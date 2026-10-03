Сборная России разгромила Намибию в Екатеринбурге

Встреча завершилась со счетом 6:0

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по футболу одержала победу над командой Намибии в товарищеском матче. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 6:0, передает РИА «Новости».

Голами отметились Лечи Садулаев (37-я минута), Данил Пруцев (54), Константин Тюкавин (65), Максим Глушенков (84) и Максим Петров (87, пенальти). Еще один мяч в свои ворота отправил голкипер сборной Намибии Камайджанда Ндисиро (90+2).

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России занимает 35-е место, Намибия — 121-е.

Следующий матч российская сборная проведет 6 октября в Нижнем Новгороде против Нигерии.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Иран в товарищеском матче в Казани.

Алсу Сабирзанова