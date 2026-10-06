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FIS допустила Коростелева до турниров в нейтральном статусе

19:34, 06.10.2026

Также статус получили тренеры Данил Акимов и Егор Немтинов

FIS допустила Коростелева до турниров в нейтральном статусе
Фото: скриншот из видео «Молодость побеждает/Савелий Коростелёв» с канала «SKIRACER»

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий сборную Татарстана, получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.

Во вторник FIS опубликовала обновленный список, в который вошел 22-летний Коростелев, ранее в нем отсутствовавший. В прошлом сезоне лыжник уже выступал на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Также статус получили тренеры Данил Акимов и Егор Немтинов. Всего в списке значатся 38 спортсменов и 29 специалистов из России.

Ранее Коростелев заявлял, что FIS должна допускать больше российских лыжников.

Алсу Сабирзанова

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