даже снял с шеи свою золотую медаль:

— Это только промежуточный результат, ничего особенного не произошло. Давайте медали будем рассматривать по окончании сезона. Но мы очень счастливы. Нас уже многие хоронили в начале года, но мы доказали, что система Вербова правильная. Я в первую очередь рад за него.

— Добавил ли импульса команде Владимир Алекно, который вернулся на скамейку?

— Безусловно. Владимир Романович — это авторитет. Мы-то его и так каждый день на тренировках видим. А вот на играх его нет, а сейчас он появился. Авторитет есть авторитет, это было верное решение.

Таким образом, «Зенит-Казань» стал самым титулованным клубом в истории Кубка России. Теперь у волейболистов из Татарстана 9 чемпионских титулов на счету, «Белогорье» отстает на один. Что касается питерцев, то это их второе подряд поражение в кубковом финале и третье поражение в финалах в истории. Все — от казанского «Зенита». Уже ходят слухи, что на следующий год в Питер может приехать Вильфредо Леон, а освободившуюся позицию диагонального после ухода Грозера займет как раз Виктор Полетаев. Очевидно, что «Зенит», образовавшийся в 2017 году, теперь станет еще злее. Но главное, чтобы не наглее, а в будущем могут и настать времена, когда нейтральные болельщики будут поддерживать в таких матчах команду из Санкт-Петербурга. Даже в этом году в российских соревнованиях Кубок — это лишь середина сезона. Впереди еще апрельский Финал шести Суперлиги.