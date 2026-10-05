Сафиуллин оценил выступление «Рубина» и трансферную работу клуба

Президент «Рубина» отметил, что в клубе собрана боеспособная команда

Фото: Динар Фатыхов

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал выступление команды в первой части сезона и работу на трансферном рынке.

— Наверное, каждый руководитель хочет быть перфекционистом. И вроде бы шестое место достаточно хорошее в турнирной таблице, но всегда хочется лучшего, — сказал он.

Отвечая на вопрос о трансферах, Сафиуллин отметил, что в клубе собрана боеспособная команда.

— Я думаю, у нас собрана боеспособная команда с очень высоким уровнем исполнителей, и мы можем бороться за более высокие места в турнирной таблице, — добавил президент «Рубина».

Напомним, в турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает шестое место с 12 очками.

Ранее сообщалось, что команда обыграла «Балтику» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Зульфат Шафигуллин