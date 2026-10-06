CAS не получил апелляцию Валиевой на отзыв нейтрального статуса
ISU 10 сентября отклонил апелляцию Валиевой, у нее был 21 день на обращение в CAS
Спортивный арбитражный суд не получил апелляцию от фигуристки Камилы Валиевой на решение ISU об отзыве нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщили в суде.
ISU 10 сентября отклонил апелляцию Валиевой, у нее был 21 день на обращение в CAS, но оно так и не поступило. Нейтральный статус фигуристка получила в августе, однако ISU его отозвал. Министр спорта Михаил Дегтярев говорил, что решение будет обжаловано, сама Валиева заявляла, что «юристы работают».
20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговое нарушение и тренируется в команде Татьяны Навки.
Ранее сообщалось, что Степанова и Букин подали апелляцию в CAS на отказ ISU в нейтральном статусе.
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