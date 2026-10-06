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Сборная России сыграла вничью с Нигерией

21:30, 06.10.2026

Игра завершилась со счетом 3:3

Сборная России сыграла вничью с Нигерией
Фото: Динар Фатыхов

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:3, передает «Чемпионат».

Счет открыл нападающий гостей Келечи Ихеаначо на 10-й минуте. Лечи Садулаев восстановил равновесие на 30-й, Матвей Кисляк вывел россиян вперед на 45+2-й.

В начале второго тайма Алексей Миранчук увеличил преимущество хозяев. На 78-й минуте Питер Эдокполор отыграл один мяч, на 90+4-й Акор Адамс сравнял счет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В июне 2025 года команды уже встречались. Тогда матч завершился вничью — 1:1. Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Нигерия — 30-е.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Намибию в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 6:0.

Алсу Сабирзанова

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