Глава Минспорта РТ Леонов: «Динамо-Ак Барс» — чемпионы России по хоккею на траве»
В финале татарстанские хоккеисты оказались сильнее «Динамо-Строителя»
Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов поздравил татарстанскую команду «Динамо-Ак Барс» с завоеванием титула чемпионов России по хоккею на траве.
— «Динамо-Ак Барс» — чемпионы России по хоккею на траве. В финале татарстанские хоккеисты оказались сильнее «Динамо-Строителя» и завоевали титул чемпиона страны, — написал он в истории, опубликованной в телеграм-канале.
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