FIS допустила Коростелева до турниров в нейтральном статусе

Также статус получили тренеры Данил Акимов и Егор Немтинов

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий сборную Татарстана, получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.

Во вторник FIS опубликовала обновленный список, в который вошел 22-летний Коростелев, ранее в нем отсутствовавший. В прошлом сезоне лыжник уже выступал на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Также статус получили тренеры Данил Акимов и Егор Немтинов. Всего в списке значатся 38 спортсменов и 29 специалистов из России.

Ранее Коростелев заявлял, что FIS должна допускать больше российских лыжников.

Алсу Сабирзанова