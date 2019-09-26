Сбылась надежда миллионов: «Синтез» в Лиге чемпионов!

Смотрим водное поло со старожилом казанского клуба Алексеем Бугайчуком

Фото: Максим Платонов

Победой «Синтеза» со счетом 10:7 завершился второй матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с итальянской «Брешией». Этой победы казанцам хватило для того, чтобы выйти в основную сетку розыгрыша почетного трофея, поскольку в первой игре они уступили всего лишь один мяч — 12:13. «Реальное время» представляет своим читателям репортаж с матча, который нам помог написать старожил казанского клуба Алексей Бугайчук.

Начало за «Брешией»



Праздничное настроение, связанное с открытием сезона, чувствовалось сразу с фойе бассейна «Оргсинтез» — музыка, сладкая вата, в очередь за которой вместе с детьми выстроились юные ватерполисты из спортшколы «Синтеза», трио барабанщиков… Испортить это настроение могли только гости, и за ними дело не стало. Прошло 100 секунд с начала игры, и Зено Бертоли открыл счет. К счастью, уже в следующей атаке Николай Лазарев его сравнял, а потом пошла игра, в которой лучшими на площадке были вратари: наш Антон Антонов и Марко Дель Лунго. Подвиги последнего очень огорчали моего собеседника Алексея Бугайчука.

— У «Брешии» очень опытный голкипер, смотрите, два раза потащил в одной атаке, да еще и перекладина.

Заметив огорчение Алексея тем, что мы не реализовали одну атаку, растянувшуюся на три благодаря своевременно сделанным подборам, перевожу разговор на другое.

— Кстати, у итальянцев иностранцы много решают? А именно хорват Буха и грек Николаидис?

— Ну ранее за «Брешию» играли другие легионеры, сейчас эти, видимо, только вливаются в состав. Но если Николаидис нам в Италии два гола забил, значит, не зря ест свой хлеб. (Да уж, свое спагетти эти двое отрабатывают — и в Казани забили по мячу, — прим. авт.)

Есть мнение, что арбитры благоволят итальянским сборным, но по матчам «Синтеза» нет никаких вопросов, считает Бугайчук

— А с судейством как? Принято считать, что арбитры благоволят итальянским сборным, а как обстоят дела в клубном водном поло?

— Ну есть такое мнение, да. Но конкретно по нашим матчам сейчас, что в Италии, что в Казани, пока нет никаких вопросов, — говорит Бугайчук, и затем его оценку подтвердит главный тренер казанцев Александр Ерышов.

Тем временем Артем Одинцов увеличивает счет, а в дальнейшем, в подтверждение слов Алексея, судьи наказывают итальянский клуб штрафным броском. Но Эмиль Зиннуров не сумел, как это было у него в гостевом матче, переиграть голкипера, тот блестяще отразил мяч в нижнем углу.

— Может, еще по прошлой игре изучил манеру броска Эмиля. А в целом это результат новых правил, — комментирует момент Бугайчук. — Чуть упустил игрока, задел его сзади — тут же получаешь пенальти. Хотя в этом случае итальянцам пробивали бы пенальти и по старым правилам, очень уж заметно было нарушение. А по первому периоду у обеих команд лучшие — вратари. Вот смотрите, как сейчас нас спас Антонов.

Если учесть, что спасение Антонова произошло на последней минуте первого периода, то получается, что Антон не дал случиться «голу в раздевалку». Хотя в водном поло в раздевалку никто не уходит, максимум подплывают к бортику, чтобы пообщаться с тренером.

На последней секунде итальянец еще раз успевает бросить по нашим воротам, но Антонов на месте.

— Молодец, — комментирую я и поясняю: — А то тут недавно довелось наблюдать за голом в пустые ворота после броска через всю площадку.

«Очень много народа на трибунах. Очень приятно играть в такой атмосфере», — отмечает Бугайчук

«Может, «Динамо» хотело победить броском на последних секундах?»

Благодаря этому в перерыве после первого периода у нас появляется новая тема для обсуждения: тот самый чудо-гол Срдана Вуксановича, выступающего за «Астану», в ворота московских динамовцев. Москвичи, играя дома, сравняли счет в поединке, в котором они постоянно проигрывали, и на последние 18 секунд атаки у них помчался вперед даже вратарь. Как итог, за секунду до конца в их пустые ворота прилетел мяч, пущенный через всю площадку.

— Возможно, у динамовцев стояла задача бросать на последних секундах, — размышляет Алексей. — Но они бросили за шесть секунд [до конца], и у казахстанцев было время отбиться и забросить такой редкий гол.

Кстати, Бугайчук уже возвращается в строй после травмы, и если гостевой матч с питерской «Балтикой» он, скорее всего, пропустит, то с «Динамо» будет готов. Что касается пропущенного первого тура, когда «Синтез» должен был сыграть с подмосковным «Штурмом», то тут расписание составляли, не зная, каким будет промежуточный итог выступления «Синтеза» в еврокубках.

Тем временем начало второго периода за нами. Вначале Лазарев реализует удаление у итальянцев, затем то же самое делает Егор Васильев.

— Казань! Казань! — заряжают фанаты «Синтеза», и мой собеседник отмечает: — Очень много народа на трибунах. Очень приятно играть в такой атмосфере. И счет отличный — 4:1, нас устраивает.

Итальянцы агрессивно идут вперед и забивают два гола подряд

Но он одновременно не устраивает итальянцев, которые агрессивно идут вперед и забивают два гола подряд. Было преимущество, и нет его — 4:3.

— Может, взять тайм-аут?

— Нежелательно, — отметает мое предложение Бугайчук. — Это по старым правилам можно было брать тренерские перерывы в каждом периоде, а сейчас их всего два. Поэтому наставники берегут их до последнего.

В итоге правы профессионалы. Ерышов сэкономил тайм-аут, а Адель Латыпов реализовал удаление гостей, увеличив наше преимущество — 5:3. Причем Адель долго раскачивал соперника, потом отдал пас, получил ответный и тут же бросил.

— А почему он не бросил с той же позиции в первый раз?

— Не видел бреши в защите «Брешии». Отдал пас, чуть сместил защитника, получил ответный и бросил в образовавшуюся дыру. Молодец. А нам надо продолжать играть в свою игру, не останавливаться, — говорит перед большим перерывом Бугайчук. — Ни в коем случае не удерживать преимущество, не «сушить» игру, нет.

Мамма миа!

Латыпов и Сергей Лисунов увеличивают счет до 7:3 в начале третьего периода, и это самое большое преимущество «Синтеза» в игре. «Но нет нам покоя, гори, но живи, погоня, погоня, погоня, погоня» — вспоминаются «Неуловимые мстители» во время третьего периода. Итальянцы забивают два гола — это делают уже названные нами грек Николаидис и хорват Буха. Но это уже неважно — 7:5, и нас ждут нервные восемь минут. Глядя на нашего наставника вообще можно решить, что он сидит не на обычном стуле, а на электрическом.

— Александр Анатольевич собирал команду в большом перерыве. В горячке игры слова тренера воспринимаются?

— Конечно, он же видит игру со стороны, — недоумевает моему вопросу Бугайчук. — Когда играешь, этого не видно, а Александр Анатольевич объяснял по поводу двух неточных пасов, которые ребята делали во время контратак. И это возымело свое действие.

Кстати, да, процент брака у наших во второй половине матча ощутимо ниже. Если раньше мы сожалели об атаках, запоротых по своей вине, то после большого перерыва чаще отмечаем хорошие действия в обороне «Брешии». Там же не абы кто играет — три новоиспеченных чемпиона мира и столько же бывших игроков «Скуадры адзурры».

В начале четвертого периода мы говорим «чао» игроку «Брешии» Маттео Риветти, удаленному из воды за три фола, и Лисунов реализует численное преимущество. Увы, вскоре удаляется Арслан Закиров, и пока итальянцы разыгрывают лишнего, у нас появляется возможность продолжить ликбез.

— Алексей, заметно, как высоко играют наши в позиционной обороне. Но при удалении просто прижимаются к воротам. Это нас поддавливают?

— Нет, сами игроки группируются ближе к воротам, чтоб тем самым быть дополнительной помощью вратарю, перекрывая углы площадки и блокируя удары, — поясняет Бугайчук, и его партнеры на площадке делают все, как сказал Алексей. Перекрывают, блокируют… Отбившись, бросаются в свою атаку, зарабатывая численное большинство. Гол Степана Андрюкова восстанавливает максимальную разницу в счете — 9:5.

В итоге «Синтез» будет играть в основном этапе главного еврокубка

Нас ждут европейские суперклубы

До конца игры 5:37, и итальянцам надо забивать три мяча только для того, чтобы разыграть путевку в Лигу чемпионов в серии пенальти. «Не надо пенальти», — давит возможность интриги в зародыше Бугайчук. Мы вспоминаем две предыдущие серии пенальти, проигранные нами в концовке прошлого сезона, с Волгоградом и Астраханью, хотя у «Синтеза» тогда были другие игроки.

Но небольшая расслабленность приводит к тому, что итальянцы все-таки сокращают разрыв в счете до 7:9, да еще у нас удаляется капитан Одинцов. Играть остается 3 с половиной минуты, и нервы натягиваются струной. Причем эта пара команд получается наиболее равной из всех, кто борется в раунде плей-офф: в остальных противостояниях по два раза сильнее были венгры, испанцы, а хорваты вообще разгромили своих конкурентов.

Ну а у нас спокойствие пришло только за 38 секунд до конца встречи, когда Никита Деревянкин забил свой первый гол в игре и последний в матче — 10:7. Бон джорно, Лига чемпионов!

В итоге «Синтез» будет играть в основном этапе главного еврокубка. Нашими соперниками стали хорватские «Юг» и «Ядран», «Барселонетта» из Испании, греческий «Олимпиакос», венгерский «Шольнок», немецкий «Шпандау» и «Ядран Карине» из Черногории. По именам соперники выглядят очень солидно, но Алексей Бугайчук резюмирует:

— Лига чемпионов — это очень классный турнир, поскольку у многих наших ребят не было такого опыта. Только играя с сильнейшими соперниками, можно прибавлять в мастерстве.



1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов