Ралина Гилязова завоевала первую медаль Кубка мира в карьере

Пловчиха преодолела дистанцию за 29,81 секунды

Фото: Артем Дергунов

Татарстанская спортсменка Ралина Гилязова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом на Кубке мира по плаванию. Об этом сообщила федерация водных видов спорта России.

Пловчиха преодолела дистанцию за 29,81 секунды, уступив победительнице на 0,06 секунды. Медаль стала первой в карьере для Гилязовой на международном старте.

Соревнования проходят в столице Азербайджана с 1 по 17 октября. Из России заявлено 32 спортсмена.

Ранее сообщалось, что руководство European Aquatics в октябре обсудит с Татарстаном проведение ЧЕ-2028.

Алсу Сабирзанова