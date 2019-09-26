Сбылась надежда миллионов: «Синтез» в Лиге чемпионов!
Смотрим водное поло со старожилом казанского клуба Алексеем Бугайчуком
Победой «Синтеза» со счетом 10:7 завершился второй матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с итальянской «Брешией». Этой победы казанцам хватило для того, чтобы выйти в основную сетку розыгрыша почетного трофея, поскольку в первой игре они уступили всего лишь один мяч — 12:13. «Реальное время» представляет своим читателям репортаж с матча, который нам помог написать старожил казанского клуба Алексей Бугайчук.
Начало за «Брешией»
Праздничное настроение, связанное с открытием сезона, чувствовалось сразу с фойе бассейна «Оргсинтез» — музыка, сладкая вата, в очередь за которой вместе с детьми выстроились юные ватерполисты из спортшколы «Синтеза», трио барабанщиков… Испортить это настроение могли только гости, и за ними дело не стало. Прошло 100 секунд с начала игры, и Зено Бертоли открыл счет. К счастью, уже в следующей атаке Николай Лазарев его сравнял, а потом пошла игра, в которой лучшими на площадке были вратари: наш Антон Антонов и Марко Дель Лунго. Подвиги последнего очень огорчали моего собеседника Алексея Бугайчука.
— У «Брешии» очень опытный голкипер, смотрите, два раза потащил в одной атаке, да еще и перекладина.
Заметив огорчение Алексея тем, что мы не реализовали одну атаку, растянувшуюся на три благодаря своевременно сделанным подборам, перевожу разговор на другое.
— Кстати, у итальянцев иностранцы много решают? А именно хорват Буха и грек Николаидис?
— Ну ранее за «Брешию» играли другие легионеры, сейчас эти, видимо, только вливаются в состав. Но если Николаидис нам в Италии два гола забил, значит, не зря ест свой хлеб. (Да уж, свое спагетти эти двое отрабатывают — и в Казани забили по мячу, — прим. авт.)
— А с судейством как? Принято считать, что арбитры благоволят итальянским сборным, а как обстоят дела в клубном водном поло?
— Ну есть такое мнение, да. Но конкретно по нашим матчам сейчас, что в Италии, что в Казани, пока нет никаких вопросов, — говорит Бугайчук, и затем его оценку подтвердит главный тренер казанцев Александр Ерышов.
Тем временем Артем Одинцов увеличивает счет, а в дальнейшем, в подтверждение слов Алексея, судьи наказывают итальянский клуб штрафным броском. Но Эмиль Зиннуров не сумел, как это было у него в гостевом матче, переиграть голкипера, тот блестяще отразил мяч в нижнем углу.
— Может, еще по прошлой игре изучил манеру броска Эмиля. А в целом это результат новых правил, — комментирует момент Бугайчук. — Чуть упустил игрока, задел его сзади — тут же получаешь пенальти. Хотя в этом случае итальянцам пробивали бы пенальти и по старым правилам, очень уж заметно было нарушение. А по первому периоду у обеих команд лучшие — вратари. Вот смотрите, как сейчас нас спас Антонов.
Если учесть, что спасение Антонова произошло на последней минуте первого периода, то получается, что Антон не дал случиться «голу в раздевалку». Хотя в водном поло в раздевалку никто не уходит, максимум подплывают к бортику, чтобы пообщаться с тренером.
На последней секунде итальянец еще раз успевает бросить по нашим воротам, но Антонов на месте.
— Молодец, — комментирую я и поясняю: — А то тут недавно довелось наблюдать за голом в пустые ворота после броска через всю площадку.
«Может, «Динамо» хотело победить броском на последних секундах?»
Благодаря этому в перерыве после первого периода у нас появляется новая тема для обсуждения: тот самый чудо-гол Срдана Вуксановича, выступающего за «Астану», в ворота московских динамовцев. Москвичи, играя дома, сравняли счет в поединке, в котором они постоянно проигрывали, и на последние 18 секунд атаки у них помчался вперед даже вратарь. Как итог, за секунду до конца в их пустые ворота прилетел мяч, пущенный через всю площадку.
— Возможно, у динамовцев стояла задача бросать на последних секундах, — размышляет Алексей. — Но они бросили за шесть секунд [до конца], и у казахстанцев было время отбиться и забросить такой редкий гол.
Кстати, Бугайчук уже возвращается в строй после травмы, и если гостевой матч с питерской «Балтикой» он, скорее всего, пропустит, то с «Динамо» будет готов. Что касается пропущенного первого тура, когда «Синтез» должен был сыграть с подмосковным «Штурмом», то тут расписание составляли, не зная, каким будет промежуточный итог выступления «Синтеза» в еврокубках.
Тем временем начало второго периода за нами. Вначале Лазарев реализует удаление у итальянцев, затем то же самое делает Егор Васильев.
— Казань! Казань! — заряжают фанаты «Синтеза», и мой собеседник отмечает: — Очень много народа на трибунах. Очень приятно играть в такой атмосфере. И счет отличный — 4:1, нас устраивает.
Но он одновременно не устраивает итальянцев, которые агрессивно идут вперед и забивают два гола подряд. Было преимущество, и нет его — 4:3.
— Может, взять тайм-аут?
— Нежелательно, — отметает мое предложение Бугайчук. — Это по старым правилам можно было брать тренерские перерывы в каждом периоде, а сейчас их всего два. Поэтому наставники берегут их до последнего.
В итоге правы профессионалы. Ерышов сэкономил тайм-аут, а Адель Латыпов реализовал удаление гостей, увеличив наше преимущество — 5:3. Причем Адель долго раскачивал соперника, потом отдал пас, получил ответный и тут же бросил.
— А почему он не бросил с той же позиции в первый раз?
Мамма миа!
Латыпов и Сергей Лисунов увеличивают счет до 7:3 в начале третьего периода, и это самое большое преимущество «Синтеза» в игре. «Но нет нам покоя, гори, но живи, погоня, погоня, погоня, погоня» — вспоминаются «Неуловимые мстители» во время третьего периода. Итальянцы забивают два гола — это делают уже названные нами грек Николаидис и хорват Буха. Но это уже неважно — 7:5, и нас ждут нервные восемь минут. Глядя на нашего наставника вообще можно решить, что он сидит не на обычном стуле, а на электрическом.
— Александр Анатольевич собирал команду в большом перерыве. В горячке игры слова тренера воспринимаются?
— Конечно, он же видит игру со стороны, — недоумевает моему вопросу Бугайчук. — Когда играешь, этого не видно, а Александр Анатольевич объяснял по поводу двух неточных пасов, которые ребята делали во время контратак. И это возымело свое действие.
Кстати, да, процент брака у наших во второй половине матча ощутимо ниже. Если раньше мы сожалели об атаках, запоротых по своей вине, то после большого перерыва чаще отмечаем хорошие действия в обороне «Брешии». Там же не абы кто играет — три новоиспеченных чемпиона мира и столько же бывших игроков «Скуадры адзурры».
В начале четвертого периода мы говорим «чао» игроку «Брешии» Маттео Риветти, удаленному из воды за три фола, и Лисунов реализует численное преимущество. Увы, вскоре удаляется Арслан Закиров, и пока итальянцы разыгрывают лишнего, у нас появляется возможность продолжить ликбез.
— Алексей, заметно, как высоко играют наши в позиционной обороне. Но при удалении просто прижимаются к воротам. Это нас поддавливают?
— Нет, сами игроки группируются ближе к воротам, чтоб тем самым быть дополнительной помощью вратарю, перекрывая углы площадки и блокируя удары, — поясняет Бугайчук, и его партнеры на площадке делают все, как сказал Алексей. Перекрывают, блокируют… Отбившись, бросаются в свою атаку, зарабатывая численное большинство. Гол Степана Андрюкова восстанавливает максимальную разницу в счете — 9:5.
Нас ждут европейские суперклубы
До конца игры 5:37, и итальянцам надо забивать три мяча только для того, чтобы разыграть путевку в Лигу чемпионов в серии пенальти. «Не надо пенальти», — давит возможность интриги в зародыше Бугайчук. Мы вспоминаем две предыдущие серии пенальти, проигранные нами в концовке прошлого сезона, с Волгоградом и Астраханью, хотя у «Синтеза» тогда были другие игроки.
Но небольшая расслабленность приводит к тому, что итальянцы все-таки сокращают разрыв в счете до 7:9, да еще у нас удаляется капитан Одинцов. Играть остается 3 с половиной минуты, и нервы натягиваются струной. Причем эта пара команд получается наиболее равной из всех, кто борется в раунде плей-офф: в остальных противостояниях по два раза сильнее были венгры, испанцы, а хорваты вообще разгромили своих конкурентов.
Ну а у нас спокойствие пришло только за 38 секунд до конца встречи, когда Никита Деревянкин забил свой первый гол в игре и последний в матче — 10:7. Бон джорно, Лига чемпионов!
В итоге «Синтез» будет играть в основном этапе главного еврокубка. Нашими соперниками стали хорватские «Юг» и «Ядран», «Барселонетта» из Испании, греческий «Олимпиакос», венгерский «Шольнок», немецкий «Шпандау» и «Ядран Карине» из Черногории. По именам соперники выглядят очень солидно, но Алексей Бугайчук резюмирует:
— Лига чемпионов — это очень классный турнир, поскольку у многих наших ребят не было такого опыта. Только играя с сильнейшими соперниками, можно прибавлять в мастерстве.
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