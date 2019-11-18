«Это Казань, а не колхоз какой-то». «Зенит» спасся в игре с «Локо» и вышел в Финал четырех Кубка России

Подопечные Вербова провели сумасшедший матч в Новосибирске

«Зенит» — исторически неудобный соперник для новосибирской команды, последний раз «Локомотив» обыгрывал казанцев ровно пять лет назад — в ноябре 2014-го. Были близки к победе железнодорожники и в супербитве, которую накануне команды выдали на полуфинальной стадии Кубка России. Матч затянулся аж на три часа, в нем было множество интриг, отыгрышей в безнадежных, казалось, ситуациях, а также матчболов в ту и обратную сторону. О том, как Вербов и компания сумели победить в игре, которая придаст казанскому «Зениту» сил в будущем, — в материале «Реального времени».

Казанцы могли упустить второй трофей за неделю

«Зенит» отправился на полуфинальный этап Кубка России в Новосибирск на автобусе прямиком из Кемерова, где в прошлые выходные играл матч за Суперкубок (1:3). У подопечных Алексея Вербова было достаточно времени, чтобы акклиматизироваться, привыкнуть к смене часовых поясов и отлично подготовиться к самому важному матчу на этом этапе — воскресной битве за выход в Финал четырех. Первые две игры полуфинала предсказуемо стали для казанцев легкой прогулкой: со счетом 3:0 были обыграны нижневартовский «Самотлор» и сосновоборское «Динамо-ЛО».

Новосибирский «Локомотив» — один из старейших участников чемпионатов России. Клуб дважды выигрывал Кубок России (один раз сделал это в Казани в 2011 году) и однажды — Лигу чемпионов, когда принимал финальную пульку в Омске в 2013 году. Но в целом за командой закрепилось клеймо тех, кто не оправдывает надежд. Имея одну из лучших инфраструктур в стране и стабильное финансирование от РЖД, команда еще так и не выигрывала национальный чемпионат. Более того, соседский «Кузбасс», который существует лишь 11 лет, этой весной стал первым чемпионом страны из Сибири. Но в Новосибирске не унывают — «Локомотив» имеет одну из сильнейших ДЮСШ в стране, а традиционный международный турнир «Локоволей», который проводят руководители команды совместно с РЖД, позволяет еще в юношеском возрасте переманивать в клубную систему талантливых игроков.

Нынешний сезон — последний, который новосибирцы играют в стареньком спорткомплексе «Север», вмещающем чуть более 2000 человек и находящемся буквально в лесу. Со следующего года подопечные Пламена Константинова получат в свое расположение новенькую арену в центре города. Она практически точь-в-точь повторяет казанский Центр волейбола, так как строилась и проектировалась по его «лекалам». Но будет иметь большую вместимость.

Имея одну из лучших инфраструктур в стране и стабильное финансирование от РЖД, команда еще так и не выигрывала национальный чемпионат

Первые два матча полуфинального этапа новосибирцы, так же как и казанцы, выиграли легко, со счетом 3:0. Все решала очная воскресная битва фаворитов, победитель которой ехал в Москву на Финал четырех в конце декабря. Пять лет назад, когда «Локо» последний раз обыгрывал «Зенит» (3:1), у казанцев еще не набрал ход Вильфредо Леон, а у новосибирцев уже разыгрался другой именитый кубинец Ореол Камехо. Любопытно, что сразу три игрока нынешнего состава «зенитовцев» в той игре выступали за «Локомотив» — это Александр Бутько, Артем Вольвич и Валентин Голубев.

«Сейчас нужно лечь друг другу на плечи»

Стартовые составы команд принципиально ничем не удивили: у казанцев вышли Соколов — Бутько, Вольвич — Кононов, Нгапет — Михайлов, либеро — Кротков, Голубев. Новосибирцы отправили в старт следующее сочетание: Абаев — Бакун, Щербинин — Лызик, Ивович — Родичев, либеро — Мартынюк, Ермаков.

Один момент сразу бросился в глаза. Оба тренера сделали ставку на очень молодых игроков там, где был выбор. «Локомотив» выпустил пасовать 20-летнего Константина Абаева, который в последних матчах выглядит не хуже действующего чемпиона мира поляка Фабиана Джизги. А «Зенит-Казань» вернулся к расстановке с 22-летним центральным блокирующим Алексеем Кононовым, который в этом сезоне играет чаще своих партнеров по позиции опытных Самойленко и Лихошерстова.

«Локо» первым сделал брейк — на подаче Абаева, счет стал 2:0. Позже Бакун уткнулся в тройной блок — 3:3. «Зенит» перехватил инициативу на подаче Соколова, который отметился двумя эйсами, а затем здорово усложнил прием железнодорожникам — 6:3. Пламен Константинов был вынужден брать таймаут, во время которого в трансляцию попала шедевральная фраза от болгарского наставника: «Парни, соберитесь. Это Казань, а не колхоз какой-то».

Пламен Константинов был вынужден брать таймаут, во время которого в трансляцию попала шедевральная фраза от болгарского наставника: «Парни, соберитесь. Это Казань, а не колхоз какой-то»

Призыв возымел действие — на подаче Марко Ивовича хозяева вышли вперед — 9:8, и таймаут был вынужден брать уже Алексей Вербов. Но к середине партии гости снова убежали на два очка вперед — 16:14. У «Локомотива» совершенно не заладилась подача, стабильно летевшая в сетку, тогда как «Зенит» практически не ошибался в этом элементе, постоянно усложняя новосибирцам прием. Пожалуй, ключевым моментом партии стал удар в аут от доигровщика «Локо» Алексея Родичева. После него счет стал уже 21:18 в пользу «Зенита», и даже выход Джизги вместо Абаева никак не помог подопечным Константинова — погони не получилось. Вербов и компания выиграли стартовый сет — 25:21.

Во второй партии пасовать у Новосибирска остался Абаев. В этом был главный риск Константинова, который в итоге не сыграл. Тренерский штаб «Локо» понял это довольно рано и при счете 3:4 выпустил Джизгу. Команда Константинова встрепенулась и потихоньку завладела инициативой — после эйса Лызика счет стал 8:6 в пользу хозяев. Казанцы не расслаблялись, уверенно действовали на блоке, а в атаке снимались с подач соперника с первых же попыток, и к середине сета двухочковый перевес имели уже подопечные Вербова — 16:14. После выхода на подачу Сурмачевского и классной доигровки в исполнении Михайлова счет стал уже 18:15. Но зеркально повторить ход стартового сета не получилось — после трех подряд неудачных атак в исполнении Нгапета на табло стало уже 20:20. Все решала концовка партии, перед которой Вербов взял тренерский перерыв и произнес пламенную речь, в которой прозвучали такие слова:

— Сейчас нужно лечь друг другу на плечи. Мы свое уже проиграли, нужно забыть те эмоции.

На подаче Ивовича «Локо» удалось выйти вперед — 23:22, в следующей атаке Константин Бакун пробил в аут, но Пламен взял видеозапрос, который определил касание блока у соперника — 24:22 в пользу новосибирцев. «Зенит» здорово боролся в защите за решающий мяч, но все равно проиграл его — 23:25 и 1:1 по сетам.

Суперспасение на подачах Бутько и реабилитировавшийся Нгапет

В третьей партии у «Локомотива» остался пасовать Джизга, который сыграл одну из ключевых ролей в успехе в предыдущем сете. «Зенит» начал не так уверенно, но все равно довольно быстро вышел вперед с брейком — 8:6. «Локомотив» легко догнал соперника — 11:11 и вынудил Вербова брать таймаут, в котором он задавал вопросы подопечным:

— Мы реально развалились сейчас. Давайте подачу-ритуал. Где чувства? Где риск?

В итоге подача навылет от Михайлова поставила точку в сете — 25:23 и 2:2 по партиям

«Локомотив» поймал кураж и после одиночного блока Бакуна Михайлову повел со счетом 14:12. При счете 15:17 Нгапет схитрил в атаке и авантюрно сделал скидку левой рукой. Такой удачный розыгрыш чуть завел казанцев и где-то даже позволил раскрепоститься. Но «Зенит» стал регулярно ошибаться при вводе мяча в игру — после подачи Кононова в сетку счет стал 18:20. Ситуацию спас Максим Михайлов, который из четвертой зоны очень красиво атаковал в дальний угол площадки — 20:20, и снова равная концовка сета. Быстрый брейк удался хозяевам — на высоком мяче, после передачи Ивовича, отличился Бакун — 22:20 в пользу «Локо». Но снова вовремя включился в игру Нгапет, словно исправляя ошибки концовки предыдущего сета. После его удачной игры над сеткой счет стал 23:23, а после классной доигровки — 24:23 в пользу гостей. Однако на сетболе при счете 25:24 Эрвин пробил в аут и дал сопернику шанс, в который «Локомотив» вгрызся мертвой хваткой. На подаче Лызика Соколов пробил в аут и позволил уже новосибирцам иметь сетболы. В итоге удачливее оказались подопечные Константинова — 29:27. На решающем мяче Цветан Соколов хорошо атаковал, но перешагнул среднюю линию и вывел «Локо» вперед — 2:1 по партиям.

Четвертый сет начался с эйса Родичева. Казанцы выглядели несколько растерянными и позволили сопернику набрать ход — 8:5 после классной подачи Ивовича и удачной атаки от Бакуна. Далее «Локомотив» набрал такой ход, что, казалось, на площадку мог выходить любой игрок в форме железнодорожников, и он бы не подкачал и остановил нынешний «Зенит». Казанцы, наоборот, от растерянного состояния перешли к потерянному и доигрались до счета 16:21.

Однако на подаче Бутько зажег свою команду Нгапет, которому удалась сначала классная атака, затем отличная игра в защите, после чего снова точная атака — 20:21. Теперь уже моральный перевес был на стороне казанцев, и Бутько легко сделал эйс — 21:21. Сняться с подач Александра смог лишь Алексей Родичев. В концовке снова проявил себя французский доигровщик «Зенита», который эйсом вывел свою команду вперед — 23:22. В итоге подача навылет от Михайлова поставила точку в сете — 25:23 и 2:2 по партиям.

«Ну что, парни, закрутим камбэк?»

На тай-брейке «Локомотив» явно не сумел оправиться от событий предыдущей партии. Казанцы открыли счет и уверенно держали преимущество. После мощной атаки эйсом отметился Соколов, а затем после защиты болгарина блок-аут удался Михайлову — 4:1. После двух подряд удачных атак Нгапета счет стал 8:4. «Локомотиву» удалось чуть сократить разрыв — 8:6, но принципиально на ход пятой партии это не повлияло.

— Я сейчас хочу слышать, кто готов забивать? Макс, ты готов? — спрашивал Вербов у своих подопечных в таймауте. Одобрительно кивали все его игроки.

«Я сейчас хочу слышать, кто готов забивать? Макс, ты готов?» — спрашивал Вербов у своих подопечных в таймауте

— Ну что, парни, закрутим камбэк? — вопрошал у волейболистов «Локо», в свою очередь, Константинов. Особого энтузиазма в глазах железнодорожников не было.

Однако сократить отрыв после атаки Михайлова в аут получилось — 8:9. Казанцы словно этого не заметили и продолжили гнуть свою линию — 12:9. Вербов предупредил своих игроков передней линии, что вышедший на замену Бакуну диагональный Павел Круглов не так опасен и реагировать на него не стоит. При счете 12:14 на подачу вышел Ивович, и «Локо» усилиями Лызика и Родичева сотворил сразу два брейка — 14:14.

Этот сумасшедший матч не мог закончиться иначе — 15:15, 16:16, 17:17. В какой-то момент начались споры с судьями и у Вербова, и у Константинова. Пошли матчболы в обе стороны, и в итоге все решали буквально какие-то детали, в которых казанский коллектив оказался сильнее — 19:17.



«Зенит» провел такой матч, после которого игрокам остается еще больше сплотиться и верить в победы даже в безвыходных ситуациях. Мы подробно рассказывали о проблемах команды Вербова на старте сезона, но в этом матче практически все они в решающий момент никак не проявились. Здорово отыграл Бутько, вовремя «зажег» Нгапет, а Михайлов не подкачал почти во всех компонентах.

Таким образом, «Зенит-Казань» едет на Финал четырех в Москву, который состоится 25—26 декабря. В соперниках будут московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс» и питерский «Зенит».