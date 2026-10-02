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«Ак Барс» уступил «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ

21:04, 02.10.2026

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинцев

«Ак Барс» уступил «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 2:3 в пользу челябинцев.

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились нападающий Кирилл Семенов и защитник Алексей Марченко.

В составе «Трактора» голы забили Артемий Низамеев, Михаил Рольгизер, Нэйтан Легаре.

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против «Локомотива» 5 октября.

Евгений Романов

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