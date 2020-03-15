В отпуск со спокойной душой: «Динамо-Казань» подвело итоги сезона
В эту пятницу руководители, тренерский штаб и игроки казанского «Динамо» в неформальной обстановке подвели итоги выступления команды в 28-м чемпионате Суперлиги по хоккею с мячом. Среди приглашенных (и даже награжденных) был и корреспондент «Реального времени».
В плей-офф выглядели лучше, чем год назад
Второй сезон, который команда по русскому хоккею проводит под руководством Ильяса Хандаева, она уверенно проходит дистанцию регулярного чемпионата, досрочно решает главную задачу по выходу в плей-офф и останавливается на четвертьфинальном барьере в лице московского «Динамо» (в котором наставник казанцев начинал свой тренерский путь). В обоих случаях первые поединки серии на родном открытом стадионе «Ракета» подопечные Хандаева выигрывают, а под крышей «Крылатского» мало что могут противопоставить играющим в самый быстрый хоккей в лиге хозяевам. Но на этом аналогии, пожалуй, кончаются.
Если год назад в такие же предпраздничные мартовские дни москвичи в первом ответном поединке просто размазали гостей по льду — 12:2 — и добили на следующий день, то на этот раз, приехав в столицу в ослабленном составе, наши земляки попытались дать сопернику настоящий бой и зацепиться за результат. Если 6 марта далеко не все получилось (2:5, причем Ларионов и Обухов отличились в самом конце поединка при счете 0:5), то на следующий день, играя с очень короткой скамейкой (всего двое запасных игроков), казанцы показали добротную оборону, хорошую реализацию стандартов (все три гола — два Ларионова и Обухова — были забиты ими с угловых) и неуступчивость — проигрывали по ходу большей части игры всего два мяча (1:3, 2:4, 3:5), хотя в итоге разрыв оказался большим — 3:7.
Но все равно можно сказать, что в целом задачу по сдерживанию реактивного московского нападения наши динамовцы выполнили — что это за атака, уже в следующем раунде испытал на себе победитель «регулярки» «Енисей», который был буквально вынесен подопечными Евгения Иванушкина — 1:9 в Москве и 2:6 в Красноярске.
А предшествовала встречам двух динамовских команд в «Крылатском» огненная сшибка в Дербышках, развязка в которой, как в хорошем детективе, наступила в самом конце — на 89-й минуте, когда Игорь Ларионов на лету поймал дальний верховой заброс от Дмитрия Савельева, с висящим на спине защитником прошел параллельным воротам курсом, обыграл опытнейшего голкипера Рейна и поставил победную точку — 4:3!
Игорь Ларионов: «Оставалось только добежать до ворот и забить»
С вопроса об этом чудо-голе началась наша беседа с капитаном и лучшим бомбардиром «Динамо-Казань» двух последних сезонов. Состоялась она уже после завершения серии, поэтому я спросил Игоря, как хорошо помнит он этот решающий мяч.
— Большая заслуга в этом голе Димы Савельева, — ответил Ларионов. — Он перехватил мяч и закинул мне на большое расстояние. Оставалось только добежать до ворот и забить.
— Игорь, как считаешь, был у вашей команды шанс выиграть хотя бы одну встречу в Москве и выйти в полуфинал?
— Очень сложно было бы это сделать. Мы потеряли двоих игроков (Корева с Артюшиным) после домашнего матча, двоих после первой встречи в «Крылатском» (Тюко и Хрустова), на замену, не считая вратаря, у нас могли выйти два человека. Соперник постоянно поддерживал высокий темп, менял по три-четыре хоккеиста, чтобы освежать атаку. В «Крылатском» с хозяевами не то что нам тягаться тяжело, но и лидерам нашего чемпионата. Смотрите, как они отгрузили шесть безответных мячей «Енисею» уже в первом тайме.
— Подведешь итоги сезона?
— Задачи, поставленные на сезон, мы выполнили, провели чемпионат и плей-офф ровно, достойно. Вспомните, как мы начинали — я уж не говорю об отсутствии возможности домашней ледовой подготовки: травмы, болезни нас преследовали уже с первых официальных встреч, по одному-два человека вылетало чуть ли не после каждого матча. В разгар сезона, помню, у нас однажды даже 11 человек не набралось на полноценную тренировку. С учетом всех этих обстоятельств нам за наше выступление не стыдно.
— Ты в свои 35 лет провел, на мой взгляд, один из лучших сезонов в карьере. Опять стал лучшим бомбардиром «Динамо», вел за собой, забивал решающие голы. И болячки, тьфу-тьфу, обходили тебя стороной — не считая небольшого простудного заболевания в конце первого этапа. Не капитанская ли повязка так повлияла?
— Соглашусь, сезон вышел для меня хорошим. Но это благодаря команде — мы все выкладывались в каждой игре, чувствовали ответственность и за себя, за коллектив, и за тех ребят, кто, по разным причинам, не мог помочь нам на льду. Ну и звание капитана, конечно, эту ответственность только увеличивало.
— Долго еще собираешься выступать на высоком уровне?
— Желание есть, мастерство, думаю, тоже при мне. Лишь бы обойтись без травм. О завершении карьеры пока не думаю. Все будет в первую очередь зависеть от здоровья.
То один из лидеров выпадет, то другой…
Здоровье, конечно, это единственное, что хочется Игорю Ларионову пожелать. Все остальное у него есть. В свои, повторюсь, 35 лет свеж, быстр, с потрясающим чутьем, прямо нюхом на чужие ворота. Из-за травмы Сергея Обухова четырехкратному чемпиону мира была доверена капитанская повязка, и со всеми своими обязанностями — и забивать, и пасовать, и вести за собой партнеров — воспитанник сыктывкарского хоккея и чемпион России в составе казанского «Динамо»-2011 справлялся на отлично. 30 мячей в 27 играх (из них 4 — в плей-офф) плюс 7 результативных передач — подтверждение сказанного.
Стабильность Ларионова восхищает. Год назад та же высокая планка — 29 голов плюс 7 передач в 26 играх. И это при том что после памятного столкновения с нападающим московского «Динамо» Никитой Ивановым Игорь был обвинен во всех грехах, дисквалифицирован и вплоть до окончания прошлого сезона вновь находил свою игру.
Как же все-таки не везет лидерам «Динамо-Казань»! Переживавший в сезоне 2018/19 какую уже по счету молодость 44-летний Сергей Обухов тогда рвал и метал — 13 мячей и 39(!) голевых пасов в 26 матчах. И нелепая травма в начале этого сезона. Спустя два месяца оправился, восстановился, но времени игрового получал очень мало. Когда выходил, сразу же встраивался в игру (опыт-то огромный), забил четыре гола (два из них в четвертьфинальной серии), но, естественно, удовлетворения от сезона у легенды нашего хоккея мало.
У Рамиля Ибрагимова все наоборот. При Сергее Фирсове в одиночку тянул жиденькую казанскую атаку, команда перед прошлым сезоном кадрово усилилась, пришел Хандаев, казалось бы, вообще крылья у доморощенного бомбардира расправятся… Но тяжелое повреждение, потерянная форма и в итоге всего шесть голов плюс две передачи в 22 встречах. В этом чемпионате Рамиль не только перезагрузил свою пушку, но и физически еще более окреп, а диапазон его действий заметно расширился — от действий на острие нападения до подчистки огрехов партнеров в своем радиусе. Забил, возможно, не так много — 18 мячей (плюс 5 пасов) в 27 играх, но проделал большой объем черновой работы. А о том, что, как и Ларионов, является, что называется, «бомбардиром от бога» напомнил всем в Кирове, когда пять раз поразил ворота «Родины»… Эх, не было бы у этих мастеров потерянных по не зависящим от них причинам сезонов!
Статистически «Динамо-Казань» выступило примерно так же, как и год назад. В сезоне-2018/2019 в 28 матчах 46 очков (о плей-офф мы уже говорили). 14 побед, 4 ничьих, 10 поражений, 129 мячей забито, 116 пропущено. И седьмое место в таблице.
Сейчас команда поднялась на две ступеньки, став пятой. Набрала 43 очка в 26 встречах — 13 побед, 4 ничьих, 9 поражений. Забили меньше — 96, но и в обороне действовали надежнее — 106 пропущенных мячей. Прогресс есть, но есть и препятствия на пути к пьедесталу. И одно из главных из них — отсутствие крытой домашней арены, позволяющей не только проводить матчи в непогоду в идеальных условиях, но и осуществлять на протяжении всего сезона полноценный тренировочный процесс. Эту тему мы затрагивали в разговорах почти со всеми собеседниками, в том числе и с главным тренером «Динамо».
Ильяс Хандаев: «Отсутствие крытой арены мешает нам прогрессировать»
— Ильяс Игоревич, задам тот же вопрос, что и вашему капитану: была возможность в Москве зацепиться за серию?
— Думаю, была. В первом ответном матче. Забей мы при счете 0:0 или 0:1, соперник бы раскрылся, пошел в атаку большими силами, и мы бы стали действовать на контратаках. Мы, в принципе, считаю, эту тактику неплохо в «Крылатском» применяли — во всяком случае, выглядели лучше «Енисея», который навалился на москвичей, с их быстрым нападением, с открытым забралом, и получил в итоге 9 мячей в свои ворота.
— Можно подвести предварительные итоги сезона?
— Главное — мы выросли как команда. Важнейший психологический момент — ребята уже готовы к победам. Да, по статистическим показателям, занятому месту, этот сезон и предыдущий можно сравнить, но игроки стали по-другому относиться к победам и поражениям.
— В межсезонье и по ходу чемпионата вы провели точечную селекцию. Новички — Евгений Корев, Егор Дашков, Дмитрий Савельев — пришлись ко двору?
— Без сомнения. Они нам очень помогли. Это игроки командные, отлично влились в коллектив. А главная причина этого — то, что все они оказались порядочными людьми, повторюсь, это крайне важно для того, чтобы сложилась настоящая команда.
— Вы второй год подряд уверенно попадаете в плей-офф, берете «свои» очки, одерживаете яркие и громкие победы, как в Иркутске в прошлом сезоне, над СКА-«Нефтяником», начинаете с побед серии плей-офф… Согласитесь, что для качественного скачка не хватает хорошего льда в арене под крышей?
— Попали в точку. Я первый сезон провожу с «Динамо» полноценно, начиная с предсезонной подготовки. Хорошо поработали на «Волга-Спорт-Арене» в Ульяновске, выполнили весь объем ледовой работы. И на этом багаже удачно вкатились в сезон. А ближе к Новому году багаж кончился, мы подсели, пошли неудачные игры. Нам, соответственно, приходится в идеальных условиях готовиться летом — в начале осени на весь сезон, а наши соперники — «Динамо», СКА-«Нефтяник», «Волга», «Енисей», «Кузбасс», со следующего сезона и «Байкал-Энергия» — могут поддерживать форму на протяжении всего сезона, и не только поддерживать, но и прогрессировать по ходу чемпионата, так как у них крытые площадки. У нас нет такой возможности, мы заведомо уступаем конкурентам.
— Вы входите в тренерский штаб национальной сборной, которой скоро в Иркутске предстоит отстаивать звание чемпионов мира. Хочется пожелать вам, Павлу Францу и команде успеха и спросить — увидим мы в форме сборной России кого-нибудь из казанского «Динамо»?
— Кандидатом в сборную России является Егор Дашков. Но ему, как и всем, предстоит поработать, чтобы из кандидата стать полноправным игроком команды.
Егор Дашков: «Могли бы сыграть и лучше, не останавливаться на стадии четвертьфинала»
Увы, Дашкову и Хандаеву — помощнику Павла Франца по тренерскому штабу — не доведется принять участие в чемпионате мира. Турнир перенесен из-за «чумы ХХI века», которая вносит все больше корректив во все сферы жизни общества, в том числе в спорт. Но мобильный и техничный 22-летний полузащитник «Динамо», которого по ходу сезона пригласил в Казань его наставник по студенческой сборной Ильяс Хандаев, первый сезон в новом для себя клубе, без сомнения, должен занести себе в актив — с 10 голами и 20 передачами он стал одним из ключевых игроков казанской команды.
— Егор, как оценишь сезон для себя и для команды?
— В целом неплохо, но можно было бы сыграть и лучше, не останавливаться на стадии четвертьфинала.
— Не считаешь ли ты, что команда не может совершить качественный скачок из-за отсутствия крытого льда? Вы на открытых полях всех, включая чемпиона, обыгрываете, а на весь матч под крышей вас не хватает.
— Никто ведь не будет разбирать крытые арены, верно? Трудно говорить, что было бы, если бы все играли на свежем воздухе. Скорее всем клубам пора уже обзавестись хоккейными дворцами под крышей — за таким аренами будущее. Хотя главное все же не это — у Хабаровска, Красноярска, московского «Динамо», «Водника» подбор игроков лучше, поэтому они и выигрывают.
Что касается последних отрезков матчей в Красноярске, «Крылатском», Хабаровске, когда мы подседаем и пропускаем, то сказывается очень большая нагрузка, которая весь матч против этих остроатакующих команд ложится на нашу оборону. Последние минуты — это всегда борьба. Борьба класса и характера. В характере мы не уступаем, а вот в классе… Сказывается мастерство отдельно взятых игроков — у лидеров российских топ-клубов оно выше, чем у наших.
— Вместе с вашим главным тренером и Сергеем Обуховым ты стал участником «Балабол-шоу», автором которого является рижский блогер. Как тебе, понравилось?
— Здорово, что про наш не самый популярный спорт делают такие живые передачи. Пусть их будет больше, пусть хоккей с мячом станет более популярным.
— Ты остаешься в «Динамо» на следующий сезон?
— Пока еще разговора не было.
Данияр Самигуллин: «Непривычно играть под крышей при 12 градусах тепла»
Вот уж кто точно в команде останется и за кем будущее казанского «Динамо», так это Данияр Самигуллин. 21-летний рослый защитник стал единственным собственным воспитанником «последней волны», который из почти десятка хоккеистов команды Высшей лиги «Динамо-Казань-2» (включая чемпиона Универсиады Владислава Веселова) не просто затыкал бреши в составе первой команды, но и стал твердым игроком основы, проведя за «ДК» почти все матчи и показав не по годам зрелую игру. На счету Данияра, кстати, и дебютный мяч в Суперлиге:
— Мне очень приятно, что оказался в команде, о которой мечтал. Очень рад, что главный тренер мне доверяет, всегда стараюсь выполнять тренерскую установку.
— Как тебе дался переход во взрослый хоккей? Как чувствуешь себя в Суперлиге после Высшей лиги?
— Здесь другие скорости, более тактическая игра. Чтобы освоиться, мне очень помогают более опытные партнеры, чувствую их доверие.
— А атаку поддерживать Ильяс Игоревич тебе разрешает?
— Нет, действую строго по позиции. И в обороне работы хватает.
— Каков стиль «Динамо», на твой взгляд? Больше оборонительный?
— Пожалуй, лучше всего нам удается игра на контратаках.
— В Москве могли зацепиться?
— Считаю, да, играли неплохо, особенно в первых таймах. Но в «Крылатском» очень тяжело — душно было, температура +12. Непривычно играть при таком температурном режиме. Но, повторюсь, шансы были.
Виталий Тимуца: «Открывать Татарстан для русского хоккея мы начнем с Чистополя»
Разговор с президентом федерации хоккея с мячом РТ коснулся, естественно, не только игры главной команды республики, но и развития русского хоккея в столице Татарстана и регионе:
— Мне кажется, у нас за два последних года наметился хороший тренд. В прошлом году впервые за пять сезонов вышли в плей-офф, хорошо провели первый матч против московских одноклубников. Сейчас выступили стабильнее — заняли в чемпионате уже не седьмое, а пятое место — и оказали еще более упорное сопротивление тому же сопернику. Несмотря на то, что с начала сезона вылетел наш основной игрок Обухов, его партнеры хорошо себя проявили — и Ларионов с Ибрагимовым, и отлично влившийся в команду Дашков, и еще один новичок Корев, и другие. Как результат — более высокое место, и с подопечными Иванушкина бились.
Да, пока уровень мастерства наших хоккеистов не позволяет играть на равных с «большой четверкой», но поступательное движение есть, и связано оно, на мой взгляд, с работой главного тренера. Ильяс Хандаев очень эмоционален, влюблен в хоккей, обладает лидерскими качествами и зажигает ребят с целью построить настоящую дружную команду со стабильной игрой. И многое на этом пути ему уже удалось сделать.
И вот результаты. Болельщиков на матчи «ДК» стало ходить больше, в двух проведенных нами любительских турнирах участвовало уже не четыре команды, как в прошлом году, а шесть. Провели юношеский турнир. Возобновили проведение соревнований памяти руководителя Советского района Альберта Камалеева, так много сделавшего для развития нашего вида спорта и команды в Дербышках. Этот турнир проведем и под конец 2020 года. Провели региональный турнир федеральных соревнований среди молодежи. Шаги, может, и небольшие, но, мне кажется, мы сработали в направлении популяризации русского хоккея в этом сезоне лучше, чем год назад.
— Это в Казани. А в республике что-то намечено сделать?
— «Открывать» Татарстан в хоккейном плане в следующем сезоне начнем в Чистополе. В этом городе есть история, связанная с хоккеем с мячом, оттуда родом и там постигал азы игры знаменитый вратарь Вячеслав Рябов, спортивный директор «Старта» и президент федерации хоккея с мячом Нижегородской области, наконец, глава Чистопольского района сам когда-то был динамовцем.
— Что скажете о перспективах строительства крытой арены для бенди в Казани?
— Проблема такая, бесспорно, существует, и давно. Хоккей меняется, кто-то имеет закрытые дворцы, мы же относимся к тем, кто тренируется и принимает соперников на открытом катке. Мы даже СКА-«Нефтяник» обыграли в том числе и потому, что они тренируются и играют в идеальных условиях роскошной «Арены Ерофей».
Пока мы не будем играть и тренироваться под крышей, в первую тройку никогда не попадем. Это прекрасно понимают и руководство «Динамо», и спортивные руководители республики. Мы идем по этому пути, обсуждаем варианты. Это обязательно случится, но когда, пока не знаю. А пока будем проваливать вторые таймы на домашних аренах грандов, потому что там другой лед, другие скорости, другие стандарты хоккея.
— Конкретики пока в этом вопросе нет?
— Прорабатываются варианты либо перекрытия действующего стадиона, либо строительства нового под крышей. Вопрос стоит о бюджете, об участии республики в строительстве. Будет крытый дворец — будем проводить соревнования не только российского, но и международного уровня. Как юношеские, так и взрослые. Бендийная классика на свежем воздухе — это здорово, но весь хоккейный мир идет в направлении игры на идеальном льду, в комфортных для зрителей условиях. И возьмите детские, юношеские первенства России — их выигрывают команды тех городов, где есть закрытые арены и молодежь в спортшколах может тренироваться и играть круглый год, а не по три-четыре месяца, как у нас. Мы обязательно пройдем этот путь.
Салават Гайсин: «Пока не начнется строительство крытой арены, мы Хандаева никуда не отпустим»
На торжественной части, предшествовавшей праздничному обеду для хоккеистов, тренеров, сотрудников клуба и их прекрасных половин, своих героев обрели награды. Республиканская федерация хоккея наградила Игоря Ларионова как самого результативного игрока команды в сезоне, Егора Дашкова как самого результативного новичка и Лилию Ибрагимову за судейство на женском чемпионате мира. Звание «Почетный динамовец РТ» было присвоено хавбекам Олегу Рязанову, Алексею Веселову, Егору Дашкову. Ларионов и Самигуллин были награждены ценными подарками — наручными часами с символикой ФСО «Динамо» РТ. Ильяс Хандаев и его подопечные Александр Темников, Игорь Батманов, Егор Дашков, Евгений Корев, Артем Платонов получили из рук первого заместителя председателя совета ФСО «Динамо» РТ Салавата Гайсина памятные медали общества «Динамо» РТ. И даже ваш корреспондент получил из рук куратора команды специальный приз. Куратор «ДК», в частности, отметил:
— Несмотря на все свалившиеся на команду проблемы — и трудности с проведением ледовой подготовки к сезону, и травмы, и заболевания, вы оказались в одной компании с московским «Динамо», «Енисеем», другими ведущими клубами страны. Ваша команда сыграла на пределе, показала максимально возможный для этого состава результат. Но это спорт — кто-то побеждает, кто-то проигрывает, но выше определенного уровня мастерства тоже не прыгнешь.
Хотелось бы сказать спасибо нашему замечательному тренеру Ильясу Хандаеву, который создал коллектив единомышленников. Особо это проявилось в таких играх, как с армейцами Хабаровска, когда все ребята мобилизовались и одержали победу над чемпионом, происходило это и в других матчах. Когда ведущих хоккеистов накрывали травмы, до семи человек привлекалось из второй команды, и я этому очень радовался. Правда, закрепился в основном составе один Самигуллин, и, хотя не принято кого-то выделять, я хотел бы Данияра похвалить и пожелать ему удачи!
Я человек не злопамятный, но даже в такой день хотел бы высказать определенные претензии. Мы договорились, что наш единственный из команды победитель Универсиады Влад Веселов станет лицом команды, а в итоге он… вообще не играл. Это неправильно. Для популяризации мало раскрученного хоккея с мячом он отличный кандидат — молодой, перспективный, чемпион первого в истории студенческого турнира такого уровня по бенди…
Мы должны быть коллективом единомышленников не только на поле. Нам это надо, чтобы добиться того, чтобы в Дербышках построили полноценный крытый манеж, чтобы дети и юноши занимались хоккеем не по три месяца в году, а на протяжении всего сезона. А у нас остаются вопросы… по работе школы, пусть она муниципальная, не совсем наша, но ее работа подточена ведь под динамовскую команду… А какие результаты показала в первенстве Высшей лиги вторая команда? Очень плохие, на самых последних местах… Вы же все профессионалы, в том числе и те, кто тренирует вторую команду.
В такой день не буду больше о тревожных моментах. Еще раз, ребята, спасибо вам большое за игру и результаты, которые вы показали. Они нас, руководство, удовлетворяют. «Динамо-Казань» поставленную на сезон задачу выполнило, все, в той или иной степени, внесли свой вклад.
Мы разговаривали с Ильясом Игоревичем. Мы, руководство «Динамо», клуба хотим, чтобы он остался. Во всяком случае, пока здесь не начнется строительство, никуда его не отпустим… А потом, когда здесь построят крытую арену, вернем его обратно (смеется).
Альберт Салихов: «На третий год московское «Динамо» вы пройдете»
Поздравил команду с достойно проведенным сезоном и председатель комитета по физкультуре и спорту исполкома Казани. Альберту Салихову и команда, и руководство клуба, и все больные места казанского хоккея с мячом хорошо знакомы — ранее он работал директором СОК «Ракета».
— Я люблю хоккей с мячом, люблю и знаю эту команду, приезжаю, и не только по работе, на каждый матч и рад вас приветствовать, — сказал Салихов. — В плей-офф вы второй год попадаете на московское «Динамо». Тяжело с ними играть, особенно в гостях, но можно, и вы это показываете. Как говорят, обещанного три года ждут, и верю, что если одноклубники вновь попадутся вам на дороге к пьедесталу, вы их на третий раз пройдете.
Мы принимаем критику в отношении работы детской школы. Учтем в дальнейшей работе. И вообще, хочу сказать, один в поле, как известно, не воин. Мы будем поддерживать команду, она не останется без заботы со стороны республиканского совета общества «Динамо» — на последнем вашем матче присутствовал и Асгат Ахметович Сафаров — и, уверен, совместными усилиям мы добьемся общих целей, и прежде всего новых побед. Хорошего вам отдыха и удачи в новом сезоне!
В финальном матче за звание чемпиона России 21 марта в Кемерово сыграют СКА-«Нефтяник» и «Динамо» (Москва).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым