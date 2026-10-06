Сборная России сыграла вничью с Нигерией
Игра завершилась со счетом 3:3
Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:3, передает «Чемпионат».
Счет открыл нападающий гостей Келечи Ихеаначо на 10-й минуте. Лечи Садулаев восстановил равновесие на 30-й, Матвей Кисляк вывел россиян вперед на 45+2-й.
В начале второго тайма Алексей Миранчук увеличил преимущество хозяев. На 78-й минуте Питер Эдокполор отыграл один мяч, на 90+4-й Акор Адамс сравнял счет.
В июне 2025 года команды уже встречались. Тогда матч завершился вничью — 1:1. Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Нигерия — 30-е.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Намибию в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 6:0.
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