CAS не получил апелляцию Валиевой на отзыв нейтрального статуса

ISU 10 сентября отклонил апелляцию Валиевой, у нее был 21 день на обращение в CAS

Фото: Руслан Ишмухаметов

Спортивный арбитражный суд не получил апелляцию от фигуристки Камилы Валиевой на решение ISU об отзыве нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщили в суде.

ISU 10 сентября отклонил апелляцию Валиевой, у нее был 21 день на обращение в CAS, но оно так и не поступило. Нейтральный статус фигуристка получила в августе, однако ISU его отозвал. Министр спорта Михаил Дегтярев говорил, что решение будет обжаловано, сама Валиева заявляла, что «юристы работают».

20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после дисквалификации за допинговое нарушение и тренируется в команде Татьяны Навки.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин подали апелляцию в CAS на отказ ISU в нейтральном статусе.

Алсу Сабирзанова