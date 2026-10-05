Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ в следующем году

Об этом хоккеист объявил своим партнерам по команде

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершит выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба со ссылкой на игрока.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2026/2027.

— Этим летом мы с семьей решили, что этот год станет моим последним в НХЛ. Я очень люблю эту игру, но в глубине души знаю, что это правильное решение. Для меня было важно сделать это объявление до нашей первой домашней игры, чтобы у меня была возможность поблагодарить всех людей, связанных с хоккеем, всех, кто был так важен для меня и моей семьи и помогал мне как в хорошие времена, так и в тяжелые поражения. Без них я бы не смог достичь всего, чего достиг в жизни. Я с нетерпением жду этого сезона со своими товарищами по команде, и мы сделаем все возможное, чтобы этот год стал особенным, — приводятся слова Овечкина.

17 сентября Овечкину исполнился 41 год, нападающий проводит свой 22-й сезон в Северной Америке в НХЛ. В 2018 году в статусе капитана «Вашингтона» российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин является лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ в истории, набрав 1 688 очков (929 голов, 759 передач) в 1 575 играх за «Вашингтон».

В истории НХЛ Овечкин занимает первое место по количеству голов (929), голов в большинстве (331), победных голов (141), голов в овертайме (27), голов на выезде (476), голов, открывающих игру (154), сравнивающих счет (155), победных голов (297), сезонов с 40 и более голами (14), сезонов с 30 и более голами (20) и делит первое место по сезонам с 50 и более голами (9).

Ранее сообщалось, что Овечкин получил травму и пропустит предсезонные матчи «Вашингтона».



Зульфат Шафигуллин