«Ак Барс» уступил «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинцев
«Ак Барс» проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 2:3 в пользу челябинцев.
В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились нападающий Кирилл Семенов и защитник Алексей Марченко.
В составе «Трактора» голы забили Артемий Низамеев, Михаил Рольгизер, Нэйтан Легаре.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против «Локомотива» 5 октября.
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