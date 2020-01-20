Сезон «Динамо-Казань»: новый трофей, новый классный легионер плюс старые проблемы женского волейбола

А еще дважды за месяц обыграно московское «Динамо»

Казанские волейболистки в начале нынешнего сезона очень много путешествовали и по-настоящему предстали перед родной публикой лишь с наступлением зимы. В конце декабря была одержана и первая крупная победа — в столицу Татарстана вернулся Кубок России. А накануне «Динамо-Казань» играло с действующими чемпионками страны из московского «Динамо» и сделало весомую заявку на успешное выступление и в Суперлиге. О том, почему сезон для динамовок складывается так успешно, где резервы для усиления, как в составе играет волейболистка, которой только исполнилось 16 лет, а также о проблемах женского волейбола, которые преследуют все клубы — в материале «Реального времени».

Казанские клубы выстрелили кубковым дуплетом

Новый волейбольный год начался для казанских клубов с приятного, но уже подзабытого мероприятия — чествования у президента Татарстана Рустама Минниханова.

— Сегодня мы впервые собрались в таком формате — мужская и женская волейбольные команды вместе. Повод для этого радостный для нас всех — победы «Зенита-Казань» и «Динамо-Казань» на Кубке России по волейболу 2019 года, — заявил тогда президент. Отметим, что мужской команде кубок покорился девятый раз (это рекорд, у «Белогорья» — восемь побед), а женской — пятый.

О том, как складывался кубковый путь «Зенита», мы подробно рассказывали в репортаже из Москвы в конце декабря. Женщины в эти же дни играли в Казани и оба своих матча выиграли со счетом 3:1. Сначала в полуфинале не устоял «Локомотив» из Калининграда, а в финале был обыгран извечный соперник — московское «Динамо». Казалось, что после счета по партиям 1:1 все самое интересное в игре только начинается, но казанские волейболистки ощутимо добавили и не дали набрать сопернику даже 20 очков в последующих двух сетах — 25:16 и 25:19.

Стоит признать, что одним из факторов такого доминирования волейболисток из Казани стали травмы ключевых игроков в составе соперниц, но в итоге и связующая Дрча из Калининграда, и Гончарова из Москвы некоторые отрезки за свои клубы сыграли. У «Динамо-Казань» отсутствовала только восходящая звезда Татьяна Кадочкина, которая получила серьезную травму и выбыла на несколько месяцев. MVP Финала четырех стала капитан казанок Евгения Старцева. По ее словам, победу отмечали достаточно бурно, а сам трофей в итоге переночевал у нее в машине.



Настоящим MVP Кубка России можно признать хорватскую диагональную Саманту Фабрис

Фабрис затмила де ла Крус

Старцева — молодец, она заслужила признание и своей верностью клубу, и надежной игрой, поэтому награду ей, скорее всего, дали по совокупности факторов. А вот настоящим MVP Кубка России можно признать хорватскую диагональную Саманту Фабрис. Она набрала суммарно 57 очков (28 — в полуфинале и 29 — в финале).

Наконец-то в Казани стопроцентно угадали с легионерами на сезон. Пожалуй, со времен Ларссон и Дель Коре не было такой уверенности в иностранных игроках в составе женской команды. Доминиканская доигровщица Бетания де ла Крус считается более звездным игроком, однако с первых игр по-волейбольному буквально влюбила в себя именно Фабрис. 27-летняя диагональная последние 7 лет своей карьеры провела в Италии, поэтому ее переезд в Россию можно было воспринимать с осторожностью.

Вот что в интервью «Реальному времени» относительно легионерок рассказал генеральный директор клуба Сергей Чернышов:

— Саманта оказалась прекрасной жизнерадостной девушкой, нашей второй Ирой Заряжко-Королевой. Плюс ко всему она большой профессионал и уже практически полностью влилась в команду в игровом плане. Ее связка с Женей Старцевой налаживается.

Де ла Крус уже играла в России, про нее все всё знают. Изначально мы не рассматривали ее, так как она уехала играть в Индонезию, а обычно многие туда едут доигрывать. Но мы навели справки, внимательно изучили вопрос и приняли решение подписать с ней контракт. Она в прекрасной физической форме. Был непростой процесс подписания договора с ней, ее приезда в Россию. Были определенные опасения и по поводу того, что она — доминиканка. Ведь у многих Доминикана ассоциируется с расслабленностью. Как там можно работать? Только отдыхать!

Де ла Крус не подводит, но и лучшей своей игры в Казани еще не показала

Опасения касаются только зимнего периода, ведь основная часть сезона идет тогда, когда у нас в стране мало солнца. Надеемся, что она все это нормально перенесет, тем более у нее есть опыт в московском «Динамо». Она — профи, очень требовательна к себе. Пусть не такая коммуникабельная, но старается говорить на английском. Саманта старается говорить и на русском. Пообещала, что через месяц после приезда будет говорить по-русски. Так и получилось.



В начале января и хорватка, и доминиканка отлучались в свои сборные на олимпийский отбор в Токио. В итоге Бетания и Доминикана в Японию летом поедут, а вот Фабрис и ее Хорватия — нет. Но это не отменяет того, что в Казани сейчас играет волейболистка со звездным статусом, которая способна давать результат. Она почти всегда улыбается, выходит на площадку с большим воодушевлением и при не самом большом росте для женского волейбола (189 см) стабильно устраивает точную бомбардировку противоположной стороны площадки, набирая в среднем более 20 очков за встречу. 23 очка она набрала и во вчерашней победной игре против московского «Динамо», став самым результативным игроком матча.

«Динамо-Казань» в последних матчах и так выглядит настоящим катком, но при этом потенциал команды заключается еще и в том, что прибавит де ла Крус. Она не подводит, но и лучшей своей игры в Казани еще не показала.

Скомканный календарь и низкий интерес к женскому волейболу в стране

Женский календарь нынешнего сезона получился таким же странным, как и у мужчин. Все это сделано, по официальному заявлению Всероссийской федерации волейбола, в интересах сборных, которые летом поедут в Токио на Олимпиаду. И мужчины, и женщины отобрались на Игры еще прошедшим летом, поэтому январской нервотрепки с дополнительным отбором избежать удалось. Однако от скомканных календарей и некоторых откровенно странных решений ВФВ это не уберегло.

Если у мужчин с их делением на группы и Финалом шести еще можно все понять и оправдать (хотя бы вспомнить то, что по такой же формуле игрался регулярный сезон 2011/2012 перед триумфом в Лондоне), то у женщин получается полная неразбериха: 12 клубов играют 16 туров на предварительном этапе, а затем с конца февраля по начало апреля проводится плей-офф. Стартует он со стадии ¼ финала, и каждая из серий играется до двух побед. Если с решающей стадией, опять же, более-менее понятно, то почему нельзя было сделать нормальную регулярку с полноценными играми дома и в гостях и 22 турами, совершенно непонятно. Даже если бы эти туры выпали на январь, когда лидеры отпускали своих легионерок в сборные, то положительный момент можно было бы найти в том, что шанс получили бы игроки резерва.

Женский календарь нынешнего сезона получился таким же странным, как и у мужчин

Своими же руками ВФВ также закапывает хоть какой-то интерес к женскому клубному волейболу в этом сезоне, когда ставит женский Финал четырех Кубка России в те же даты, что и мужской. Что мешало развести финалы турниров хотя бы на сутки — совершенно непонятно. Руководство федерации назвало странный аргумент, что напряженный европейский календарь не позволил этого сделать. Тем не менее тот же «Зенит-Казань» нашел вариант, как перекроить календари сразу двух турниров ради недельной поездки в Бразилию на клубный чемпионат мира.

Стоит отметить, что и будущий финал женской Суперлиги выпадает аккурат на Финал шести мужского чемпионата в первых числах апреля. Ничем разумным такое решение объяснить нельзя. Скорее всего, руководство ВФВ что-то расскажет об интересах сборной. Так будет продолжаться до тех пор, пока в российском волейболе не появится обособленной и вполне самостоятельной лиги, которая будет больше думать об интересах болельщиков и продвижении продукта. Сейчас же федерация курирует и все внутренние соревнования, и все сборные.



Кризис чемпиона и будущее «Динамо-Казань»

Но стоит отметить, что в Казани проблем с посещаемостью на Финале четырех не было. И это даже несмотря на то, что кубок здесь разыгрывают далеко не в первый раз. Приличная для женского волейбола аудитория во Дворце волейбола собралась и накануне, когда в столицу Татарстана снова приехал действующий чемпион московское «Динамо». На этот раз никаких проблем со здоровьем уже не испытывала Наталья Гончарова, зато не приехал на игру наставник столичной команды Александр Сукомел. У казанской команды пасовать против «Динамо» вышла Евгения Старцева, в диагонали — Фабрис, в доигровке — Де ла Крус и Бирюкова, блокирующие — Королева и Марюхнич, либеро — Подкопаева.

Первая партия получилась довольно упорной, но в итоге казанские динамовки были сильнее — 25:22. На подачах де ла Крус хозяева даже вели со счетом 22:17, но проблемы с приемом не позволили выиграть партию уверенно.

Шикарную концовку казанская команда провела во втором сете. Отыграться удалось со счета 22:24. При всем при этом нельзя не отметить, что в этой партии у подопечных Ришата Гилязутдинова не просто отметились пребыванием на площадке, а внесли большой вклад в общий успех сразу два молодых игрока. Здорово проявила себя на подаче 17-летняя блокирующая Елизавета Кочурина. Арина Федоровцева, вышедшая на площадку по ходу увеличивавшегося разрыва в счете в пользу москвичек, даже осталась в стартовой расстановке на третий сет, вытеснив Ольгу Бирюкову. Арине в день игры исполнилось… 16 лет. Про нее уже вовсю говорят специалисты, выписывая авансы не меньше той же Кадочкиной, которая в Суперлиге дебютировала в 14 лет.

Королева (справа) уже который год стабильно цементирует блок и отмечается уверенным первым темпом

Помимо вышеупомянутой молодежи, легионеров де ла Крус и Фабрис, а также Старцевой, стоит отметить еще двух игроков, без которых представить нынешний «Динамо-Казань» нельзя. Это блокирующая Ирина Королева (в девичестве Заряжко), а также пришедшая летом из «Уралочки» либеро Анна Подкопаева. Первая уже который год стабильно цементирует блок и отмечается уверенным первым темпом, а вторая сейчас является, пожалуй, лучшей либеро в стране. Обе наверняка поедут летом в Токио и будут помогать сборной России выйти из непростой группы с Китаем, Италией, США, Турцией и Аргентиной.

Оправиться от проигрыша предыдущего сета москвички уже не смогли и заключительную партию отдали практически без борьбы. В итоге казанские волейболистки выиграли уверенно — 3:0 (25:22, 26:24, 25:18).

«Должны тренироваться каждый день так, будто на трибунах находится главный тренер сборной России»

Исполняющий обязанности главного тренера гостей в этом матче Дмитрий Дьяков после игры отметил важность проигранного второго сета:

— Ключевой сегодня была вторая партия, по ходу которой мы имели преимущество в несколько очков. Плюс большую роль сыграли собственные ошибки в концовках. Кто смог допустить меньше ошибок, тот и выиграл.

— А что случилось с вашим главным тренером?

— Александр Владимирович заболел буквально перед самым отъездом и слег с высокой температурой. Поэтому руководить этим матчем пришлось мне.

Евгения Старцева отметила, что идеальной игры «Динамо-Казань», несмотря на счет, не показало:

— Мы сыграли неплохо, но не идеально. После перерыва в чемпионате нужно заново работать над многими элементами, не было должного взаимодействия. Некоторые девчонки травмированы, но мы смогли собраться и показать неплохой волейбол. Вытащили концовку второй партии.

Это была первая игра после Кубка, это был наш принципиальный соперник, и нам хотелось подтвердить, что мы не случайно выиграли три недели назад. Тем более у себя дома при своих же болельщиках.

Евгения Старцева отметила, что идеальной игры «Динамо-Казань», несмотря на счет, не показало

— Федоровцева волновалась в свой день рождения?

— По ней не видно. Может, где-то внутри глубоко сидит. Ее не в первый раз выпускают. Она играла с Калининградом, например. Ее подключают в таком юном возрасте, и это хорошо как для нее, так и для нас.

Отметим, что на матче присутствовал главный тренер женской сборной России Серджио Бузатто. Еще в ноябре начали появляться слухи, что после своего назначения в сборную итальянец примет и московское «Динамо». Однако пока что разговоры остались разговорами, и Бузатто покинул лишь мужское «Динамо», чтобы сосредоточиться только на женском волейболе. Однако, учитывая нынешний кризис в игре чемпиона и его положение в турнирной таблице (москвички пока идут на пятом месте), вариант с назначением Серджио в столичный клуб был бы логичным развитием событий.

— На арене был Бузатто. Это мотивировало? — вопрос Ирине Королевой.

— Профессиональный игрок должен тренироваться каждый день так, будто на трибунах находится главный тренер сборной России. Я стремлюсь к этому и, надеюсь, работаю всегда так же хорошо, как сегодня.

Старший тренер «Динамо-Казань» Сергей Сикачев:

— После паузы тяжело начинать — есть нервозность. Победили за счет общей игры, добавили на подаче в концовке. Но это ничего не значит — вся подготовка нацелена на Кубок ЕКВ. Никакого расслабления, готовимся к «Монце», с которой сыграем уже в четверг. У нас есть несколько дней подготовки. Будем отталкиваться от своей игры — блок, подача, защита. Европейский волейбол отличается от нашего, но тем интереснее.

— Насколько довольны молодежью сегодня?

— Молодежь может лучше. Должны лучше. С чем связан их выход? Кочурина вышла вместо Марюхнич, нужно было усилить в атаке. Попробовали Елизавету и получилось неплохо. Арина Федоровцева добавила мощи атаки, в приеме не все получалось, но она растет, прибавляет. Отрабатывает не хуже взрослой. Пусть так будет и дальше.

Казанское «Динамо» сейчас уверенно входит в тройку женской Суперлиги и, учитывая не самый трудный календарь (в пяти турах — три игры дома и две на выезде), не должно до конца «регулярки» выпасть из нее. Параллельно казанские волейболистки бьются за еврокубковый трофей, и зимой их ждет двухраундовое противостояние с довольно крепкой итальянской «Монцей». Ну а задачи на сезон Гилязутдинову и его команде озвучили еще осенью — и в Кубке ЕКВ, и в чемпионате России от «Динамо-Казань» ждут победы.