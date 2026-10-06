Килиан Мбаппе может досрочно покинуть «Реал»

27-летний француз «зол и разочарован» клубом

Фото: Реальное время

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе принял решение уйти из мадридского клуба летом 2027 года. Об этом сообщил журналист Франсуа Гальярдо, передает РБК.

По его данным, 27-летний француз «зол и разочарован» клубом. «Реал» не станет препятствовать уходу, а сам Мбаппе планирует продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» в 2024 году, контракт рассчитан до 2029-го. За клуб он провел 111 матчей, забил 94 гола и отдал 14 передач, выиграв Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок (оба — 2024 год). Он лучший бомбардир сборной Франции (67 голов) и чемпион мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинул расположение национальной команды из-за травмы и отправился в мадридский «Реал».

Алсу Сабирзанова