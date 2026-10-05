Казанский «Ирбис» одержал две выездные победы в Санкт-Петербурге

После трех матчей у команды три победы, восемь очков и первое место в чемпионате

Фото: Артем Дергунов

Казанский флорбольный клуб «Ирбис» выиграл оба матча на выезде в рамках чемпионата России среди команд Высшей лиги. 3 и 4 октября команда обыграла петербургскую «Неву» (6:5) в овертайме и «Норд Сити» из Ленинградской области со счетом 5:3.

В первом матче казанцы отыгрались с отставания, после того как соперник открыл счет уже на второй минуте. В концовке основного времени «Нева» сравняла счет, но гол Андрея Бородкина в овертайме принес победу «Ирбису».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Во втором матче гости также уступали по ходу встречи, но смогли переломить ход игры во втором периоде благодаря дублю Рамиса Нигмедзянова.

После трех матчей у команды три победы, восемь очков и первое место в чемпионате. Исполнительный директор клуба Булат Габдрахманов отметил высокий уровень конкуренции в лиге и подчеркнул важность сохранения микроклимата внутри команды для достижения успеха в сезоне.

Ранее в «Реальном времени» выходило эксклюзивное интервью с исполнительным директором «Ирбиса» — о деньгах, «флорбольном «Краснодаре» и будущем клуба.

Зульфат Шафигуллин