В Татарстане переизбрали руководство Федерации конного спорта

Исполнительным директором избрана Светлана Каппушева

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на конференции Федерации конного спорта под председательством вице-премьера республики Марата Зяббарова переизбрали заместителей председателя и исполком организации на пять лет.

В текущем году в республике прошло 13 из 18 запланированных турниров, проведено более 1100 стартов с участием около 750 пар. На Казанском ипподроме завершилась реконструкция конкурных полей и построена новая трасса для троеборья уровня от 2* до 5*. По данным федерации, в регионе работают девять конноспортивных школ и 11 клубов, а спортивное поголовье лошадей в них к концу 2025 года достигло 495 голов (рост на 3%).

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Заместитель министра сельского хозяйства Гелюс Баязитов представил проект развития коневодства. Общее число лошадей в хозяйствах республики составляет 31,8 тыс. голов, разведением занимаются 86 предприятий. Проект предполагает увеличение поголовья в 1,5 раза, укрепление племенной базы и привлечение молодежи.

По итогам заседания заместителями председателя избраны первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов, замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов, директор ООО «Казанский ипподром» Гияз Идиятуллин, а исполнительным директором избрана Светлана Каппушева.

Зульфат Шафигуллин