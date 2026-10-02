«Сибирь» расторгла контракт с Кузнецовым без компенсации
В нынешнем сезоне хоккеист провел за клуб восемь матчей
Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом стало известно «Матч ТВ».
Соглашение с 34-летним хоккеистом расторгнуто без выплаты компенсации. В нынешнем сезоне Кузнецов провел за «Сибирь» восемь матчей чемпионата КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.
Напомним, Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира. В КХЛ он выступал за «Трактор», СКА, магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».
Ранее неоднократно сообщалось, что Кузнецов может перейти в «Ак Барс».
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