«Металлург» отстранил Разина от работы и назначил Воробьева

В понедельник клуб дома уступил «Адмиралу» (2:5)

«Металлург» отстранил главного тренера Андрея Разина от работы. Об этом сообщили в пресс-службе магнитогорского клуба.

На место Разина новым тренером «Металлурга» назначен Владимир Воробьев в статусе исполняющего обязанности.

По словам директора клуба Алексея Жлобы, одной из причин отстранения стала внутрикомандная ситуация.

— Внутрикомандная ситуация действительно обсуждается, и мы не собираемся это скрывать. Между главным тренером и игроками возникли разногласия — как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия. Это нормальная практика профессионального спорта: тренер имеет право определять требования к игрокам, игроки вправе выражать свою позицию. Проблема возникла тогда, когда эти разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат. Клуб принял это во внимание и вмешался, — сказал Жлоба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В понедельник клуб дома уступил «Адмиралу» со счетом 2:5. Разин объяснил причину поражения в «апатии некоторых игроков». «Металлург» продолжает идти на первой строчке Восточной конференции КХЛ с 19 очками.

Напомним, после недавней игры с «Ак Барсом» в Казани Андрей Разин, отвечая на вопрос журналиста «Реального времени», разразился критикой в адрес капитана «Металлурга» Егора Яковлева.

Зульфат Шафигуллин