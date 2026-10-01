Артем Дзюба объявил о завершении карьеры игрока
38-летний российский нападающий так и не нашел для себя команды в этом сезоне РПЛ
38-летний нападающий Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Карьера закончилась. Официально не буду заявлять. Может быть, еще поиграю за кого-нибудь на Кубок. Дальше Медиалига? «Реал Мадрид», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».
Артем Дзюба — 38-летний российский нападающий. В ходе своей карьеры выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» Тула, «Томь», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионата России (179 голов) и сборной России (31 гол).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».