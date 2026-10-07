Источник: хоккеист ЦСКА Зернов перейдет в казанский «Ак Барс» за 1000 рублей

Хоккейный инсайдер Хайруллин сообщает, что хоккеист будет обменян в клуб из Казани

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий ЦСКА Денис Зернов будет обменян в казанский «Ак Барс» за компенсацию в 1000 рублей. Об этом сообщил хоккейный инсайдер Артур Хайруллин.

Сделка может состояться в ближайшее время.

30-летний Зернов является двукратным обладателем Кубка Гагарина, хоккеист выигрывал главный хоккейный титул России в составе «Авангарда» (2021) и «Металлурга» (2024).

Его нынешний контракт с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона-2026/27. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Зернов забросил три шайбы и набрал 5 (3+2) очков в восьми играх.

Потенциальный новичок способен сыграть в роли центрфорварда. Ранее «Ак Барс» расстался с центральным нападающим Кевином Хейсом, которого подписывал летом из НХЛ. Всего казанский клуб с конца прошлого сезона подписал трех новичков — защитника Никиту Евсеева, нападающих Андрея Стася и Алексея Бывальцева.

Зульфат Шафигуллин