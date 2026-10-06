«Для него это новый опыт» — Гатиятулин о Галимове на тренерском мостике
Главный тренер «Ак Барса» оценил тренерский дебют нападающего
Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» оценил тренерский дебют Артема Галимова во вчерашнем матче с «Локомотивом» (0:2).
— Здесь много моментов учитывали. В первую очередь это поддержка Артема, плюс для него это новый опыт — возможность посмотреть матч целиком уже не глазами игрока. Ждем от него и каких-то идей. Вчера даже был момент: звоню, говорю: «Артем Альбертович, почему вчера на тренировке не был? Мы ждали и рассчитывали на тебя». Поэтому это не какая-то разовая акция. Если подходить к этому, то со всей серьезностью, — сказал Гатиятулин.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против «Северстали» 10 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».