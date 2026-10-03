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Рублев победил Сафиуллина и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

12:18, 03.10.2026

Следующим соперником Рублева станет австралиец Алекс де Минаур

Рублев победил Сафиуллина и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Фото: Динар Фатыхов

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Пекине. Во втором круге он в трех сетах обыграл соотечественника Романа Сафиуллина, 84-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 3:6, 6:4, передает РБК.

Следующим соперником Рублева станет австралиец Алекс де Минаур, 10-й номер рейтинга ATP. Для Рублева это девятый четвертьфинал на турнирах ATP в нынешнем сезоне, из них шесть матчей на этой стадии он выиграл.

Рублев занимает 24-ю позицию в мировом рейтинге и является вторым из россиян. На его счету 18 титулов ATP.

Ранее сообщалось, что уроженка Москвы Елена Рыбакина заняла первое место в обновленном рейтинге WTA в одиночном разряде.

Алсу Сабирзанова

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