Зарипов Данис Зиннурович
Общая информация
Родился 26.03.1981 года.
Трудовая деятельность
Выступал в командах «Мечел» (Челябинск), «Звезда» (Чебаркуль), «Свифт-Каррент Бронкоз» (Свифт-Каррент, Канада), «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск).
С 2018 г. крайний нападающий и капитан клуба «Ак Барс».
Награды и звания
6-кратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2014, 2016, 2018 гг.).
5-кратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018 гг.).
4-кратный серебряный (2004, 2007, 2017, 2020 гг.) и бронзовый (2004 г.) призер чемпионатов России.
3-кратный чемпион мира (2008, 2009, 2014 гг.).
Серебряный (2015 г.) и бронзовый (2007) призер чемпионатов мира.
Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2007 г.).
Обладатель Континентального Кубка (2008 г.).
Заслуженный мастер спорта.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 06.10.2020