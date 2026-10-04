УНИКС разгромил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 95:60

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС одержал разгромную победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 95:60 (31:13, 18:14, 29:6, 17:27).

Самым результативным игроком в составе казанской команды стал американский защитник Брендан Адамс. В его активе 21 очко, один подбор, три передачи и два перехвата.

У петербургского клуба больше всех набрал американский разыгрывающий Нэйт Мэйсон — 14 очков, два подбора и две передачи.

Напомним, ранее УНИКС проиграл «Парме» (88:97), а затем победил «Динамо» из Владивостока (117:75).

Алсу Сабирзанова