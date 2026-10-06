Президент «Рубина» Сафиуллин: хотим создать национальную идею футбола в Татарстане

В «Рубине» рассказали о дальнейших планах после обновления клубной базы

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин рассказал о дальнейших планах после обновления клубной базы. По его словам, в клубе планируют работать над созданием национальной идеи футбола в республике.

— Раис Татарстана Рустам Минниханов пропагандирует здоровый образ жизни. Мы хотим создать национальную идею футбола в республике, чтобы, помимо высоких мест в турнирной таблице, как можно больше девчонок и мальчишек занимались футболом. Футбол — это командная игра, здесь важно чувство «каждый за каждого», а это необходимо каждому ребенку и воспитаннику, — заявил Сафиуллин, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Накануне президент «Рубина» Марат Сафиуллин, игроки основной команды Руслан Безруков и Богдан Йочич посетили казанскую гимназию №107 в рамках клубного проекта «Рубиновое движение». Представители клуба подарили учебному заведению комплект игровых мячей и памятную футболку с номером «107».

Напомним, ранее президент «Рубина» Марат Сафиуллин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал выступление команды в первой части сезона и работу на трансферном рынке.

Зульфат Шафигуллин