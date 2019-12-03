Сытый ЦСКА не проглотил УНИКС как «Барселону»: чемпион Евролиги подавился казанским середняком

Поздно вечером в прошлую пятницу действующий победитель Евролиги на паркете «Палау Блауграна» превратил один из сильнейших клубов Старого света «Барселону» в посмешище — 96:67. Единственной надеждой поклонников УНИКСа во встрече с ЦСКА было то, что объевшийся «сине-гранатовой паэльей» суперклуб проявит великодушие и привезет полуразобранной команде Димитриса Прифтиса не более 15—20 очков. О двух прошлогодних победах казанцев над армейцами не вспоминал никто, в том числе и корреспондент «Реального времени», отправившийся на встречу «гиганта» и «карлика» в Баскет-холл.

Прифтис вернул УНИКС в состояние, в котором взял команду у своего предшественника

А ведь эти победы — с разницей +8 в Казани и +10 в Москве действительно были, и это не миф... Разве что миф об исчезнувшей Атлантиде. И одержала их татарстанская команда под руководством все того же греческого специалиста уже в этом, 2019 году. И неважно даже, что в конце «регулярки» УНИКС бездумно промотал лидерство в чемпионате и обрек себя на сложный и, как вскоре выяснилось, тупиковый маршрут в плей-офф. Мы в прошлом сезоне действительно в очных встречах выглядели лучше лучшего клуба континента и дважды побеждали его совершенно по делу. Но два УНИКСа — тот и нынешний — сравнивать нельзя.

Разделяет казанский клуб образца сезонов 2018/19 и 2019/20 бездарная трансферная кампания. Представителям селекционной службы клуба впору выступать с лекциями на тему «Как не надо вести трансферный бизнес». То ли хотели сэкономить, то ли преследовали другие цели, но с продажей целой пятерки основы и приобретением странных персонажей, из которых польза есть только от одного Алекса Тайса, получилось, как в знаменитой репризе юмористов Карцева и Ильченко про раков: «Те вчера были за пять, но большие, а эти сегодня за три, но маленькие…»

А в итоге пришли к тому, с чем закончил свою работу в УНИКСе предшественник Прифтиса Евгений Пашутин. У того в последний сезон пребывания в клубе результат определяли два человека — Лэнгфорд и Колом. Грек ушел в сторону от этой зависимости, привил команде умный, быстрый баскетбол, в котором никто не тянул одеяло на себя, а у соперников (в том числе и ЦСКА) голова шла кругом от поисков того (или тех), кого надо держать в первую очередь. Но летние горе-трансферы положили конец этому баскетболу, и теперь то, сможет ли команда выиграть (или хотя бы проиграть достойно), зависит исключительно от того, «полетит» ли у Смита, Макколлума или Моргана. Полетит хотя бы у двоих из этой «святой троицы» — есть шанс, будет забивать только один (или вообще никто из троих) — жди беды. А если еще учесть, что, несмотря на отдельные «концерты», класс Лэнгфорда и Колома был на порядок выше, чем у лидеров сегодняшней команды… Как итог — седьмое промежуточное место в чемпионате ВТБ (в прошлом году пять поражений у УНИКСа было за 25 встреч, сейчас — четыре за восемь) и уже третий проигрыш («Нантеру») в Кубке Европы, где, правда, запас выигрышей пока позволяет казанцам надеяться на продолжение борьбы.

Итудис, возглавляющий ЦСКА, сказал, что «команда из Казани обладает качеством…» Фото cskabasket.com

Накануне отчетного поединка тезка Прифтиса Итудис, возглавляющий ЦСКА, сказал, что «команда из Казани обладает качеством…». Дай, как говорится, бог, чтобы эта характеристика не была дежурным комплиментом, но пока в сегодняшнем УНИКСе это качество отыскать не так просто.

В столице Каталонии ЦСКА «отмазался» за всю Испанию

Любопытно, что категорию «качество» отметил применительно к своему сопернику и визави Итудиса. Наставник казанцев в предматчевом интервью заявил: «Думаю, все понимают статус и качество нашего соперника и то, насколько жесткая игра нам предстоит». Лидер команды Прифтиса Эрик Макколлум вторил тренеру: «ЦСКА — хорошо тренированная команда, дисциплинированная и опасная». А между тем армейцы по первой части этого сезона не производят впечатление такой убийственной машины, какой она была год назад, когда тот же УНИКС эту машину обыгрывал. Так нередко бывает после сезонов больших побед, и в этом году подопечные Итудиса уже успели проиграть «Енисею» (!) и «Зениту» в Лиге ВТБ и «всей Испании»(«Реалу», «Басконии», «Валенсии») в Евролиге.

Сказалось все в сумме — и кадровая перестройка (Нандо де Коло и Серхио Родригеса не так просто заменить), и травмы ведущих игроков (к примеру, Уилла Клайберна), и, наверное, поиск новой мотивации на пути к вершинам, которые клуб-гегемон уже не раз покорял. Как бы то ни было, но гостевой матч против «Барселоны», с которого мы начали этот репортаж, показал, что если ЦСКА еще и не окончательно выздоровел, то очень близок к оптимальному состоянию. Особо впечатлила вариативность действий в атаке подопечных Итудиса, шестеро (!) из которых набрали 10 и более очков. Среди этой шестерки оказались и все основные новички армейского клуба — лучший снайпер Евролиги прошлого сезона защитник Майк Джеймс из миланской «Олимпии», атакующий защитник Янис Стрелниекс из «Олимпиакоса» и «сладкая парочка», перешедшая из «Басконии» — центровой Йоханнес Фогтманн и форвард Дэрран Хиллиард.

ЦСКА прилетел в столицу Татарстана чартером из столицы Каталонии. В матче с фаворитом Димитрису Прифтису оставалось надеяться на определенное благодушие соперника после крупной виктории и выполнение своими игроками тренерского плана: «…Играть лучше в защите и… быть последовательными все сорок минут…, играть с энергией, бросать мячи уверенно».

Героем периода стал дальнобойщик ЦСКА Стрелниекс — 10 баллов при 80-процентной точности. Фото cskabasket.com

Лучше всех поначалу стрелял Стрелниекс

В составе хозяев впервые в стартовом составе вышел Джамал Уилсон, появился и восстановившийся после травмы Узинский. Самое свежее приобретение УНИКСа отличилось трехочковым уже на второй минуте, почин его поддержал соотечественник Уилсона Морган, несколько бросков армейцев пришлись в щит и в дужку кольца, и казанцы повели 7:5. Впрочем, неточны в дебюте были обе стороны, и скромный счет держался до середины первой четверти. Равновесие нарушил первым точным гостевым попаданием из-за дуги Хэккетт, и гости стали потихоньку отрываться в счете — 7:10, 9:14.

Прифтис выпустил на паркет Мантзариса и Колесникова, и последний сразу же отметился дальним попаданием, но партнеры Евгения продолжили мазать и при этом нарушать правила. Когда за 2:45 до конца первого периода соотношение командных фолов в «пользу» хозяев стало 5:0, штаб УНИКСа взял первый тайм-аут. Он не остановил эпидемию хозяйских промахов со всех дистанций, но перед первым перерывом Тайс и Смит все же «стряхнули пыль» с гостевых колец — 16:23 после первого периода, героем которого стал дальнобойщик ЦСКА Стрелниекс — 10 баллов при 80-процентной точности.

УНИКС в поисках «качества»

Вторая десятиминутка началась с точного попадания Колесникова, но при этом Смит и Морган промахнулись, бросая без сопротивления, а после «трешки» Воронцевича судьи выписали хозяевам спорный технический фол. Итудис с конца первой четверти выпустил на площадку 219-сантиметрового гиганта Куфоса, что добавило армейцам мощи под щитами. Разбросались Джеймс и Ухов, и к середине второго периода отрыв ЦСКА стал двузначным — 24:35. Отрадно было разве только то, что Морган в споре снайперов матча опередил Стрелниекса, которому Итудис в этой десятиминутке дал отдохнуть, и то, что гости стали фолить чаще хозяев. Но как же безобразно бросали казанцы — одно попадание приходилось на четыре-пять бросков «мимо денег»… К месту или не к месту, но все чаще вспоминались слова наставника ЦСКА о «качестве» казанской команды — а не с иронией ли он их произносил?

Все-таки определенная эмоциональная опустошенность чемпиона Евролиги после «Барселоны» сказывалась — гостям недоставало агрессии, легкости рук при бросках, а усталость заставляла совершать технические огрехи и нарушать правила. УНИКС, увы, не спешил пользоваться своим шансом — класса игроков элементарно не хватало на то, чтобы переломить ситуацию против такого вот вальяжного и немного меланхоличного ЦСКА. По очкам четверть получилась нашей — 20:18, и отставание к большому перерыву стало вполне себе небезнадежным — 36:41.

УНИКС вцепился в оппонента бульдожьей хваткой и начал верить в то, что чудо возможно. Фото cskabasket.com

Морган организовал погоню

В перерыве попросил поделиться оценкой происходящего на паркете хоккеиста «Ак Барса» Артема Михеева. На вопрос, есть ли шансы у УНИКСа, форвард ответил: «Да все нормально идет, особо и не уступаем». Как говорится, этими бы устами да мед пить.

На площадке тем временем продолжалась игра не особо выдающегося качества с обилием потерь с обеих сторон. Дистанция в 7—10 очков отрыва подопечных Итудиса вполне устраивала, не знаю, применимо ли к баскетболу выражение «сушить игру», но примерно этим армейцы и занимались. У хозяев, однако, этот сюжет восторга не вызывал, и Морган, на 24-й минуте из-под кольца набравший свое 20-е, а потом и 22-е очко, впервые за вечер свел преимущество гостей к минимуму — 46:47. А когда третья четверть перевалила за экватор, случилось то, чего никто не ожидал — трехочковый Макколлума, 51:49 под рев восторженных трибун и тайм-аут Итудиса. Армейцы вернули себе преимущество, но до последнего перерыва оно было совсем небольшим — УНИКС вцепился в оппонента бульдожьей хваткой и начал верить в то, что чудо возможно. Эта вера быстро передалась и болельщикам. А как не верить, когда твоя команда выигрывает у «великого и ужасного» подряд две четверти?

Третья подряд победа Давида над Голиафом

Заключительный отрезок матча начался при отставании казанцев на расстояние одного среднего броска — 62:64. К этому времени Макколлум практически догнал своего партнера Моргана по набранным очкам — 19 против 22, а сам УНИКС почти сравнялся с соперникам по проценту попаданий с игры — 49 против 51,3.

Но с армейцами, даже «сытыми», нельзя расслабляться ни на минутку. Промах и потеря Тайса, невнимательность к Джеймсу при проходе последнего по лицевой — и уже -7 (65:72). Вовремя выстрелил «трюнделем» Узинский, а Тайс забрал свой щит и отправил под чужое кольцо Моргана — 70:72! Смит эффектным проходом под кольцо сравнивает счет, но очередная треха Воронцевича и гости вновь впереди… Эти качели продолжались почти весь последний период.

На быстрый проход с попаданием Стрелниекса отвечал двухочковым с фолом Макколлум. Фото unics.ru

В середине его Воронцевич получает четвертый фол, а Макколлум забивает из-за периметра, да еще с фолом — 76:75. Стрелниекс упускает мяч в аут, а Макколлум опережает по баллам Моргана, «отрывая» свою команду уже на 4 очка — 79:75. На двоих два казанских янки набирают ровно 50 баллов, и верится, что это не предел. Москвичи спешат, нервничают, трибуны бьются в экстазе и единым порывом возносят Узинского над кольцом — 81:75! Играть меньше трех минут.

Эти минуты стали, наверное, лучшими пока для команды Прифтиса в этом сезоне. Сколько таких концовок вытаскивал обладающий богатейшим победным опытом московский суперклуб, но здесь коса нашла на камень: на быстрый проход с попаданием Стрелниекса отвечал двухочковым с фолом Макколлум, на трехочковый Воронцевича (счет стал 83:82) проведший фантастический матч Морган отреагировал перехватом и отправкой в атаку Смита — 88:82! Последние секунды для казанцев и их преданных поклонников превратились в сладостно-томительное ожидание победы, в которой уже никто не сомневался. 94:86 — третья подряд победа УНИКСа над ЦСКА в чемпионате Единой лиги ВТБ. Самыми результативными игроками встречи стали Макколлум (30 очков) и Морган (26).

Димитрис Итудис:

— Поздравляю УНИКС с победой и хорошей игрой. Мы начали очень хорошо и контролировали первую половину встречи, мы были спокойными и хорошо играли. Во второй половине матча УНИКС проявил больше старания. Мы не смогли сдержать Макколлума. Соотношение потерь 17:8, то есть мы имели на 9 владений меньше. Это стоило нам концовки. Это будет уроком, будем работать…

— У Макколлума залетало все, почему?

— Макколлум набрал 26 очков во второй половине. Во второй половине УНИКС попал 7 из 11 трехочковых. Против Макколлума оказывались высокие защитники Курбанов, Воронцевич, но его броски залетали в цель. Против «Барселоны» мы проявили больше старания, сдержали их хорошую атакующую машину, с УНИКСом мы только во второй половине пропустили 58 очков, и 17 потерь нам очень дорого стоили. После трехочкового Воронцевича мы подобрались на очко, но победить не смогли.

— Не сказались ли перелеты?

— Мы не хотим на это жаловаться — у клуба все на высшем уровне, но люди не роботы, и мы, в отличие от УНИКСа, имели один день на подготовку, а соперник семь. Мы пытаемся разделить игровое время, задействовать тех, кто меньше играл в предыдущие встречи, но все это сказывается. Но поражения тоже бывают полезны, хотя никто их не хочет.

Фото unics.ru

Димитрис Прифтис:

— Это была очень хорошая игра, я счастлив за игроков. Нам как раз была нужна одна хорошая победа после ряда поражений. И эта победа нужна была нашему президенту, который продолжает поддерживать нас. У нас была длинная неделя для подготовки — много времени для подготовки, но слишком много времени после ужасного поражения от «Зенита». Эта игра должна стабилизировать нашу команду и привести в порядок и защиту, и нападение.

— Насколько ваша игра зависит от Макколлума?

— Все сконцентрировались на его 26 очках во второй половине, но вы забываете о прекрасной игре Узинского в защите.

— Почему пошел бросок по ходу игры?

— Иногда мы хорошо передаем мяч и бросаем, иногда мы не делаем это и тогда выглядим ужасно. Матч на матч не приходится. Иногда мы переигрываем — много двигаем мяч и не бросаем. ЦСКА — большой клуб, большой соперник, один из лучших в Европе, но говорить о том, что мы нашли ключи к ЦСКА, не хочу — тот сезон остался в прошлом, в этом сезоне мы ужасно сыграли с «Химками», «Калевом», «Зенитом», и прикрываться прошлогодними победами над ЦСКА я не хочу.

Реймар Морган:

— Игра забрала у нас много энергии. Нам очень удалась вторая половина. Вы спрашиваете, почему результат обеспечили мы с Макколлумом, и где были остальные? Мы же лидеры, вот ответ на ваш вопрос. Но мы одна команда, и вдвоем, без помощи других, ничего бы не добились. Я больше забивал в первой четверти, Эрик во второй. У нас очень тяжело складывается этот сезон, и нам нужна была эта победа над большим клубом. Мы проделали сегодня большую работу.



Эрик Макколлум:

— Хорошо, что в первой, не очень удачной для нас половине, мы не отпустили соперника далеко, а после большого перерыва смогли резко прибавить в результативности. Одержали большую победу. Использовали все свои шансы. Мы всем показали, как можем играть, надо теперь, чтобы пришла стабильность.

Фото unics.ru

Евгений Колесников:

— Нам на своей площадке необходимо было побеждать, и могу сказать, что по тому, как мы готовились, мы заслужили эту победу.

— Что вы почувствовали, когда в конце матча отрыв с +6 сократился до +1?

— Даже когда мы проигрывали, у нас была основная задача прибавить в защите, и в ключевые моменты мы включали защиту и заставляли игроков ЦСКА совершать тяжелые броски и мазать. Тем самым мы, когда отставали в счете, сокращали разницу и не отпускали их в отрыв.