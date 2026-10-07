Денис Зернов — официально игрок «Ак Барса»
30-летний нападающий перешел из ЦСКА в казанский клуб в обмен на денежную компенсацию
Нападающий Денис Зернов — официально игрок «Ак Барса». Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Форвард присоединился к казанскому клубу в результате обмена с ЦСКА на денежную компенсацию.
В текущем сезоне нападающий набрал 5 (3+2) очков в 8 матчах. Суммарно Зернов провел в КХЛ 658 игр и набрал 300 (145+155) очков при показателе полезности «+59».
— Денис — один из немногих качественных центральных нападающих КХЛ в хорошем возрасте. Своей карьерой он показал, что может действовать и в центре, и на краю, выходить в большинстве и меньшинстве. У него есть победный опыт — он дважды выигрывал Кубок Гагарина, играл в сильных командах и понимает, что требуется для достижения результата. Зернов добавит нашей команде вариативности и креатива в атаке. Он хорошо катается, умеет бороться за шайбу, играет с характером. Денис способен выполнять разные роли и расширяет возможности тренерского штаба при формировании сочетаний. Благодарим руководство ЦСКА за конструктивные переговоры. Мы достаточно быстро нашли общий язык и смогли прийти к решению, которое устроило все стороны, — оценил трансфер Зернова генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
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