«Сибирь» расторгла контракт с Кузнецовым без компенсации

В нынешнем сезоне хоккеист провел за клуб восемь матчей

Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Соглашение с 34-летним хоккеистом расторгнуто без выплаты компенсации. В нынешнем сезоне Кузнецов провел за «Сибирь» восемь матчей чемпионата КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.

Напомним, Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира. В КХЛ он выступал за «Трактор», СКА, магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».

Ранее неоднократно сообщалось, что Кузнецов может перейти в «Ак Барс».

Алсу Сабирзанова