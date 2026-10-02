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Глава Минспорта РТ Леонов: «Динамо-Ак Барс» — чемпионы России по хоккею на траве»

21:36, 02.10.2026

В финале татарстанские хоккеисты оказались сильнее «Динамо-Строителя»

Глава Минспорта РТ Леонов: «Динамо-Ак Барс» — чемпионы России по хоккею на траве»
Фото: Реальное время

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов поздравил татарстанскую команду «Динамо-Ак Барс» с завоеванием титула чемпионов России по хоккею на траве.

— «Динамо-Ак Барс» — чемпионы России по хоккею на траве. В финале татарстанские хоккеисты оказались сильнее «Динамо-Строителя» и завоевали титул чемпиона страны, — написал он в истории, опубликованной в телеграм-канале.

Никита Егоров

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