В отпуск со спокойной душой: «Динамо-Казань» подвело итоги сезона

В эту пятницу руководители, тренерский штаб и игроки казанского «Динамо» в неформальной обстановке подвели итоги выступления команды в 28-м чемпионате Суперлиги по хоккею с мячом. Среди приглашенных (и даже награжденных) был и корреспондент «Реального времени».

В плей-офф выглядели лучше, чем год назад



Второй сезон, который команда по русскому хоккею проводит под руководством Ильяса Хандаева, она уверенно проходит дистанцию регулярного чемпионата, досрочно решает главную задачу по выходу в плей-офф и останавливается на четвертьфинальном барьере в лице московского «Динамо» (в котором наставник казанцев начинал свой тренерский путь). В обоих случаях первые поединки серии на родном открытом стадионе «Ракета» подопечные Хандаева выигрывают, а под крышей «Крылатского» мало что могут противопоставить играющим в самый быстрый хоккей в лиге хозяевам. Но на этом аналогии, пожалуй, кончаются.

Если год назад в такие же предпраздничные мартовские дни москвичи в первом ответном поединке просто размазали гостей по льду — 12:2 — и добили на следующий день, то на этот раз, приехав в столицу в ослабленном составе, наши земляки попытались дать сопернику настоящий бой и зацепиться за результат. Если 6 марта далеко не все получилось (2:5, причем Ларионов и Обухов отличились в самом конце поединка при счете 0:5), то на следующий день, играя с очень короткой скамейкой (всего двое запасных игроков), казанцы показали добротную оборону, хорошую реализацию стандартов (все три гола — два Ларионова и Обухова — были забиты ими с угловых) и неуступчивость — проигрывали по ходу большей части игры всего два мяча (1:3, 2:4, 3:5), хотя в итоге разрыв оказался большим — 3:7.

Но все равно можно сказать, что в целом задачу по сдерживанию реактивного московского нападения наши динамовцы выполнили — что это за атака, уже в следующем раунде испытал на себе победитель «регулярки» «Енисей», который был буквально вынесен подопечными Евгения Иванушкина — 1:9 в Москве и 2:6 в Красноярске.

А предшествовала встречам двух динамовских команд в «Крылатском» огненная сшибка в Дербышках, развязка в которой, как в хорошем детективе, наступила в самом конце — на 89-й минуте, когда Игорь Ларионов на лету поймал дальний верховой заброс от Дмитрия Савельева, с висящим на спине защитником прошел параллельным воротам курсом, обыграл опытнейшего голкипера Рейна и поставил победную точку — 4:3!

В целом задачу по сдерживанию реактивного московского нападения наши динамовцы выполнили. Фото dynamo-kazan.ru

Игорь Ларионов: «Оставалось только добежать до ворот и забить»

С вопроса об этом чудо-голе началась наша беседа с капитаном и лучшим бомбардиром «Динамо-Казань» двух последних сезонов. Состоялась она уже после завершения серии, поэтому я спросил Игоря, как хорошо помнит он этот решающий мяч.

— Большая заслуга в этом голе Димы Савельева, — ответил Ларионов. — Он перехватил мяч и закинул мне на большое расстояние. Оставалось только добежать до ворот и забить.

— Игорь, как считаешь, был у вашей команды шанс выиграть хотя бы одну встречу в Москве и выйти в полуфинал?

— Очень сложно было бы это сделать. Мы потеряли двоих игроков (Корева с Артюшиным) после домашнего матча, двоих после первой встречи в «Крылатском» (Тюко и Хрустова), на замену, не считая вратаря, у нас могли выйти два человека. Соперник постоянно поддерживал высокий темп, менял по три-четыре хоккеиста, чтобы освежать атаку. В «Крылатском» с хозяевами не то что нам тягаться тяжело, но и лидерам нашего чемпионата. Смотрите, как они отгрузили шесть безответных мячей «Енисею» уже в первом тайме.

— Подведешь итоги сезона?

— Задачи, поставленные на сезон, мы выполнили, провели чемпионат и плей-офф ровно, достойно. Вспомните, как мы начинали — я уж не говорю об отсутствии возможности домашней ледовой подготовки: травмы, болезни нас преследовали уже с первых официальных встреч, по одному-два человека вылетало чуть ли не после каждого матча. В разгар сезона, помню, у нас однажды даже 11 человек не набралось на полноценную тренировку. С учетом всех этих обстоятельств нам за наше выступление не стыдно.

Игорь Ларионов: «Задачи, поставленные на сезон, мы выполнили, провели чемпионат и плей-офф ровно, достойно». Фото Рината Назметдинова

— Ты в свои 35 лет провел, на мой взгляд, один из лучших сезонов в карьере. Опять стал лучшим бомбардиром «Динамо», вел за собой, забивал решающие голы. И болячки, тьфу-тьфу, обходили тебя стороной — не считая небольшого простудного заболевания в конце первого этапа. Не капитанская ли повязка так повлияла?

— Соглашусь, сезон вышел для меня хорошим. Но это благодаря команде — мы все выкладывались в каждой игре, чувствовали ответственность и за себя, за коллектив, и за тех ребят, кто, по разным причинам, не мог помочь нам на льду. Ну и звание капитана, конечно, эту ответственность только увеличивало.

— Долго еще собираешься выступать на высоком уровне?

— Желание есть, мастерство, думаю, тоже при мне. Лишь бы обойтись без травм. О завершении карьеры пока не думаю. Все будет в первую очередь зависеть от здоровья.

То один из лидеров выпадет, то другой…

Здоровье, конечно, это единственное, что хочется Игорю Ларионову пожелать. Все остальное у него есть. В свои, повторюсь, 35 лет свеж, быстр, с потрясающим чутьем, прямо нюхом на чужие ворота. Из-за травмы Сергея Обухова четырехкратному чемпиону мира была доверена капитанская повязка, и со всеми своими обязанностями — и забивать, и пасовать, и вести за собой партнеров — воспитанник сыктывкарского хоккея и чемпион России в составе казанского «Динамо»-2011 справлялся на отлично. 30 мячей в 27 играх (из них 4 — в плей-офф) плюс 7 результативных передач — подтверждение сказанного.

Стабильность Ларионова восхищает. Год назад та же высокая планка — 29 голов плюс 7 передач в 26 играх. И это при том что после памятного столкновения с нападающим московского «Динамо» Никитой Ивановым Игорь был обвинен во всех грехах, дисквалифицирован и вплоть до окончания прошлого сезона вновь находил свою игру.

Как же все-таки не везет лидерам «Динамо-Казань»! Переживавший в сезоне 2018/19 какую уже по счету молодость 44-летний Сергей Обухов тогда рвал и метал — 13 мячей и 39(!) голевых пасов в 26 матчах. И нелепая травма в начале этого сезона. Спустя два месяца оправился, восстановился, но времени игрового получал очень мало. Когда выходил, сразу же встраивался в игру (опыт-то огромный), забил четыре гола (два из них в четвертьфинальной серии), но, естественно, удовлетворения от сезона у легенды нашего хоккея мало.

У Рамиля Ибрагимова все наоборот. При Сергее Фирсове в одиночку тянул жиденькую казанскую атаку, команда перед прошлым сезоном кадрово усилилась, пришел Хандаев, казалось бы, вообще крылья у доморощенного бомбардира расправятся… Но тяжелое повреждение, потерянная форма и в итоге всего шесть голов плюс две передачи в 22 встречах. В этом чемпионате Рамиль не только перезагрузил свою пушку, но и физически еще более окреп, а диапазон его действий заметно расширился — от действий на острие нападения до подчистки огрехов партнеров в своем радиусе. Забил, возможно, не так много — 18 мячей (плюс 5 пасов) в 27 играх, но проделал большой объем черновой работы. А о том, что, как и Ларионов, является, что называется, «бомбардиром от бога» напомнил всем в Кирове, когда пять раз поразил ворота «Родины»… Эх, не было бы у этих мастеров потерянных по не зависящим от них причинам сезонов!

В этом чемпионате Рамиль Ибрагимов физически еще более окреп, а диапазон его действий заметно расширился. Фото dynamo-kazan.ru

Статистически «Динамо-Казань» выступило примерно так же, как и год назад. В сезоне-2018/2019 в 28 матчах 46 очков (о плей-офф мы уже говорили). 14 побед, 4 ничьих, 10 поражений, 129 мячей забито, 116 пропущено. И седьмое место в таблице.

Сейчас команда поднялась на две ступеньки, став пятой. Набрала 43 очка в 26 встречах — 13 побед, 4 ничьих, 9 поражений. Забили меньше — 96, но и в обороне действовали надежнее — 106 пропущенных мячей. Прогресс есть, но есть и препятствия на пути к пьедесталу. И одно из главных из них — отсутствие крытой домашней арены, позволяющей не только проводить матчи в непогоду в идеальных условиях, но и осуществлять на протяжении всего сезона полноценный тренировочный процесс. Эту тему мы затрагивали в разговорах почти со всеми собеседниками, в том числе и с главным тренером «Динамо».

Ильяс Хандаев: «Отсутствие крытой арены мешает нам прогрессировать»

— Ильяс Игоревич, задам тот же вопрос, что и вашему капитану: была возможность в Москве зацепиться за серию?

— Думаю, была. В первом ответном матче. Забей мы при счете 0:0 или 0:1, соперник бы раскрылся, пошел в атаку большими силами, и мы бы стали действовать на контратаках. Мы, в принципе, считаю, эту тактику неплохо в «Крылатском» применяли — во всяком случае, выглядели лучше «Енисея», который навалился на москвичей, с их быстрым нападением, с открытым забралом, и получил в итоге 9 мячей в свои ворота.

— Можно подвести предварительные итоги сезона?

— Главное — мы выросли как команда. Важнейший психологический момент — ребята уже готовы к победам. Да, по статистическим показателям, занятому месту, этот сезон и предыдущий можно сравнить, но игроки стали по-другому относиться к победам и поражениям.

— В межсезонье и по ходу чемпионата вы провели точечную селекцию. Новички — Евгений Корев, Егор Дашков, Дмитрий Савельев — пришлись ко двору?

— Без сомнения. Они нам очень помогли. Это игроки командные, отлично влились в коллектив. А главная причина этого — то, что все они оказались порядочными людьми, повторюсь, это крайне важно для того, чтобы сложилась настоящая команда.

Ильяс Хандаев: «Главное — мы выросли как команда. Важнейший психологический момент — ребята уже готовы к победам». Фото dynamo-kazan.ru

— Вы второй год подряд уверенно попадаете в плей-офф, берете «свои» очки, одерживаете яркие и громкие победы, как в Иркутске в прошлом сезоне, над СКА-«Нефтяником», начинаете с побед серии плей-офф… Согласитесь, что для качественного скачка не хватает хорошего льда в арене под крышей?

— Попали в точку. Я первый сезон провожу с «Динамо» полноценно, начиная с предсезонной подготовки. Хорошо поработали на «Волга-Спорт-Арене» в Ульяновске, выполнили весь объем ледовой работы. И на этом багаже удачно вкатились в сезон. А ближе к Новому году багаж кончился, мы подсели, пошли неудачные игры. Нам, соответственно, приходится в идеальных условиях готовиться летом — в начале осени на весь сезон, а наши соперники — «Динамо», СКА-«Нефтяник», «Волга», «Енисей», «Кузбасс», со следующего сезона и «Байкал-Энергия» — могут поддерживать форму на протяжении всего сезона, и не только поддерживать, но и прогрессировать по ходу чемпионата, так как у них крытые площадки. У нас нет такой возможности, мы заведомо уступаем конкурентам.

— Вы входите в тренерский штаб национальной сборной, которой скоро в Иркутске предстоит отстаивать звание чемпионов мира. Хочется пожелать вам, Павлу Францу и команде успеха и спросить — увидим мы в форме сборной России кого-нибудь из казанского «Динамо»?

— Кандидатом в сборную России является Егор Дашков. Но ему, как и всем, предстоит поработать, чтобы из кандидата стать полноправным игроком команды.

Егор Дашков: «Могли бы сыграть и лучше, не останавливаться на стадии четвертьфинала»

Увы, Дашкову и Хандаеву — помощнику Павла Франца по тренерскому штабу — не доведется принять участие в чемпионате мира. Турнир перенесен из-за «чумы ХХI века», которая вносит все больше корректив во все сферы жизни общества, в том числе в спорт. Но мобильный и техничный 22-летний полузащитник «Динамо», которого по ходу сезона пригласил в Казань его наставник по студенческой сборной Ильяс Хандаев, первый сезон в новом для себя клубе, без сомнения, должен занести себе в актив — с 10 голами и 20 передачами он стал одним из ключевых игроков казанской команды.

— Егор, как оценишь сезон для себя и для команды?

— В целом неплохо, но можно было бы сыграть и лучше, не останавливаться на стадии четвертьфинала.

Егор Дашков первый сезон в новом для себя клубе, без сомнения, должен занести себе в актив — с 10 голами и 20 передачами он стал одним из ключевых игроков казанской команды. Фото Рината Назметдинова

— Не считаешь ли ты, что команда не может совершить качественный скачок из-за отсутствия крытого льда? Вы на открытых полях всех, включая чемпиона, обыгрываете, а на весь матч под крышей вас не хватает.

— Никто ведь не будет разбирать крытые арены, верно? Трудно говорить, что было бы, если бы все играли на свежем воздухе. Скорее всем клубам пора уже обзавестись хоккейными дворцами под крышей — за таким аренами будущее. Хотя главное все же не это — у Хабаровска, Красноярска, московского «Динамо», «Водника» подбор игроков лучше, поэтому они и выигрывают.

Что касается последних отрезков матчей в Красноярске, «Крылатском», Хабаровске, когда мы подседаем и пропускаем, то сказывается очень большая нагрузка, которая весь матч против этих остроатакующих команд ложится на нашу оборону. Последние минуты — это всегда борьба. Борьба класса и характера. В характере мы не уступаем, а вот в классе… Сказывается мастерство отдельно взятых игроков — у лидеров российских топ-клубов оно выше, чем у наших.

— Вместе с вашим главным тренером и Сергеем Обуховым ты стал участником «Балабол-шоу», автором которого является рижский блогер. Как тебе, понравилось?

— Здорово, что про наш не самый популярный спорт делают такие живые передачи. Пусть их будет больше, пусть хоккей с мячом станет более популярным.

— Ты остаешься в «Динамо» на следующий сезон?

— Пока еще разговора не было.

Данияр Самигуллин: «Непривычно играть под крышей при 12 градусах тепла»

Вот уж кто точно в команде останется и за кем будущее казанского «Динамо», так это Данияр Самигуллин. 21-летний рослый защитник стал единственным собственным воспитанником «последней волны», который из почти десятка хоккеистов команды Высшей лиги «Динамо-Казань-2» (включая чемпиона Универсиады Владислава Веселова) не просто затыкал бреши в составе первой команды, но и стал твердым игроком основы, проведя за «ДК» почти все матчи и показав не по годам зрелую игру. На счету Данияра, кстати, и дебютный мяч в Суперлиге:

— Мне очень приятно, что оказался в команде, о которой мечтал. Очень рад, что главный тренер мне доверяет, всегда стараюсь выполнять тренерскую установку.

— Как тебе дался переход во взрослый хоккей? Как чувствуешь себя в Суперлиге после Высшей лиги?

— Здесь другие скорости, более тактическая игра. Чтобы освоиться, мне очень помогают более опытные партнеры, чувствую их доверие.

Данияр Самигуллин: «Мне очень приятно, что оказался в команде, о которой мечтал». Фото Рината Назметдинова

— А атаку поддерживать Ильяс Игоревич тебе разрешает?

— Нет, действую строго по позиции. И в обороне работы хватает.

— Каков стиль «Динамо», на твой взгляд? Больше оборонительный?

— Пожалуй, лучше всего нам удается игра на контратаках.

— В Москве могли зацепиться?

— Считаю, да, играли неплохо, особенно в первых таймах. Но в «Крылатском» очень тяжело — душно было, температура +12. Непривычно играть при таком температурном режиме. Но, повторюсь, шансы были.

Виталий Тимуца: «Открывать Татарстан для русского хоккея мы начнем с Чистополя»

Разговор с президентом федерации хоккея с мячом РТ коснулся, естественно, не только игры главной команды республики, но и развития русского хоккея в столице Татарстана и регионе:

— Мне кажется, у нас за два последних года наметился хороший тренд. В прошлом году впервые за пять сезонов вышли в плей-офф, хорошо провели первый матч против московских одноклубников. Сейчас выступили стабильнее — заняли в чемпионате уже не седьмое, а пятое место — и оказали еще более упорное сопротивление тому же сопернику. Несмотря на то, что с начала сезона вылетел наш основной игрок Обухов, его партнеры хорошо себя проявили — и Ларионов с Ибрагимовым, и отлично влившийся в команду Дашков, и еще один новичок Корев, и другие. Как результат — более высокое место, и с подопечными Иванушкина бились.

Да, пока уровень мастерства наших хоккеистов не позволяет играть на равных с «большой четверкой», но поступательное движение есть, и связано оно, на мой взгляд, с работой главного тренера. Ильяс Хандаев очень эмоционален, влюблен в хоккей, обладает лидерскими качествами и зажигает ребят с целью построить настоящую дружную команду со стабильной игрой. И многое на этом пути ему уже удалось сделать.

И вот результаты. Болельщиков на матчи «ДК» стало ходить больше, в двух проведенных нами любительских турнирах участвовало уже не четыре команды, как в прошлом году, а шесть. Провели юношеский турнир. Возобновили проведение соревнований памяти руководителя Советского района Альберта Камалеева, так много сделавшего для развития нашего вида спорта и команды в Дербышках. Этот турнир проведем и под конец 2020 года. Провели региональный турнир федеральных соревнований среди молодежи. Шаги, может, и небольшие, но, мне кажется, мы сработали в направлении популяризации русского хоккея в этом сезоне лучше, чем год назад.

Виталий Тимуца: «Да, пока уровень мастерства наших хоккеистов не позволяет играть на равных с «большой четверкой», но поступательное движение есть, и связано оно, на мой взгляд, с работой главного тренера». Фото Рината Назметдинов

— Это в Казани. А в республике что-то намечено сделать?

— «Открывать» Татарстан в хоккейном плане в следующем сезоне начнем в Чистополе. В этом городе есть история, связанная с хоккеем с мячом, оттуда родом и там постигал азы игры знаменитый вратарь Вячеслав Рябов, спортивный директор «Старта» и президент федерации хоккея с мячом Нижегородской области, наконец, глава Чистопольского района сам когда-то был динамовцем.

— Что скажете о перспективах строительства крытой арены для бенди в Казани?

— Проблема такая, бесспорно, существует, и давно. Хоккей меняется, кто-то имеет закрытые дворцы, мы же относимся к тем, кто тренируется и принимает соперников на открытом катке. Мы даже СКА-«Нефтяник» обыграли в том числе и потому, что они тренируются и играют в идеальных условиях роскошной «Арены Ерофей».

Пока мы не будем играть и тренироваться под крышей, в первую тройку никогда не попадем. Это прекрасно понимают и руководство «Динамо», и спортивные руководители республики. Мы идем по этому пути, обсуждаем варианты. Это обязательно случится, но когда, пока не знаю. А пока будем проваливать вторые таймы на домашних аренах грандов, потому что там другой лед, другие скорости, другие стандарты хоккея.

— Конкретики пока в этом вопросе нет?

— Прорабатываются варианты либо перекрытия действующего стадиона, либо строительства нового под крышей. Вопрос стоит о бюджете, об участии республики в строительстве. Будет крытый дворец — будем проводить соревнования не только российского, но и международного уровня. Как юношеские, так и взрослые. Бендийная классика на свежем воздухе — это здорово, но весь хоккейный мир идет в направлении игры на идеальном льду, в комфортных для зрителей условиях. И возьмите детские, юношеские первенства России — их выигрывают команды тех городов, где есть закрытые арены и молодежь в спортшколах может тренироваться и играть круглый год, а не по три-четыре месяца, как у нас. Мы обязательно пройдем этот путь.

Салават Гайсин: «Пока не начнется строительство крытой арены, мы Хандаева никуда не отпустим»

На торжественной части, предшествовавшей праздничному обеду для хоккеистов, тренеров, сотрудников клуба и их прекрасных половин, своих героев обрели награды. Республиканская федерация хоккея наградила Игоря Ларионова как самого результативного игрока команды в сезоне, Егора Дашкова как самого результативного новичка и Лилию Ибрагимову за судейство на женском чемпионате мира. Звание «Почетный динамовец РТ» было присвоено хавбекам Олегу Рязанову, Алексею Веселову, Егору Дашкову. Ларионов и Самигуллин были награждены ценными подарками — наручными часами с символикой ФСО «Динамо» РТ. Ильяс Хандаев и его подопечные Александр Темников, Игорь Батманов, Егор Дашков, Евгений Корев, Артем Платонов получили из рук первого заместителя председателя совета ФСО «Динамо» РТ Салавата Гайсина памятные медали общества «Динамо» РТ. И даже ваш корреспондент получил из рук куратора команды специальный приз. Куратор «ДК», в частности, отметил:

— Несмотря на все свалившиеся на команду проблемы — и трудности с проведением ледовой подготовки к сезону, и травмы, и заболевания, вы оказались в одной компании с московским «Динамо», «Енисеем», другими ведущими клубами страны. Ваша команда сыграла на пределе, показала максимально возможный для этого состава результат. Но это спорт — кто-то побеждает, кто-то проигрывает, но выше определенного уровня мастерства тоже не прыгнешь.

Салават Гайсин: «Мы должны быть коллективом единомышленников не только на поле». Фото Рината Назметдинова

Хотелось бы сказать спасибо нашему замечательному тренеру Ильясу Хандаеву, который создал коллектив единомышленников. Особо это проявилось в таких играх, как с армейцами Хабаровска, когда все ребята мобилизовались и одержали победу над чемпионом, происходило это и в других матчах. Когда ведущих хоккеистов накрывали травмы, до семи человек привлекалось из второй команды, и я этому очень радовался. Правда, закрепился в основном составе один Самигуллин, и, хотя не принято кого-то выделять, я хотел бы Данияра похвалить и пожелать ему удачи!

Я человек не злопамятный, но даже в такой день хотел бы высказать определенные претензии. Мы договорились, что наш единственный из команды победитель Универсиады Влад Веселов станет лицом команды, а в итоге он… вообще не играл. Это неправильно. Для популяризации мало раскрученного хоккея с мячом он отличный кандидат — молодой, перспективный, чемпион первого в истории студенческого турнира такого уровня по бенди…

Мы должны быть коллективом единомышленников не только на поле. Нам это надо, чтобы добиться того, чтобы в Дербышках построили полноценный крытый манеж, чтобы дети и юноши занимались хоккеем не по три месяца в году, а на протяжении всего сезона. А у нас остаются вопросы… по работе школы, пусть она муниципальная, не совсем наша, но ее работа подточена ведь под динамовскую команду… А какие результаты показала в первенстве Высшей лиги вторая команда? Очень плохие, на самых последних местах… Вы же все профессионалы, в том числе и те, кто тренирует вторую команду.

В такой день не буду больше о тревожных моментах. Еще раз, ребята, спасибо вам большое за игру и результаты, которые вы показали. Они нас, руководство, удовлетворяют. «Динамо-Казань» поставленную на сезон задачу выполнило, все, в той или иной степени, внесли свой вклад.

Мы разговаривали с Ильясом Игоревичем. Мы, руководство «Динамо», клуба хотим, чтобы он остался. Во всяком случае, пока здесь не начнется строительство, никуда его не отпустим… А потом, когда здесь построят крытую арену, вернем его обратно (смеется).

Альберт Салихов: «На третий год московское «Динамо» вы пройдете»

Альберту Салихову и команда, и руководство клуба, и все больные места казанского хоккея с мячом хорошо знакомы — ранее он работал директором СОК «Ракета». Фото Рината Назметдинова

Поздравил команду с достойно проведенным сезоном и председатель комитета по физкультуре и спорту исполкома Казани. Альберту Салихову и команда, и руководство клуба, и все больные места казанского хоккея с мячом хорошо знакомы — ранее он работал директором СОК «Ракета».

— Я люблю хоккей с мячом, люблю и знаю эту команду, приезжаю, и не только по работе, на каждый матч и рад вас приветствовать, — сказал Салихов. — В плей-офф вы второй год попадаете на московское «Динамо». Тяжело с ними играть, особенно в гостях, но можно, и вы это показываете. Как говорят, обещанного три года ждут, и верю, что если одноклубники вновь попадутся вам на дороге к пьедесталу, вы их на третий раз пройдете.

Мы принимаем критику в отношении работы детской школы. Учтем в дальнейшей работе. И вообще, хочу сказать, один в поле, как известно, не воин. Мы будем поддерживать команду, она не останется без заботы со стороны республиканского совета общества «Динамо» — на последнем вашем матче присутствовал и Асгат Ахметович Сафаров — и, уверен, совместными усилиям мы добьемся общих целей, и прежде всего новых побед. Хорошего вам отдыха и удачи в новом сезоне!

В финальном матче за звание чемпиона России 21 марта в Кемерово сыграют СКА-«Нефтяник» и «Динамо» (Москва).



1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов